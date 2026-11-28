सरकारी कंपनी में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है. भारत सरकार की नवरत्न कंपनी NHPC लिमिटेड ने ट्रेनी ऑफिसर के 41 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन आज यानी 27 नवंबर से शुरू हो चुका है. इसके लिए कोई लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा बल्कि उम्मीदवारों का चयन UGC NET जून 2026 और CLAT PG 2026 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा. इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा. आवेदन की लास्ट डेट 26 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक है.

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किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए?

जारी किए गए नोटिफिकेशन में पोस्ट से जुड़े योग्यता के बारे में भी बताया गया है.

ट्रेनी ऑफिसर (HR)- उम्मीदवार के पास HR, HR मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट जैसे विषयों में दो साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, PG डिप्लोमा या मैनेजमेंट प्रोग्राम होना चाहिए. संबंधित स्पेशलाइजेशन के साथ दो साल की MSW या MBA HRD की डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं.

ट्रेनी ऑफिसर (PR)- इस पद के लिए कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशंस में दो साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या PG डिप्लोमा होना चाहिए. इसमें भी कम से कम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं.

ट्रेनी ऑफिसर (Law)- उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन साल की LLB या पांच साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होना चाहिए. इसमें कम से कम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं.

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UGC NET और CLAT PG का कौन-सा स्कोर जरूरी?

इस भर्ती में सभी साल के स्कोरकार्ड मान्य नहीं होंगे. NHPC ने साफ किया है कि उम्मीदवारों के पास केवल UGC NET जून 2026 या CLAT PG 2026 का वैध स्कोर होना चाहिए.

ट्रेनी ऑफिसर (HR) के लिए -UGC NET जून 2026 का सब्जेक्ट कोड 55.

ट्रेनी ऑफिसर (PR) के लिए - UGC NET जून 2026 का सब्जेक्ट कोड 63.

ट्रेनी ऑफिसर (Law) के लिए- CLAT PG 2026 का स्कोर.

किसी दूसरे साल का UGC NET या CLAT PG स्कोर इस भर्ती में स्वीकार नहीं किया जाएगा. फाइनल ईयर में पढ़ रहे उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र नहीं हैं.

बिना परीक्षा कैसे होगा चयन?

इस भर्ती में अलग से कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा.

स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग- UGC NET जून 2026 या CLAT PG 2026 में मिले अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. फाइनल चयन में इस स्कोर का 75 प्रतिशत वेटेज होगा.

ग्रुप डिस्कशन- शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन में शामिल होना होगा. इसका वेटेज 5 प्रतिशत है.

पर्सनल इंटरव्यू- ग्रुप डिस्कशन के बाद इंटरव्यू होगा. इसका वेटेज 20 प्रतिशत रखा गया है.

ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के संयुक्त अंकों में सामान्य, OBC-NCL और EWS उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे. SC, ST और PwBD उम्मीदवारों के लिए यह न्यूनतम सीमा 30 प्रतिशत है. जरूरत पड़ने पर उम्मीदवारों का साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी हो सकता है.

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कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को E2 ग्रेड में 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है. यह बेसिक पे-स्केल है, जिसमें 3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का भी प्रावधान है. ट्रेनिंग के दौरान भी यही पे-स्केल लागू होगा.

NHPC के नोटिफिकेशन के मुताबिक, नए उम्मीदवारों का कुल सालाना वेतन और भत्ते करीब 16 से 17 लाख रुपये होंगे. इसमें बेसिक पे के अलावा महंगाई भत्ता (DA), HRA, कैफेटेरिया अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल सुविधा और PF, पेंशन व ग्रेच्युटी जैसे लाभ शामिल हैं. लेकिन उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी. ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद उन्हें उसी पे-स्केल में ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा और एक साल की प्रोबेशन अवधि होगी.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले NHPC की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nhpcindia.com/ पर जाएं.

वेबसाइट के करियर सेक्शन पर जाएं.

पोस्ट से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.

अप्लाई ऑनलाइन लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन करें.

आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

लागू आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें.

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