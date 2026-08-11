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रेलवे ने चलाईं 2 नई ट्रेनें, 4 का रूट बढ़ाया... 7 नए स्टॉपेज मंजूर, इन राज्यों को मिलेगा फायदा

रेल यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड ने बड़ा अपडेट दिया है. बोर्ड ने दो नई ट्रेन सेवाओं को मंजूरी देने के साथ चार ट्रेनों के रूट विस्तार और सात नए स्टॉपेज को हरी झंडी दी है. कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस और वलसाड-सूरत MEMU जैसी सेवाओं से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे. वाराणसी सिटी-गोरखपुर एक्सप्रेस अब नेपालगंज रोड तक जाएगी, जबकि दो ट्रेनें मदन महल तक बढ़ाई गई हैं. उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई रूटों पर कनेक्टिविटी बेहतर होगी. नए बदलावों की तारीख संबंधित रेलवे जोन बताएंगे.

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रेलवे ने 2 नई ट्रेन सेवाओं, 4 ट्रेनों के रूट विस्तार और 7 नए स्टॉपेज को मंजूरी दी. (File Photo)
रेलवे ने 2 नई ट्रेन सेवाओं, 4 ट्रेनों के रूट विस्तार और 7 नए स्टॉपेज को मंजूरी दी. (File Photo)

रेल यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड ने बड़ा अपडेट दिया है. बोर्ड ने दो नई ट्रेन सर्विस, चार ट्रेनों के रूट एक्सटेंशन और सात नए स्टॉपेज को मंजूरी दी है. इन फैसलों से उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दूसरे रूट्स पर यात्रियों को अतिरिक्त कनेक्टिविटी और सफर के नए विकल्प मिलेंगे.

रेलवे बोर्ड ने अलग-अलग रूटों पर यात्रियों की सुविधा और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए ये फैसले लिए हैं. हालांकि, नई ट्रेन सेवाएं, विस्तारित रूट और नए स्टॉपेज किस तारीख से लागू होंगे, इसकी जानकारी संबंधित रेलवे जोन अलग-अलग नोटिफिकेशन के जरिए देंगे.

कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस अब रोज चलेगी

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कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस 15312/15311 को डेली सर्विस के तौर पर मंजूरी मिली है. ट्रेन नंबर 15312 कासगंज से सुबह 4:20 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे ऐशबाग पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 15311 ऐशबाग से दोपहर 2 बजे चलेगी और रात 10:40 बजे कासगंज पहुंचेगी. इस ट्रेन के प्रमुख स्टॉपेज में उजहानी, बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर और मैलानी शामिल हैं. इसके अलावा गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली और मोहीबुल्लापुर में भी ट्रेन का ठहराव होगा.

वलसाड-सूरत MEMU को मंजूरी

वलसाड-सूरत MEMU ट्रेन नंबर 69149 को भी रोजाना चलाने की मंजूरी दी गई है. यह ट्रेन वलसाड से दोपहर 1:20 बजे रवाना होकर शाम 4:40 बजे सूरत पहुंचेगी. रास्ते में डूंगरी, जोरावासन, बिलिमोरा, आमलसाड, अंचेली, वेडछा, गांधी स्मृति, नवसारी, मारोली, सचिन, भेस्तान और उधना में इसके स्टॉपेज होंगे.

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वाराणसी सिटी-गोरखपुर एक्सप्रेस नेपालगंज तक

वाराणसी सिटी-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15132/15131 का विस्तार अब नेपालगंज रोड तक किया गया है. ट्रेन संख्या 15132 वाराणसी सिटी से रात 10:35 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:20 बजे नेपालगंज रोड पहुंचेगी. वापसी में 15131 नेपालगंज रोड से शाम 4:15 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 5:30 बजे वाराणसी सिटी पहुंचेगी. इस विस्तारित रूट पर नकहा जंगल, पीपीगंज, कैम्पियरगंज, आनंद नगर, सिद्धार्थ नगर, शोहरतगढ़ और बढ़नी में ठहराव होगा. इसके अलावा तुलसीपुर, बलरामपुर, गोंडा, पयागपुर, बहराइच और रिसिया भी इसके स्टॉपेज होंगे.

रीवा-जबलपुर एक्सप्रेस अब मदन महल तक चलेगी

रीवा-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22189/22190 को मदन महल तक बढ़ाया गया है. ट्रेन नंबर 22190 रीवा से सुबह 5:45 बजे चलेगी और 9:46 बजे जबलपुर पहुंचेगी. जबलपुर से 9:51 बजे रवाना होकर सुबह 10:07 बजे मदन महल पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 22189 मदन महल से शाम 5 बजे रवाना होगी, 5:10 बजे जबलपुर पहुंचेगी और रात 9:22 बजे रीवा पहुंचेगी.

जबलपुर-अंबिकापुर एक्सप्रेस मदन महल तक हुई

जबलपुर-अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11265/11266 को भी मदन महल तक बढ़ाया गया है. ट्रेन नंबर 11266 अंबिकापुर से सुबह 6:15 बजे रवाना होकर दोपहर 3:20 बजे मदन महल पहुंचेगी. जबलपुर में इसका ठहराव दोपहर 2:55 बजे से 3 बजे तक रहेगा.

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वापसी में ट्रेन नंबर 11265 मदन महल से दोपहर 12:25 बजे चलेगी और रात 11 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी.

इन 7 ट्रेनों को मिला नया स्टॉपेज

रेलवे बोर्ड ने सात ट्रेनों के अतिरिक्त ठहराव को भी मंजूरी दी है.

15093/15094 अछनेरा-टनकपुर एक्सप्रेस का बनबसा में ठहराव

12221/12222 पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस का अकोला में ठहराव

55331/55332 कासगंज-अछनेरा पैसेंजर का गढ़ी बेरी में ठहराव

12933/12934 बांद्रा (T)-वटवा कर्णावती एक्सप्रेस का नवसारी में ठहराव

14319/14320 इंदौर-बरेली एक्सप्रेस का डिबाई में ठहराव

20161/20162 पुणे-जबलपुर एक्सप्रेस का खंडवा में ठहराव

63387/63388 जमालपुर-गया MEMU का पवई ब्रह्मस्थान में ठहराव

यात्रियों को क्या फायदा होगा?

रेलवे बोर्ड के इन फैसलों से कई रूटों पर यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और अतिरिक्त यात्रा विकल्प मिलेंगे. खासतौर पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और नेपालगंज रोड से जुड़े यात्रियों को ट्रेन सेवाओं के विस्तार और नए स्टॉपेज का फायदा मिलेगा. हालांकि, इन बदलावों के आधार पर तुरंत टिकट बुक करने से पहले संबंधित रेलवे जोन की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना जरूरी है. नई ट्रेन सेवाओं, रूट विस्तार और अतिरिक्त स्टॉपेज की प्रभावी तारीख रेलवे जोन की ओर से जारी होने वाली नोटिफिकेशन में स्पष्ट होगी.

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