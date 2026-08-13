तबादला अफसर का हुआ, रो पड़ा पूरा दफ्तर, नागपुर में सब-रजिस्ट्रार की विदाई में छलके सहकर्मियों के आंसू, Video

नागपुर जिले के उमरेड उपविभाग के कुही तालुका में आयोजित विदाई समारोह का माहौल उस समय भावुक हो गया, जब पिछले तीन वर्षों से सब-रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत सुधाकर निमजे के तबादले के बाद सहकर्मियों ने उन्हें विदाई दी. समारोह में मौजूद कई सहकर्मी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

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सुधाकर निमजे का तबादला कलमेश्वर कर दिया गया है. तीन साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कार्यालय में सहकर्मियों के साथ ऐसे संबंध बनाए कि उनका तबादला सिर्फ एक अधिकारी के स्थानांतरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके साथ काम करने वाले लोगों के लिए यह भावुक पल बन गया.

मिलनसार स्वभाव ने बनाई अलग पहचान

सहकर्मियों के मुताबिक, सुधाकर निमजे का स्वभाव मिलनसार था. वह कार्यालय में सभी के साथ आत्मीयता से पेश आते थे. इसी व्यवहार की वजह से उन्होंने कम समय में ही कार्यालय के हर व्यक्ति के दिल में अपनी अलग जगह बना ली.

निमजे की पहचान ऐसे अधिकारी के रूप में बनी, जो केवल कार्यालयीन रिश्तों तक सीमित नहीं रहते थे, बल्कि इंसानियत और आपसी संबंधों को भी महत्व देते थे. उनके व्यवहार और सहकर्मियों के साथ बनाए आत्मीय रिश्तों का असर उनके विदाई समारोह में साफ दिखाई दिया.

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यादों को ताजा कर भावुक हुए सहकर्मी

विदाई समारोह के दौरान सहकर्मियों ने सुधाकर निमजे के साथ बिताए अपने कार्यकाल की यादों को ताजा किया. उन्होंने उनके व्यवहार और साथ काम करने के अनुभवों को याद किया. इस दौरान कार्यालय का माहौल भावुक हो गया. सहकर्मियों ने सुधाकर निमजे के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. उनके तबादले के मौके पर आयोजित समारोह में कई लोग अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए.

तीन वर्षों तक कुही तालुका में दुय्यम निबंधक के पद पर सेवाएं देने के बाद अब सुधाकर निमजे का तबादला कलमेश्वर कर दिया गया है. उनके जाने से कार्यालय में भावुक माहौल देखने को मिला. विदाई समारोह में सहकर्मियों की आंखों में उनके प्रति सम्मान और अपनापन साफ नजर आया.



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