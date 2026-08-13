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Anti Aging Serum: 50 की उम्र में चाहिए 25 जैसी ग्लोइंग स्किन? रोज रात चेहरे पर लगाएं ये देसी सीरम, बनाना भी है आसान

उम्र बढ़ने के साथ त्वचा रूखी और बेजान नजर आने लगती है. ऐसे में देसी चीजों से घर पर आसान फेस सीरम तैयार कर सकते हैं. यह त्वचा को हाइड्रेट और मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकता है, इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. आइए इस देसी सीरम को बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

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गुलाब जल से स्किन फ्रेश फील होती है. (PHOTO:AI)
गुलाब जल से स्किन फ्रेश फील होती है. (PHOTO:AI)

Anti Aging Serum: उम्र के साथ-साथ हमारी स्किन का निखार और नमी दोनों ही कम होने लगती है. जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे ही चेहरे पर ड्राईनेस, बेजानपन और महीन रेखाएं नजर आने लगती हैं. अगर आप भी 60 साल की उम्र में 20 साल जैसा गुलाबी और चमकदार चेहरा चाहते हैं तो समय रहते अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए. समय से अगर आप अपनी स्किन की देखभाल करते हैं तो बढ़ती उम्र के निशान आपके चेहरे पर जल्दी नजर नहीं आते हैं. 

अगर आप भी चाहते हैं कि बुढ़ापा आपसे कोसों दूर रहे तो और आपकी स्किन हाइड्रेट और मुलायम बनी रही. तो इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है बल्कि देसी चीजों से ही यह आप कर सकते हैं.  स्किन केयर के लिए आपको बस कुछ सस्ती और जल्दी से मिल जाने वाली चीजों की जरूरत है और इसके मिक्सर से ही आपके चेहरे को ग्लो आ जाएगा. आइए आपको यह देसी फेस सीरम आपको घर में बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

देसी सीरम बनाने के लिए चाहिए ये चीजें

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  • 2 चम्मच अलसी
  • 1 चम्मच एलोवेरा जेल
  • 2 चम्मच गुलाब जल
  • 1 चम्मच ग्लिसरीन
  • 1 विटामिन ई कैप्सूल

कैसे बनाएं अलसी का फेस सीरम?

  1. सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच अलसी और करीब आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं. जब पानी थोड़ा गाढ़ा और जेल जैसा हो जाए तो गैस बंद कर दें. इसे ठंडा होने दें और साफ कपड़े या महीन छलनी से छान लें.
  2. अब तैयार अलसी जेल में 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं. अंत में विटामिन ई कैप्सूल को काटकर उसका जेल इसमें डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर साफ एयरटाइट कंटेनर में रखें.

चेहरे पर कैसे लगाएं?

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रात में चेहरा साफ करने के बाद सीरम की थोड़ी मात्रा चेहरे और गर्दन पर लगाएं. हल्के हाथों से मसाज करें और इसे स्किन पर छोड़ दें. अगर मिक्सर लगाने के बाद जलन, खुजली या लालिमा महसूस हो तो तुरंत धो दें.

अलसी और एलोवेरा हैं स्किन के लिए वरदान

अलसी से तैयार जेल स्किन पर नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है और त्वचा को मुलायम महसूस करा सकता है. वहीं एलोवेरा जेल को आमतौर पर त्वचा को ठंडक और हाइड्रेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. गुलाब जल त्वचा को फ्रेश महसूस करा सकता है, जबकि ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है, जो स्किन में नमी बनाए रखने में मदद करता है.

इस्तेमाल से पहले करें पैच टेस्ट

घर पर बना यह सीरम बिना प्रिजर्वेटिव के है, इसलिए इसे लंबे समय तक स्टोर करके न रखें. साफ कंटेनर और साफ चम्मच का इस्तेमाल करें और खराब गंध, रंग या टेक्सचर बदलने पर इसे फेंक दें.

पहली बार इस सीरम को लगाने से पहले हाथ पर पैच टेस्ट जरूर करें. संवेदनशील त्वचा या किसी स्किन समस्या होने पर स्किन एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर है.

याद रखें: ग्लोइंग स्किन के लिए सिर्फ सीरम काफी नहीं है. पर्याप्त नींद, संतुलित डाइट, पानी और दिन में सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी स्किन केयर रूटीन का जरूरी हिस्सा है. कोई भी घरेलू सीरम उम्र को कम नहीं कर सकता या 60 की उम्र में त्वचा को 20 साल जैसी नहीं बना सकता. नियमित स्किन केयर से त्वचा को स्वस्थ, मुलायम और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद जरूर मिल सकती है.

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