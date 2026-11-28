राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर साहित्य, संगीत और कला के रंगों में रंग चुकी है. राजधानी के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में साहित्य आजतक 2026 का भव्य आगाज हो चुका है. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश की जानी-मानी हस्तियां अपने अनुभव, विचार और रचनात्मक सफर लोगों के साथ साझा करेंगी. साहित्यकारों से लेकर फिल्मी कलाकारों, राजनेताओं, लेखकों, कवियों, शायरों, विचारकों और संगीतकारों तक, कई बड़े नाम एक ही मंच पर नजर आएंगे.

और पढ़ें

इस बार साहित्य आजतक में राम और भारतीय संस्कृति से लेकर समकालीन राजनीति, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), किताबों, प्रेम, कविता, गजल और सूफी संगीत तक कई मुद्दों पर चर्चा होगी. कुमार विश्वास, पंकज त्रिपाठी, रवि किशन, चेतन भगत, स्मृति ईरानी, देवदत्त पटनायक, मनोज कुमार झा, जावेद अली और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे चर्चित चेहरे इस आयोजन के मुख्य आकर्षण होंगे.

आज सजेगी सितारों और साहित्यकारों की महफिल

साहित्य आजतक के दूसरे दिन यानी 28 नवंबर को भी कई चर्चित हस्तियां दर्शकों के बीच होंगी. दिन की शुरुआत कुमार विश्वास के लोकप्रिय कार्यक्रम 'अपने अपने राम' से होगी. इसके अलावा प्रसिद्ध कवि, चित्रकार और कथावाचक बाबा सत्यनारायण मौर्य साहित्य, कला और संस्कृति पर अपनी बात रखेंगे. लेखक चेतन भगत का सत्र भी दिन के खास आकर्षणों में शामिल होगा.

राजनीति और इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए 'राजनीति, इतिहास और आत्मकथा: सोनिया गांधी की Belonging के बहाने' खास सत्र आयोजित किया जाएगा. इसमें पत्रकार शाहिद सिद्दीकी लेखक रशीद किदवई और बद्री नारायण तिवारी शामिल होंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: साहित्य आजतक का हो गया आगाज, देखें तीन दिन का फुल शेड्यूल

वहीं आरजेडी सांसद और लेखक मनोज कुमार झा 'आज मंटो और अमृता प्रीतम होते तो क्या होता?' विषय पर अपने विचार रखेंगे. शनिवार को पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू 'आज तक साहित्य जागृति सम्मान' समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

शाम को जावेद अली की आवाज से सजेगी महफिल

दूसरे दिन की शाम संगीत के नाम रहने वाली है. मशहूर गायक जावेद अली अपनी प्रस्तुति से समां बांधेंगे. इसके अलावा अलग-अलग मंचों पर कवि सम्मेलन, मुशायरे और संगीत की प्रस्तुतियां होंगी. यानी साहित्य आजतक के दूसरे दिन दर्शकों को साहित्य, कला, संस्कृति और मनोरंजन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा.

साहित्य आजतक के तीसरे और आखिरी दिन यानी 29 नवंबर को भी बड़े नामों और दिलचस्प विषयों की भरमार रहेगी. प्रसिद्ध लेखक और माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक 'हिंदू: धर्म, इतिहास और मिथक' विषय पर चर्चा करेंगे. राजनीति और भारतीय इतिहास पर भी कई अहम सत्र होंगे. 'भविष्य का भारत: सियासत और सरोकार' विषय पर होने वाली चर्चा में पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभिनेत्री और लेखिका स्मृति ईरानी शामिल होंगी.

फिल्मी दुनिया के दर्शकों के लिए तीसरे दिन का सबसे खास आकर्षण अभिनेता पंकज त्रिपाठी होंगे, वो अपनी पत्नी मृदुला त्रिपाठी के साथ 'थिएटर, आर्ट और फैमिली' विषय पर बातचीत करेंगे, वहीं, अभिनेता यशपाल शर्मा 'कट्टा, कविता और कैमरा: यशपाल शर्मा अनसेंसर्ड!' सत्र में अपने जीवन, अभिनय और अनुभवों पर खुलकर बात करेंगे.

Advertisement

तीन दिनों के इस साहित्यिक और सांस्कृतिक उत्सव का समापन संगीत और सूफियाना अंदाज में होगा. म्यूजिक बैंड कबीर, सूफी संगीत और भारतीय पारंपरिक आवाजों के जरिए दर्शकों को एक अलग अनुभव देगा.

---- समाप्त ----