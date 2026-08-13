scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पंजाब जलाना चाहते हैं', सुखबीर पर हमले को AAP-कांग्रेस ने बेअदबी से जोड़ा, भड़के अकाली

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले ने सियासत तेज कर दिया है. सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी कांग्रेस ने इस मामले को बेअदबी से जोड़कर अकालियों को भड़का दिया है. अकाली दल ने कहा है कि इस नैरेटिव से पार्टियां पंजाब जलाना चाहती हैं.

Advertisement
X
सुखबीर बादल पर हमला करने वाली की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है (Photo- ITG)
सुखबीर बादल पर हमला करने वाली की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है (Photo- ITG)

महाराष्ट्र के नांदेड साहिब में पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर हमले के बाद चुनावी राज्य पंजाब की सियासत गर्म हो गई है. इस हमले को सुरक्षा में भारी चूक बताते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुखबीर बादल के साले बिक्रम मजीठिया ने कहा, "यह सुरक्षा में पूरी तरह से चूक है और दो साल से भी कम समय में सुखबीर बादल पर यह दूसरा हमला है."

पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाले हैं. 

बिक्रम मजीठिया ने कहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं और उन पर हुआ यह हमला एक गहरी साजिश है.  और वे इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Sukhbir Badal attacked Golden Temple
पहले गोली चली, अब कृपाण... सुखबीर बादल पर डेढ़ साल में 2 हमले
Sukhbir Badal attacked
सुखबीर बादल पर हमला, निहंग ने कृपाण से किया अटैक, VIDEO
Amrinder Singh Raja Warring Bhagwant Mann
'मुझे CM मान से लड़वाओ, बादल पहले से ढेर', वडिंग की मांग!
attack on sukbir badal
सुखबीर बादल पर किसने किया हमला? क्या गुरमीत राम रहीम से है कनेक्शन
Sukhbir Singh Badal Nanded
सुखबीर बादल आखिर क्यों गए थे नादेंड़? हमले के बाद CM फडणवीस ने दिए जांच के आदेश

मजीठिया ने आगे कहा कि इससे पहले भी 2024 में गोल्डन टेंपल में आतंकवादी नारायण चौड़ा ने सुखबीर बादल पर हमला किया था. लेकिन पंजाब पुलिस ने उस मामले में कुछ नहीं किया. 

CBI जांच की मांग

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने इस मामले में CBI जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि वे इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग करते हैं क्योंकि कड़ी सुरक्षा वाले व्यक्ति पर तब हमला हुआ जब वे अपने परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर गए थे. ऐसे हमले बार-बार हो रहे हैं और निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आएगी. 

Advertisement

कांग्रेस-AAP ने उठाया बेअदबी का मुद्दा 

कांग्रेस और AAP ने इस हमले की निंदा की. लेकिन दोनों ही पार्टियों ने 'धार्मिक अपमान का मुद्दा' भी उठाया. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, दोनों ने सुखबीर बादल पर हुए हमले की निंदा तो की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि लोग 2015 में शिरोमणि अकाली दल की सरकार के दौरान हुई बेअदबी की घटनाओं को भूले नहीं हैं. 

AAP के जनरल सेक्रेटरी बलतेज पन्नू ने कहा, "हम सुखबीर बादल पर हुए हमले की निंदा करते हैं, लेकिन लोग 2015 में शिरोमणि अकाली दल की सरकार के दौरान हुई धार्मिक अपमान की घटनाओं को भूले नहीं हैं."

इसी तरह पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने अपने X हैंडल पर पोस्ट किया, "सिख संगत में बहबल कलां और बरगारी में धार्मिक अपमान, 2015 में पुलिस फायरिंग, धार्मिक बेअदबी के मामलों में न्याय में देरी और कई अन्य अनसुलझे मुद्दों को लेकर जायज़ गुस्सा है. अकाली दल द्वारा इन मामलों को संभालने के तरीके से भी गहरी निराशा है."

हालांकि उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक गुस्से को हिंसा का आधार नहीं बनाया जा सकता. नांदेड़ साहिब में सुखबीर बादल पर हुआ हमला निंदनीय है. उन्होंने कहा कि न्याय जवाबदेही और लोकतंत्र के ज़रिए मिलना चाहिए, न कि हिंसा से."

Advertisement

'नैरेटिव से पंजाब जलाना चाहते हैं'

अकाली दल ने AAP-कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वे पंजाब को जलाना चाहते हैं. शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, "यह हैरानी की बात है कि एक तरफ तो ये दोनों पार्टियां हमले की निंदा कर रही हैं और दूसरी तरफ ऐसे बयान दे रही हैं. क्या वे पंजाब को जलाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि देश के एक बड़े नेता पर हमला हुआ है और ये पार्टियां एक अलग नैरेटिव बनाना चाहती हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैं CBI जांच या हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करता हूं."

बता दें कि नांदेड साहिब में पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर हुए हमले के बाद उनकी हालत स्थिर बनी हुई है. एक स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    न निरीक्षण काम आया, न आश्वासन! एक साल से बंद लोअर मालरोड पर व्यापारियों का ऐलान, 15 अगस्त से आर-पार की लड़ाई |
    Anti Aging Serum: 50 की उम्र में चाहिए 25 जैसी ग्लोइंग स्किन? रोज रात चेहरे पर लगाएं ये देसी सीरम, बनाना भी है आसान |
    'चीन पेट्रोलिंग तक नहीं करने दे रहा, पीएम जवाब दें', LAC मुद्दे पर कांग्रेस का बयान |
    तबादला अफसर का हुआ, रो पड़ा पूरा दफ्तर, नागपुर में सब-रजिस्ट्रार की विदाई में छलके सहकर्मियों के आंसू, Video |
    'संस्कारहीन और अश्लील', PM मोदी पर राहुल के बयान से भड़की बीजेपी |
    'पंजाब जलाना चाहते हैं', सुखबीर पर हमले को AAP-कांग्रेस ने बेअदबी से जोड़ा, भड़के अकाली |
    ‘भूत-प्रेत’ की अफवाह से आश्रमशाला में दहशत, 608 विद्यार्थियों ने छोड़ा छात्रावास |
    फ्रांस आर्मी में रह चुका था कुरुक्षेत्र का विशु, जर्मनी में चाकू गोदकर हत्या, रक्षाबंधन पर बहन से किया था खास वादा |
    Sawan Somwar 2026: शिव पूजन के लिए सोमवार ही श्रेष्ठ क्यों है? बड़ी खास है वजह |
    कभी सर्कस से आया 5 लाख का ऑफर, आज बने दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर, KBC 18 में छाए 3 फीट के गणेश बरैया
    Advertisement