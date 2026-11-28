बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी से पहले कई जिलों में अवामी लीग के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं. गोपालगंज में तो सरकार से 'वर्चुअल इंडिपेंडेंस' का ऐलान कर दिया गया है. लोग हाथों में मशाल लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं.

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इस बीच, कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई हैं, वहीं मेडिकल सप्लाई, बिजली और पानी की आपूर्ति भी काट दी गई है. तुंगीपारा और पाबना में पुलिस के ठीक सामने अवामी लीग का जुलूस निकला गया, जहां लोगों ने बगावत की मशालों के साथ मार्च किया है.

मैमनसिंह के गफरगांव में लोकल अवामी लीग यूनिट ने जननेता शेख हसीना की घर वापसी का जश्न मनाते हुए एक पावरफुल स्वागत जुलूस निकाला. इस दौरान सड़कें अटूट सपोर्ट और संकल्प के नारों से गूंज उठीं.

गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के कालियाकैर उपजिला में अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी रेजाउल करीम रसेल के नेतृत्व में भी लोगों ने विरोध मार्च किया.

गोपालगंज में 'वर्चुअल इंडिपेंडेंस' घोषित

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृहनगर गोपालगंज में अवामी लीग ने सरकार और बांग्लादेशी शासन से 'वर्चुअल इंडिपेंडेंस' घोषित कर दी है. बांग्लादेशी सरकार ने इलाके में इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड करने के साथ-साथ खाना, मेडिकल सप्लाई, बिजली और पानी की आपूर्ति भी काट दी है.

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बता दें, शेख हसीना की वापसी से पहले बांग्लादेश में तनाव की स्थिति बनी हुई है. आवामी लीग ने इससे पहले बांग्लादेश में 27 और 28 नवंबर को फुल लॉकडाउन का ऐलान किया था.

शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में हैं. उस समय छात्रों के नेतृत्व में हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया था. यह आंदोलन उनकी अवामी लीग सरकार के खिलाफ बड़े विद्रोह में बदल गया.

इसके बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा. इस बीच हसीना ने बांग्लादेश लौटने के लिए 16 दिसंबर की तारीख चुनी है. इस दिन बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है. 1971 में इसी दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था.

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