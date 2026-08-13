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'संस्कारहीन और अश्लील', PM मोदी पर राहुल के बयान से भड़की बीजेपी

राहुल गांधी ने गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा. बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल के बयान को प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के प्रति संस्कारहीन, अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है.

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राहुल गांधी ने दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया. (Photo: Social media)
राहुल गांधी ने दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया. (Photo: Social media)

राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी-आरएसएस को लेकर की गई तीखी टिप्पणियों पर बीजेपी ने पलटवार किया है. राहुल गांधी ने गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा. इसके बाद बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की भाषा और उनके बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी.

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के बयान को प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रति संस्कारहीन, अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है, न कि सोशल मीडिया के मीम और रील्स के लिए बयानबाजी करने की.

यह भी पढ़ें: 'मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?', राहुल-संदीप दीक्षित ने विदेश नीति पर कसा तंज

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बांसुरी स्वराज ने कहा, 'आज राहुल गांधी ने संस्कारहीन, अश्लील और अभद्र बयान प्रधानमंत्री मोदी पर दिए हैं. लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और विपक्ष को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के साथ सकारात्मक विकल्प भी देना चाहिए. एक तरफ मोदी का वैश्विक नेतृत्व और आर्थिक दृष्टिकोण है, जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी की मीम, मिमिक्री और अभद्र बयानबाजी है.'

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धामी बोले- यह भारतीय राजनीति की मर्यादा पर कलंक

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी की भाषा दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है. धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस स्तर की भाषा का इस्तेमाल किसी भी सभ्य राजनीतिक संस्कृति में स्वीकार्य नहीं हो सकता. उन्होंने राहुल गांधी की टिप्पणी को भारतीय राजनीति की मर्यादा पर कलंक बताया.

उन्होंने कहा कि जनता नेताओं के शब्दों के साथ-साथ उनके संस्कार और सोच को भी देखती है. धामी के मुताबिक, इसी वजह से देश की जनता कांग्रेस को लगातार नकारती रही है और आगे भी नकारती रहेगी.

प्रह्लाद जोशी ने कहा- परिपक्व नेतृत्व की जरूरत

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत चलाने के लिए परिपक्व नेतृत्व की जरूरत है, नौसिखिया नाटकीयता की नहीं. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को जोकर कहना राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखाता है. जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने वाले करोड़ों मतदाताओं का भी इससे अपमान होता है.

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उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और अहंकार छोड़कर लोकतांत्रिक फैसले को स्वीकार करना चाहिए.

rahul gandhi

गजेंद्र शेखावत ने भी साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके पिता, दादी और परदादा प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वह जानते हैं कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते. शेखावत ने राहुल गांधी की टिप्पणी को हताशा से जोड़ते हुए कहा कि उम्र के साथ यह हताशा भी बढ़ रही है. उनका बयान राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं की ओर से किए गए सबसे व्यक्तिगत हमलों में से एक रहा.

अनिल बलूनी ने संसद में हंगामे पर घेरा

बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी लगातार नारेबाजी और हंगामे के जरिए चर्चा रोकने की कोशिश कर रहे हैं.

बलूनी ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन पर चर्चा की मांग की, जिस पर दो दिन चर्चा हुई. इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग की. बलूनी के मुताबिक, सरकार की ओर से गृह मंत्री के जवाब का लिखित आश्वासन दिए जाने के बावजूद राहुल गांधी ने बाद में उस जवाब को सुनने से इनकार कर दिया.

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उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का उद्देश्य संसद को चलने नहीं देना और देश में अराजकता का माहौल बनाना है. बलूनी ने कहा कि जनता विपक्ष के इस रवैये को देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी.

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