बारिश की नमी से कमजोर हुई कच्ची दीवार भरभराकर गिरी, मलबे में दबकर 2 मासूम बच्चों की मौत

गुजरात के महीसागर जिले के वीरपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. खाटा गांव में बारिश के कारण कमजोर हुई एक कच्चे मकान की दीवार अचानक गिर गई. दीवार के पास खेल रहे दो मासूम बच्चे उसके मलबे में दब गए. दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं गांव में मातम पसर गया.

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खाटा गांव के रहने वाले पगी जेसाभाई के घर में उनके दो बेटे अजमेलभाई और संजयभाई अपने-अपने परिवार के साथ रहते हैं. लगातार बारिश के कारण कच्चे मकान की दीवार में नमी आ गई थी और वह कमजोर हो गई थी. गुरुवार सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच परिवार के बच्चे घर के पास खेल रहे थे.

इसी दौरान अचानक दीवार भरभराकर नीचे आ गिरी. बच्चे मलबे के नीचे दब गए. हादसे में अजमेल पगी की करीब 3 से 4 साल की बेटी और संजय पगी के 2 साल के बेटे की मौत हो गई. दोनों मासूम सगे भाइयों के बच्चे थे.

परिवार के सदस्य जयंती पगी के मुताबिक, बच्चे सुबह सामान्य तरीके से खेल रहे थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में घर की दीवार उनके लिए जानलेवा साबित हो जाएगी. करीब 11 बजे अचानक दीवार गिरी और दोनों बच्चे उसकी चपेट में आ गए. घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने बच्चों को मलबे से निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

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दो छोटे बच्चों की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, वहां मातम छा गया. जिस जगह कुछ देर पहले बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, वहां अब परिवार और ग्रामीण गम में डूबे नजर आए. हादसे की सूचना मिलते ही वीरपुर पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू की.

वीरपुर पुलिस सब-इंस्पेक्टर ए.एम. बारिया ने बताया कि घटना में 2 साल के आयुष और 3 से 4 साल की राधिका की मौत हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. बारिश के मौसम में कच्चे मकानों और कमजोर दीवारों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है. महीसागर की इस घटना ने एक परिवार से उसके दो मासूम बच्चे छीन लिए हैं. हादसे के बाद गांव में हर कोई गमगीन है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

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(रिपोर्ट: वीरेन कुमार जोशी)