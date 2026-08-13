scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टेकऑफ से पहले पसीना, उड़ते ही ठंडक... आखिर जमीन पर विमान के साथ ऐसा क्यों होता है?

विमान उड़ने के बाद ठंडा और रनवे पर खड़ा होते ही गर्म क्यों हो जाता है? एसी चलने के बावजूद केबिन में गर्मी बढ़ने के पीछे है एक दिलचस्प साइंस. समझिए जमीन पर विमान की कूलिंग क्यों पड़ जाती है कमजोर.

Advertisement
X
क्यों विमान के अंदर अलग-अलग जगह पर तापमान एक जैसा नहीं होता. (Photo: ITG)
क्यों विमान के अंदर अलग-अलग जगह पर तापमान एक जैसा नहीं होता. (Photo: ITG)

दिल्ली से पुणे जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 105 में 11 अगस्त को टेकऑफ से पहले यात्रियों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ा. यात्रियों के मुताबिक, विमान के अंदर गर्मी इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हुई. इसके बाद यात्रियों ने रनवे पर विरोध किया. एयरलाइन ने कहा कि विमान में आखिरी समय पर तकनीकी दिक्कत आई थी और दूसरे विमान की व्यवस्था की गई. एयरलाइन के मुताबिक, विमान का एसी भी चालू था.

इस घटना के बाद सवाल है कि आखिर जमीन पर खड़ा विमान इतना गर्म क्यों हो जाता है? वहीं, कुछ देर बाद टेकऑफ करते ही विमान ठंडा कैसे होने लगता है? इसकी वजह विमान का एसी, बाहर का तापमान, धूप और विमान की रफ्तार है. जमीन पर खड़े विमान के लिए अंदर की गर्मी बाहर निकालना उड़ान के मुकाबले मुश्किल होता है.

Airplane AC

सम्बंधित ख़बरें

France Nuclear Plant, Jellyfish Attack
न मिसाइल, न साइबर अटैक... जेलीफिश ने रोक दिया न्यूक्लियर प्लांट
Air Force One threat
ईरान की वो 2 मिसाइलें, जिनसे डरकर ट्रंप का सीक्रेट रेस्क्यू हुआ
hitler warship danube river
अल-नीनो का असर, नदी का पानी घटा तो निकला हिटलर का युद्धपोत
England Drought
अल-नीनो से तबाही...इंग्लैंड का तीन-चौथाई हिस्सा सूखा, पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी
Seven Tropical Cyclones
क्या 7 साइक्लोन के चक्रव्यूह में फंसेगा भारत का मॉनसून

यह भी पढ़ें: प्रशांत महासागर में 7 साइक्लोन, क्या इनके चक्रव्यूह में फंसेगा भारत का मॉनसून

विमान की खिड़कियों से आने वाली धूप सीटों और दूसरी चीजों को गर्म करती है. नीचे का गर्म रनवे भी विमान के आसपास गर्मी बढ़ाता है. इसके अलावा विमान में बैठे यात्रियों के शरीर से भी गर्मी निकलती रहती है. एक इंसान आराम से बैठा हो तब भी उसके शरीर से करीब 70 से 100 वॉट तक गर्मी निकलती है. यानी 180 से ज्यादा यात्रियों वाले विमान के अंदर काफी गर्मी जमा हो सकती है.

Advertisement

जमीन पर विमान का AC कैसे काम करता है?

विमान का एसी घर के एसी जैसा नहीं होता. इसमें हवा को अलग तरीके से ठंडा किया जाता है. उड़ान के दौरान विमान की तेज रफ्तार से बाहर की हवा कूलिंग सिस्टम तक पहुंचती रहती है. इससे अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालना आसान होता है.

जमीन पर विमान खड़ा होता है, इसलिए उसे तेज हवा नहीं मिलती. ऐसे में सिस्टम को हवा पहुंचाने के लिए पंखों की मदद लेनी पड़ती है. इंजन बंद होने पर विमान अपने APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद ले सकता है. कई बार एयरपोर्ट से पाइप के जरिए ठंडी हवा भी विमान के अंदर भेजी जाती है.

Airplane AC

यह भी पढ़ें: राफेल के डर से PAK ने छुपा ली थी पूरी F-16 की फ्लीट, पूर्व अफसर का बड़ा खुलासा

खिड़की वाली सीट ज्यादा गर्म क्यों लगती है?

विमान के अंदर हर जगह गर्मी एक जैसी महसूस नहीं होती. अगर खिड़की पर सीधी धूप पड़ रही है तो वहां बैठे यात्री को ज्यादा गर्मी लग सकती है. यानी सिर्फ हवा का तापमान ही मायने नहीं रखता, धूप भी शरीर को गर्म करती है. हवा में नमी ज्यादा हो तो गर्मी और ज्यादा महसूस होती है. हमारा शरीर पसीने को सूखाकर खुद को ठंडा करता है. लेकिन नमी ज्यादा होने पर पसीना जल्दी नहीं सूखता. इसलिए गर्मी और घुटन ज्यादा लग सकती है.

Advertisement

टेकऑफ के बाद विमान ठंडा क्यों होता है?

टेकऑफ के बाद विमान की रफ्तार तेजी से बढ़ती है. इससे कूलिंग सिस्टम को बाहर की तेज हवा मिलने लगती है और गर्मी बाहर निकालना आसान हो जाता है. इंजन भी ज्यादा ताकत से काम करने लगते हैं. इसके साथ विमान जमीन से ऊपर चला जाता है, जहां बाहर का तापमान काफी कम होता है. इसलिए विमान के अंदर की गर्मी धीरे-धीरे कम होने लगती है और केबिन ठंडा होने लगता है.

सीधी बात यह है कि विमान का एसी जमीन पर भी काम करता है, लेकिन गर्म मौसम, धूप, यात्रियों की संख्या और विमान के खड़े रहने से उस पर ज्यादा दबाव पड़ता है. टेकऑफ के बाद तेज रफ्तार और ठंडी हवा कूलिंग सिस्टम का काम आसान कर देती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    टेकऑफ से पहले पसीना, उड़ते ही ठंडक... आखिर जमीन पर विमान के साथ ऐसा क्यों होता है? |
    'सुबह की प्रार्थना में गर्मी का कहर', बाराबंकी के सरकारी स्कूल में अचानक बेहोश होकर गिरीं 18 छात्राएं, मची अफरातफरी! |
    शहीद की पत्नी को 26 साल बाद मिला न्याय, SC के आदेश पर मिला मुआवजा और पेंशन |
    काजल के खुलासे-पवन सिंह का दर्द, रियलिटी शो कम, मोहल्ले की पंचायत बना 'भोजपुरी बवाल' |
    अवैध तमंचा फैक्ट्री का पुलिस ने किया ऐसे भंडाफोड़, 44 तमंचे बरामद |
    Angarak Yog 2026: मंगल गोचर से बना खतरनाक अंगारक योग! 2 सितंबर तक 4 राशियों को नुकसान |
    Stuffcool Lumo Review : फोन, ईयरबड्स और Watch... तीनों एक साथ होंगे चार्ज, पैसा वसूल है ये प्रोडक्ट? |
    हर समय पानी में क्यों रहता है इकबाल, डॉक्टर ने बताया ये बीमारी है वजह, ऐसे करेंगे उसका इलाज |
    लश्कर के मंच पर शेख राशिद का कबूलनामा, खुद को बताया हाफिज सईद का 'गुलाम' |
    पहले अग्निवीर बैच की सर्विस होने वाली है पूरी, सेनाओं के सामने अब ये चुनौती
    Advertisement