scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गणेश चतुर्थी पर India-Afghanistan की भिड़ंत! ACB ने BCCI से क्यों मांगी 14 सितंबर की तारीख?

भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर में होने वाली तीन मैचों की T20 सीरीज के शेड्यूल में बदलाव की संभावना है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने BCCI से 13 या 15 सितंबर के मुकाबले को बदलकर 14 सितंबर को कराने का आग्रह किया है. फिलहाल मैच 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली में होने हैं.

Advertisement
X
India-Afghanistan T20 सीरीज में ट्विस्ट! (Photo, AFG)
India-Afghanistan T20 सीरीज में ट्विस्ट! (Photo, AFG)

भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर में होने वाली तीन मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने सीरीज के एक मुकाबले को 14 सितंबर, गणेश चतुर्थी के दिन कराने की इच्छा जताई है और इस सिलसिले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से संपर्क किया है.

फिलहाल दोनों बोर्ड तीन मैचों की सीरीज के लिए 13, 15 और 17 सितंबर की तारीखों पर सहमत हैं. तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने हैं. लेकिन सूत्रों के मुताबिक, ACB चाहता है कि इनमें से एक मैच 14 सितंबर को कराया जाए.

गणेश चतुर्थी ने बदला ACB का प्लान

मौजूदा कार्यक्रम के मुताबिक 13 सितंबर रविवार, 15 सितंबर मंगलवार और 17 सितंबर गुरुवार को मुकाबले होने हैं. ACB की कोशिश है कि 13 या 15 सितंबर में से किसी एक मैच को हटाकर उसकी जगह 14 सितंबर, सोमवार को मुकाबला कराया जाए.

आमतौर पर सोमवार को मैच कराने से दर्शकों की संख्या कम रहने की आशंका होती है. लेकिन इस बार गणेश चतुर्थी के कारण मिलने वाली छुट्टी और त्योहार के माहौल को देखते हुए ACB को उम्मीद है कि सोमवार का मुकाबला भी दर्शकों को आकर्षित कर सकता है.

Advertisement

अगर BCCI इस प्रस्ताव पर सहमत होता है तो सीरीज का कार्यक्रम बदल जाएगा और भारत-अफगानिस्तान मुकाबले को गणेश चतुर्थी के दिन एक खास सांस्कृतिक रंग भी मिल सकता है.

टीवी प्रसारण पर भी बातचीत तेज

सीरीज के प्रसारण अधिकारों को लेकर भी बातचीत चल रही है. ACB ने टीवी प्रसारण के लिए प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स से चर्चा शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक Sony Sports और Star Sports के साथ बातचीत जारी है.

वहीं, तीनों T20 मुकाबलों की डिजिटल स्ट्रीमिंग FanCode पर होने की उम्मीद है. टीवी प्रसारण को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है.

इस सीरीज के मीडिया अधिकार और मैदान पर ब्रांडिंग का जिम्मा ITW Universe के पास है.

अफगानिस्तान की 'होम सीरीज', लेकिन भारत में होंगे मुकाबले

दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों मुकाबले ICC के Future Tours Programme (FTP) के तहत अफगानिस्तान की घरेलू सीरीज माने जाएंगे, लेकिन मैच भारत में ही खेले जाएंगे.

अफगानिस्तान पिछले कुछ वर्षों में अपने घरेलू अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भारत में आयोजित करता रहा है. हालांकि, यह पहली बार होगा जब अफगानिस्तान भारत के खिलाफ अपनी 'होम' सीरीज भारत में खेलेगा.

तीनों मुकाबले आगामी एशियन गेम्स की तैयारियों के लिहाज से भी दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण होंगे.

Advertisement

बांग्लादेश दौरे पर भी लगभग विराम

भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर में T20 सीरीज की पुष्टि के बाद भारत के बांग्लादेश दौरे पर भी लगभग विराम लग गया है. इसका मतलब है कि भारत का बांग्लादेश दौरा अब नहीं होने की स्थिति में है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने पहले भारत के खिलाफ 1 से 6 सितंबर तक तीन वनडे और 9 से 13 सितंबर तक तीन T20 कराने का कार्यक्रम घोषित किया था. हालांकि, दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को देखते हुए इस दौरे के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी थी.

बांग्लादेश के खेल मंत्री अमिनुल हक ने इससे पहले कहा था कि सरकार दोनों पक्षों के बीच बने गतिरोध को दूर करने की कोशिश कर रही है और उसे जल्द समाधान की उम्मीद है.

लेकिन अब सितंबर में भारत-अफगानिस्तान T20 सीरीज का कार्यक्रम तय हो जाने के बाद भारत के बांग्लादेश दौरे की संभावना बेहद कम नजर आ रही है.

यानी सितंबर में भारतीय टीम का अगला बड़ा T20 पड़ाव बांग्लादेश नहीं, बल्कि दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज हो सकता है और अगर ACB की बात मान ली गई तो इस सीरीज का एक मुकाबला गणेश चतुर्थी के दिन भी खेला जाएगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    भारत-अफगानिस्तान T20 का बदलेगा शेड्यूल? 14 सितंबर को मैच चाहता है ACB |
    'PM मोदी रात को सोते नहीं, हम इनको पागल कर देंगे...', रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन में राहुल का तीखा हमला |
    जेवर चुराए और आ गई नींद, हैदराबाद में चोरी के बाद फर्श पर सोता मिला चोर |
    AUS vs BAN: ‘DRS ने बचाया’... स्टीव स्मिथ ने माना, आउट थे फिर भी मिल गया जीवनदान |
    'साहब चले गए हैं...', ट्राई साइकिल के लिए एक साल से भटक रहा दिव्यांग, कलेक्ट्रेट के बाहर सुनाई पीड़ा |
    भूत खोजती थी इंफ्लुएंसर, बनाया ऐसा वीडियो, अब एक्सीडेंट में हुई मौत |
    राम रहीम एंगल या पुलिस फायरिंग केस... सुखबीर पर 62 साल के निहंग ने क्यों किया हमला? |
    नेताजी पर टिप्पणी की सजा! अपने ही सांसद से बीजेपी ने ले लिया अवॉर्ड वापस |
    'मेरे बैग में बम है...', यात्री के ये कहते ही मुंबई एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप |
    कभी सोचा है जैकेट, जींस की जिप पर YRK क्यों लिखा होता है?
    Advertisement