'बहुत गोला-बारूद है...', वेपन शॉर्टेज के दावों के बीच ट्रंप का ऐलान, लीक करने वालों को बताया गद्दार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जिसमें उन्होंने देश की सैन्य तैयारियों को मजबूत बताते हुए गोपनीय जानकारी लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विशाल मात्रा में गोला-बारूद उपलब्ध है, खासकर कुछ खास किस्म के.

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उन्होंने कहा कि साथ ही जरूरत के अनुसार बड़ी मात्रा में निर्माण और आपूर्ति भी जारी है. रक्षा कंपनियां देश के इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या में संयंत्र और कारखाने बना रही हैं. उन्होंने लीक करने वालों को 'गद्दार' करार दिया और कहा कि उनकी खोज जारी है तथा लंबी जेल की सजा मांगी जाएगी.

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ट्रंप के बयान का मुख्य हिस्सा अमेरिका की सैन्य मजबूती पर केंद्रित है. उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के पास म्यूनिशन्स यानी गोला-बारूद और अन्य सैन्य सामग्री की भारी मात्रा मौजूद है. खासकर कुछ खास प्रकार के हथियार और गोला-बारूद पर्याप्त हैं. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है.

उन्हें अमेरिका में भेजा जा रहा है. यह बयान उन अटकलों या रिपोर्ट्स के जवाब में लगता है जिनमें अमेरिकी सैन्य भंडार की कमी या आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं की बात कही गई हो. ट्रंप ने रक्षा उद्योग की सक्रियता को रेखांकित करते हुए बताया कि कंपनियां इतिहास की सबसे बड़ी संख्या में नए प्लांट और फैक्ट्री स्थापित कर रही हैं. इससे उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ रही है और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की तैयारी दिख रही है.

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यह दावा अमेरिकी रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने की दिशा में लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों से जुड़ा है. युद्ध या अंतरराष्ट्रीय तनाव के समय गोला-बारूद की आपूर्ति एक बड़ा मुद्दा बन जाती है. ट्रंप का बयान इस बात पर जोर देता है कि देश न सिर्फ मौजूदा भंडार पर निर्भर है बल्कि उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है. रक्षा कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश और निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने उद्योग की सक्रिय भूमिका को सकारात्मक रूप में पेश किया.

लीक करने वालों के खिलाफ सख्त रुख

बयान का दूसरा और ज्यादा कठोर हिस्सा लीक करने वालों से संबंधित है. ट्रंप ने कहा कि इन 'गद्दारी भरे बयानों' को लीक करने वाले लोगों की खोज की जा रही है. उनके खिलाफ लंबी अवधि की जेल सजा मांगी जाएगी. उन्होंने ऐसे लीक को ट्रीजनस यानी देशद्रोही करार दिया. यह रुख प्रशासन की गोपनीयता बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जानकारी को नियंत्रित रखने की मंशा को दर्शाता है.

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अमेरिका में सैन्य और खुफिया जानकारी के लीक लंबे समय से विवाद का विषय रहे हैं. ऐसे लीक न सिर्फ रणनीतिक नुकसान पहुंचा सकते हैं बल्कि सहयोगी देशों और दुश्मनों दोनों के लिए संदेश बन जाते हैं. ट्रंप का यह बयान उन लोगों के लिए चेतावनी है जो आधिकारिक या अर्ध-आधिकारिक स्रोतों से संवेदनशील जानकारी बाहर निकालते हैं.

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खोज जारी है... और लंबी जेल सजा... जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रशासन की गंभीरता को दिखाता है. इससे पहले भी अमेरिकी प्रशासन ने लीक से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन ट्रंप का स्वर ज्यादा आक्रामक और सीधा है.

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