scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फ्रांस आर्मी में रह चुका था कुरुक्षेत्र का विशु, जर्मनी में चाकू गोदकर हत्या, रक्षाबंधन पर बहन से किया था खास वादा

कुरुक्षेत्र के 25 वर्षीय विशु शर्मा की जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. परिजन शव को भारत लाने की प्रक्रिया में जुटे हैं. हत्या की वजह और वारदात में शामिल तीन आरोपियों को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

Advertisement
X
सोमवार को हुई थी पिता से आखिरी बातचीत.(Photo: Chander Prakash/ITG)
सोमवार को हुई थी पिता से आखिरी बातचीत.(Photo: Chander Prakash/ITG)

हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी 25 वर्षीय विशु शर्मा की जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी परिवार को मिलते ही घर में मातम छा गया. परिजन गहरे सदमे में हैं और अब विशु के शव को भारत लाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं. हत्या की वजह और वारदात में शामिल बताए जा रहे तीन आरोपियों के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

विशु के पिता नीरज शर्मा ने बताया कि उनका बेटा नवंबर 2022 में पुर्तगाल गया था. इसके लिए परिवार ने अपना प्लॉट बेचकर करीब 20 लाख रुपये खर्च किए थे. पुर्तगाल जाने के करीब एक साल बाद विशु फ्रांस चला गया. वहां उसने छह महीने तक फौज की ट्रेनिंग ली और करीब एक साल तक फ्रांस आर्मी में भी रहा.

यह भी पढ़ें: ग्राउंड रिपोर्ट: कुरुक्षेत्र NIT में मौतों का सिलसिला, 2 महीने में 4 सुसाइड के बाद कैंपस में कोहराम

सम्बंधित ख़बरें

पहले भी हुई थी 50 लाख रुपये की चोरी.(Photo: AI-generated)
घर में घुसे हथियारबंद लुटेरे, दंपति को बांधा... 3.15 करोड़ की संपत्ति लेकर फरार
कुरुक्षेत्र में कैंसर पीड़ित युवक से कुकर्म. (Photo: Representational )
हरियाणा में पुलिसवालों की शर्मनाक करतूत, थाने में कैंसर पीड़ित युवक से कुकर्म
बेटी के साथ दंपति ने किया सुसाइड
कुरुक्षेत्र NIT में मौतों का सिलसिला, 2 महीने में 4 सुसाइड के बाद कैंपस में कोहराम
कुरुक्षेत्र में मिली युवक की सिर कटी लाश. (Photo: Representational )
हरियाणा: कुरुक्षेत्र में मिली बिना सिर के लाश, दहशत में लोग...छानबीन में जुटी पुलिस

इसके बाद विशु ने फ्रांस की नौकरी छोड़ दी और जर्मनी चला गया. वहां वह डिलीवरी का काम करता था और उसने अपनी एक टीम भी बना रखी थी. पिता के मुताबिक, यह टीम विशु के अंडर काम करती थी. विदेश में रहने के दौरान वह अपने काम को लेकर सक्रिय था और परिवार के संपर्क में भी बना रहता था.

Advertisement

सोमवार को हुई थी पिता से आखिरी बातचीत

नीरज शर्मा ने बताया कि सोमवार को उनकी विशु से फोन पर बातचीत हुई थी. उस दौरान दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई और इसके बाद विशु अपने काम पर चला गया. मंगलवार को परिवार की उससे कोई बात नहीं हो सकी. बुधवार सुबह परिजनों को उसकी हत्या की खबर मिली, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया.

परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा यह है कि जिस बेटे के सुरक्षित घर लौटने की उम्मीद थी, अब उसके शव को भारत लाने की तैयारी करनी पड़ रही है. परिजन जर्मनी में मौजूद संबंधित लोगों और अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, ताकि अंतिम प्रक्रिया पूरी कर विशु का शव भारत लाया जा सके.

कुरुक्षेत्र

विशु की बहन भी भाई की मौत की खबर से सदमे में है. पिता के मुताबिक, विशु ने अपनी बहन से कहा था कि वह रक्षाबंधन पर उसे अंगूठी गिफ्ट करेगा. भाई की इस बात को लेकर बहन उत्साहित थी, लेकिन अचानक आई मौत की खबर ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं.

विदेश में बना रहा करियर, परिवार ने लगाए थे सपने

विशु के विदेश जाने की कहानी भी संघर्ष और परिवार की उम्मीदों से जुड़ी है. बेटे के बेहतर भविष्य के लिए परिवार ने अपना प्लॉट तक बेच दिया था. करीब 20 लाख रुपये खर्च कर उसे पुर्तगाल भेजा गया. वहां से वह फ्रांस पहुंचा और सेना की ट्रेनिंग लेने के बाद फ्रांस आर्मी में भी काम किया.

Advertisement

बाद में वह जर्मनी चला गया और डिलीवरी के काम से जुड़ गया. उसने अपनी एक टीम भी तैयार कर ली थी, जो उसके नेतृत्व में काम करती थी. परिवार के मुताबिक, विशु विदेश में अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था. इसी बीच उसकी हत्या की खबर ने परिजनों को तोड़कर रख दिया.

फिलहाल, परिजनों का पूरा ध्यान विशु के शव को भारत लाने पर है. वहीं, हत्या के कारण और घटना की पूरी परिस्थितियों को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. वारदात में शामिल बताए जा रहे तीन आरोपियों की भूमिका और हत्या के पीछे की वजह भी जांच का विषय है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Sawan Somwar 2026: शिव पूजन के लिए सोमवार ही श्रेष्ठ क्यों है? बड़ी खास है वजह |
    कभी सर्कस से आया 5 लाख का ऑफर, आज बने दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर, KBC 18 में छाए 3 फीट के गणेश बरैया |
    पिता की मौत के बाद सादे कागज पर अंगूठा, ग्रामीणों ने बनाया VIDEO |
    गुना पंच सम्मेलन में हंगामा, बंदूक लाइसेंस को लेकर कलेक्टर से भिड़े सरपंच |
    राहुल गांधी ने RSS की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर दिया बड़ा बयान, बोले... |
    Old Buckets Reuse at Balcony: पुरानी बाल्टी फेंकने की न करें गलती, बालकनी में ऐसे करें इस्तेमाल, कम खर्च में मिलेगा स्टाइलिश लुक |
    बागपत का 'कातिल' पुजारी: अंकित-इसरार को मारकर मंदिर के नीचे दफनाया! मृतक की बहन से अफेयर के एंगल पर उलझी मर्डर मिस्ट्री |
    हरिद्वार में कूड़े का हाहाकार! 4.8 करोड़ भक्तों के बाद 8000 MT कचरा |
    राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ की रेस तेज, ये दो नाम सबसे आगे, जल्द लगेगी मोहर |
    Reel बनाते समय चली गोली या साजिश? धौलपुर में 16 साल के लड़के की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप
    Advertisement