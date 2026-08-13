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'मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?', राहुल-संदीप दीक्षित ने विदेश नीति पर कसा तंज

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मावलंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन के दौरान केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि सरकार की विदेश नीति का मतलब सिर्फ गले लगना है.

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राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने विदेश नीति को लेकर सरकार पर तंज कसा है
राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने विदेश नीति को लेकर सरकार पर तंज कसा है

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तंज कसा. इस दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी उनके साथ चुटकी ली. राहुल गांधी ने कहा कि 'पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया कि गले पड़ना ही विदेश नीति है' इस दौरान उन्होंने मंच पर  संदीप दीक्षित के साथ मिलकर गले लगने का एक्ट भी किया. राहुल गांधी गुरुवार शाम को राजधानी दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में बोल रहे थे. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर भी हमला किया.

'इनको लगता है कि... कहकर संदीप दीक्षित को लगा लिया गले' 

रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कई तरह के मुद्दे उठाए. इसी बीच उन्होंने विदेश नीति को लेकर कहा कि 'पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया ... अजीब चीजें घुस जाती हैं. इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस... ' इस दौरान उन्होंने संदीप दीक्षित को सामने बुलाया और फिर एक्ट करते हुए जोर से उन्हें गले लगा लिया. फिर उन्होंने कहा- इनको लगता है कि 'गले लगना ही फॉरेन पॉलिसी है.'

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इसी दौरान संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी को रोककर कहा- एक बात पूछ सकता हूं? फिर उन्होंने कहा- 'मेलोनी समझ कर तो नहीं पकड़ा था...' उनके इस सवालिया तंज पर हॉल में ठहाके गूंज उठे और राहुल गांधी ने हंसते हुए कहा- नहीं-नहीं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं.' राहुल गांधी और संदीप दीक्षित का ये एक्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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'RSS की भी करेंगे रक्षा'

राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार के रुख पर टिप्पणी की. इस दौरान उन्होंने कहा- 'जिस दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को देश से बाहर करने की कोशिश शुरू हुई तो मैं उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है.' राहुल गांधी ने कांग्रेस कन्वेंशन में कहा कि, 'छोटे कारोबारी कभी RSS की असली ताकत हुआ करते थे, लेकिन नोटबंदी और गलत तरीके से लागू GST ने इसी वर्ग को बड़ा नुकसान पहुंचाया. RSS में कॉरपोरेट असर की शुरुआत प्रमोद महाजन के दौर में हुई और नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया.

यह भी पढ़ेंः '...तो मैं RSS का सपोर्ट करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा', जानें ऐसा क्यों बोले राहुल गांधी

अब पुराना RSS खत्म हो चुका है- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि अब पुराना RSS खत्म हो चुका है और संगठन बड़े पूंजीपतियों के हितों के लिए काम करने वाला जरिया बन गया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि RSS और पीएम मोदी दोनों ही उद्योगपतियों और कॉरपोरेट हितों के लिए ही काम कर रहे हैं. राहुल ने यह भी कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग इस ताकत के खिलाफ आवाज उठाने से डरते रहे हैं.

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