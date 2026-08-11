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'चन्नी-वारिंग की लड़ाई में बर्बाद हो रही पार्टी', कांग्रेस विधायकों की राहुल गांधी को चिट्ठी

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी और कलह बढ़ गई है. पार्टी के विधायकों ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर राज्य में पार्टी की स्थिति पर चिंता जताई है और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उनसे मिलने का समय मांगा है. विधायकों ने पत्र में दावा किया है कि चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की लड़ाई से पार्टी पर नकारात्मक असर पड़ रहा है.

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कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा. (Photo- PTI)
कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा. (Photo- PTI)

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और कलह एक बार फिर गहराने लगी है. पंजाब कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर राज्य में पार्टी के हालात पर चिंता जताई है और इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा के लिए उनसे मिलने का समय मांगा है.

विधायकों के 5 अगस्त की तारीख में लिखे गए इस पत्र पर कांग्रेस विधायक दल (CLP) के हस्ताक्षर हैं. पत्र में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के बीच चल रही तकरार सार्वजनिक मंचों तक पहुंच गई है.

चिट्ठी में विधायकों ने दावा किया है कि चन्नी और वारिंग के समर्थकों और उनके बीच जनसभाओं में हो रही इस खींचतान से पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंच रहा है.

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विधायक दल ने पत्र के जरिए आलाकमान से कहा कि पंजाब के लोग आज भी कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प के रूप में देखते हैं और पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं. हालांकि, पार्टी के भीतर जारी इस अंतर्कलह के कारण राज्य में पार्टी को लेकर नकारात्मक माहौल बन रहा है.

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यह भी पढ़ें: चन्नी को झटका, बरकरार रहेगी 'राजा' की बादशाहत, पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले नहीं होगा कोई बदलाव

विधायकों का मानना है कि अगर इस अंदरूनी तकरार को समय रहते नहीं रोका गया, तो पार्टी और आम जनता दोनों ही निराश होंगे. इसी वजह से विधायकों ने राहुल गांधी से जल्द से जल्द मुलाकात का समय मांगा है, ताकि पंजाब के मौजूदा राजनीतिक मतभदों को हल किया जा सके और हालात को सुधारा जा सके.

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