Psychology Facts: वीकेंड पर घर से निकलने का मन नहीं करता? जानें कैसे होते हैं ऐसे लोग

सोमवार से शुक्रवार तक नौकरी, ऑफिस, काम, ट्रैफिक और मीटिंग में ही काफी समय निकल जाता है. ऐसे में शनिवार और रविवार आते ही कुछ लोग दोस्तों के साथ घूमने, पार्टी करने या बाहर खाना खाने का प्लान बना लेते हैं. लेकिन हर किसी को ऐसा करना पसंद हो, यह जरूरी नहीं है. कुछ लोगों को वीकेंड पर घर से बाहर निकलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. उन्हें घर पर रहकर फिल्म देखना, किताब पढ़ना, खाना बनाना, गाने सुनना या बस आराम करना ज्यादा पसंद होता है.

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अगर आपको भी वीकेंड पर घर में रहना अच्छा लगता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों से नफरत करते हैं या किसी से मिलना-जुलना पसंद नहीं करते. आसान शब्दों में कहें तो हर इंसान के आराम करने का तरीका अलग होता है.

घर पर रहना गलत बात नहीं

अक्सर जब कोई व्यक्ति हर शनिवार-रविवार घर पर रहता है तो लोग उसे तुरंत शांत या लोगों से दूर रहने वाला मान लेते हैं. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने दोस्तों और परिवार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखता हो. बस उसे हर समय लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है. पूरे हफ्ते काम करने के बाद कई लोगों का शरीर और दिमाग थक जाता है. ऐसे में वीकेंड पर घर में रहना उन्हें सुकून देता है. उन्हें लगता है कि दो दिन आराम करके वह अगले हफ्ते के काम के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं.

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आखिर घर में रहना क्यों पसंद आता है?

इसके कई कारण हो सकते हैं. कुछ लोगों को भीड़ और शोर पसंद नहीं होता. कुछ लोग बाहर जाने के बजाय घर पर अपनी पसंद का काम करना पसंद करते हैं. कोई फिल्म देखना चाहता है तो कोई किताब पढ़ना. किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है तो कोई घर की सफाई या बागवानी में समय बिताता है. कुछ लोग वीकेंड पर परिवार के साथ बैठकर बातें करना भी पसंद करते हैं. वहीं कुछ लोग अच्छी नींद लेना चाहते हैं, ताकि पूरे हफ्ते की थकान दूर हो सके. पैसे बचाना भी इसकी एक वजह हो सकती है. हर वीकेंड बाहर घूमना, खाना और शॉपिंग करना जेब पर भारी पड़ सकता है. इसलिए कुछ लोग घर पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं.

कुछ लोगों को अकेले रहकर मिलती है खुशी

हर इंसान एक जैसा नहीं होता. कुछ लोगों को लगातार लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है. दोस्तों से मिलना, पार्टी करना और बाहर घूमना उन्हें खुशी देता है. वहीं कुछ लोग कम लोगों के साथ रहकर ज्यादा खुश रहते हैं. उन्हें अकेले बैठकर फिल्म देखना, किताब पढ़ना या अपने किसी पसंदीदा काम में समय बिताना अच्छा लगता है. ऐसे लोगों को लोगों से कोई परेशानी हो, यह जरूरी नहीं है. वे बस शांत जगह में ज्यादा आराम महसूस करते हैं.

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तनाव होने पर भी घर में रहने का मन करता है

कई बार घर में रहने की इच्छा व्यक्ति के स्वभाव की वजह से नहीं, बल्कि थकान और तनाव की वजह से भी हो सकती है. मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऑफिस में पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा काम रहा. काम का दबाव था, नींद पूरी नहीं हुई और दिमाग भी परेशान रहा. ऐसे में शनिवार को उसका कहीं जाने का मन न करे तो यह बिल्कुल सामान्य बात हो सकती है. वह बस आराम करना चाहता है और अपने दिमाग को थोड़ा शांत करना चाहता है. कुछ रिसर्च में भी यह देखा गया है कि अकेले बिताया गया समय हर बार खराब नहीं होता. सही मात्रा में अकेले रहना व्यक्ति को आराम देने और खुद को संभालने में मदद कर सकता है.

लेकिन कब ध्यान देने की जरूरत है?

वीकेंड पर घर में रहना तब तक चिंता की बात नहीं है, जब तक आप खुद इससे खुश हैं. अगर आपको घर पर रहना पसंद है, आप परिवार और दोस्तों से सामान्य तरीके से बात करते हैं और जरूरत पड़ने पर बाहर भी जाते हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति धीरे-धीरे सभी लोगों से दूर होने लगे, दोस्तों और परिवार से बात करना बंद कर दे या बाहर जाने के नाम से ही बहुत डरने लगे, तो बात अलग हो सकती है. ऐसी स्थिति में यह समझना जरूरी है कि कहीं इसके पीछे बहुत ज्यादा तनाव, डर या कोई दूसरी परेशानी तो नहीं है.

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अपनी खुशी के हिसाब से वीकेंड बिताएं

हर किसी के लिए वीकेंड का मतलब अलग हो सकता है. किसी के लिए दोस्तों के साथ घूमना खुशी है तो किसी के लिए घर पर बैठकर चाय पीना और फिल्म देखना. इसलिए अगर आपको शनिवार और रविवार को घर पर रहना पसंद है तो सिर्फ दूसरों की बातों की वजह से खुद को गलत मत समझिए. अगर घर पर रहकर आपको सुकून मिलता है, आप खुश रहते हैं और आपके रिश्ते ठीक हैं, तो यह बिल्कुल सामान्य बात है. आखिर वीकेंड आराम करने के लिए ही तो होता है. अब यह आराम आप पार्टी करें या घर पर कंबल लेकर फिल्म देखकर, यह आपकी अपनी पसंद है.

साल 2023 में साइंटिफिक रिपोर्ट्स में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी. इसमें 178 लोगों को शामिल किया गया और करीब तीन हफ्ते तक देखा गया कि वे दिन में कितना समय अकेले और कितना समय दूसरे लोगों के साथ बिताते हैं. रिसर्च में पता चला कि अकेले रहना अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा. इसका असर इस बात पर निर्भर कर सकता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से अकेला है या उसे अकेलापन महसूस हो रहा है.

रिसर्च में यह भी पाया गया कि जब लोग अपनी मर्जी से कुछ समय अकेले बिताते थे, तो उन्हें कम तनाव महसूस हो सकता था और उन्हें अपने समय पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होता था. वहीं, अगर अकेले रहना उनकी पसंद नहीं बल्कि मजबूरी जैसा महसूस हो, तो इससे अकेलापन बढ़ सकता है. यानी आसान भाषा में समझें तो घर पर अकेले बैठकर फिल्म देखना और आराम करना अलग बात है, जबकि लोगों से कट जाना और अकेलापन महसूस करना अलग बात है. इसलिए अगर कोई व्यक्ति पूरे हफ्ते काम करने के बाद शनिवार-रविवार घर पर रहकर आराम करना पसंद करता है और इससे उसे खुशी मिलती है, तो सिर्फ इस वजह से उसे लोगों से दूर रहने वाला नहीं कहा जा सकता.

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