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कंगना रनौत की मूवी की जूनियर आर्टिस्ट, 4000 करोड़ की रामायण में बनी सीता, सालों किया स्ट्रगल

साई पल्लवी ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में कंगना रनौत की फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में की थी. इसके बाद 2015 में मलयालम फिल्म 'प्रेमम' से उन्हें साउथ सिनेमा में पहचान मिली. अब वो नितेश तिवारी की रामायण में माता सीता के रोल में नजर आएंगी.

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साई पल्लवी का स्टारडम (Photo: Social Media)
साई पल्लवी का स्टारडम (Photo: Social Media)

साई पल्लवी साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस हैं. साई नितेश तिवारी की भव्य फिल्म 'रामायण' में माता सीता के किरदार नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत बतौर जूनियर आर्टिस्ट की थी. आपको जानकर हैरानी होगी कि साई का करियर डेब्यू कंगना रनौत की फिल्म से हुआ था. आइए इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. 

जूनियर आर्टिस्ट थीं साई पल्लवी 
बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने 2008 में फिल्म 'धाम धूम' से तमिल सिनेमा में कदम रखा था. कंगना की इस फिल्म में साई पल्लवी बतौर जूनियर आर्टिस्ट नजर आईं. ये उनकी पहली फिल्म थी. साई पल्लवी ने एक पुराने इंटरव्यू में खुद बताया था कि उनकी पहली फिल्म 'प्रेमम' नहीं, बल्कि जयराम रवि और कंगना रनौत स्टारर 'धाम धूम' थी. 2008 की तमिल एक्शन थ्रिलर में साई पल्लवी ने कंगना रनौत के किरदार 'शेनबा' की दोस्त का एक छोटा सा रोल किया था. तब वो छठी क्लास में पढ़ती थीं और कुछ जान-पहचान की मदद से उन्हें यह मौका मिला था. फिल्म में उन्हें कंगना के पीछे खड़े हुए देखा जा सकता है, जो आज एक बड़ी स्टार बन चुकी हैं.

साउथ क्वीन तक का सफर
'धाम धूम' के बाद साई पल्लवी का असली फिल्मी सफर 2015 में अल्फांस पुथरेन की मलयालम रोमांटिक फिल्म 'प्रेमम' से शुरू हुआ. इस फिल्म में 'मलार' के किरदार ने उन्हें रातोरात साउथ की सुपरस्टार बना दिया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. अपनी क्यूट स्माइल, नैचुरल ब्यूटी और शानदार एक्टिंग के दम पर साई पल्लवी ने मलयालम, तेलुगु और तमिल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने 'फिदा', 'काली', 'श्याम सिंघा रॉय', 'गर्गी', 'अमरन' और 'थंडेल' जैसी कई हिट फिल्में दीं. 

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बनीं 'रामायण' की सीता
आज साई पल्लवी भारतीय सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं, जिनकी फीस 3 करोड़ रुपये और नेटवर्थ 47 करोड़ रुपये बताई जाती है. वो नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मोस्टअवेटेड फिल्म 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभा रही हैं, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और सनी देओल हनुमान के रोल में हैं. एक जूनियर आर्टिस्ट से लेकर भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक में सीता बनने तक का साई पल्लवी का सफर वाकई प्रेरणादायक है. 

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