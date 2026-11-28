टीवी के पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में भिड़े बनकर घर-घर में पहचान बनाने वाले मंदार चंडवाडकर की पत्नी इन दिनों चर्चा में हैं. वजह है उनका एक बेहद भावुक अनुभव, जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया. मंदार की पत्नी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की सभा में पहुंचीं और इसके बाद वृंदावन स्थित उनके वृद्धाश्रम का दौरा भी किया. वहां बुजुर्ग महिलाओं से मुलाकात के दौरान वह खुद को संभाल नहीं पाईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

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दरअसल, अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में बुजुर्ग महिलाओं से मिलना उनके लिए सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाला अनुभव बन गया. वहां रह रहीं माताओं से बातचीत और उनकी जिंदगी को करीब से देखकर मंदार की पत्नी बेहद भावुक हो गईं. उन्होंने अपने इस अनुभव को साझा करते हुए बताया कि वह आमतौर पर काफी बोलती हैं, लेकिन आश्रम पहुंचकर जैसे उनके सारे शब्द ही खत्म हो गए.

'मैं बहुत बड़बड़ करती हूं, लेकिन वहां शब्द ही गायब हो गए'

मंदार की पत्नी ने अनिरुद्धाचार्य से बातचीत के दौरान अपने दिल की बात रखते हुए कहा कि वह वैसे तो बहुत बड़बड़ करती रहती हैं, लेकिन आश्रम में जाकर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा. बस आंखों से आंसू निकल रहे थे. वहां मौजूद मांओं से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. साथ ही गौरी गोपाल की सेवा करने का मौका भी उनके लिए खास रहा.

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उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि आश्रम में बिताए उन पलों ने उन्हें भीतर तक छू लिया है. कई बार कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है. मंदार की पत्नी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ.

वीडियो कॉल पर मौजूद थे मंदार, बेटे पर भी हुआ गहरा असर

इस मुलाकात का एक और दिलचस्प पहलू रहा. मंदार की पत्नी ने बताया कि इस दौरान उनके पति मंदार और उनका बेटा भी वीडियो कॉल के जरिए मौजूद थे. उन्होंने अपने पति से बातचीत का किस्सा सुनाते हुए बताया कि आश्रम देखने के बाद उनके बेटे पर इसका काफी गहरा असर पड़ा है.

उन्होंने कहा कि उनका बेटा अभी टीनएजर है और आमतौर पर इस उम्र के बच्चों के पास सत्संग या आध्यात्मिक बातों को समझने का ज्यादा समय नहीं होता. लेकिन गौरी गोपाल आश्रम के बारे में जानने के बाद वह काफी हैरान रह गया. उसने अनिरुद्धाचार्य के बारे में गूगल पर जानकारी जुटाई और फिर अपने माता-पिता से कहा कि उन्होंने इतने बड़े संत से बात की है.

मंदार की पत्नी ने बताया कि उनका बेटा इस बात से शॉक्ड था कि उसके माता-पिता की इतनी बड़े संत से बातचीत हुई है. उन्होंने यह भी माना कि बच्चों को सनातन और संस्कारों के बारे में जानकारी देना माता-पिता की जिम्मेदारी है और शायद इस मामले में उनसे भी कुछ कमी रह गई.

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अनिरुद्धाचार्य ने दी बच्चों को संस्कार सिखाने की सलाह

बेटे की प्रतिक्रिया सुनकर अनिरुद्धाचार्य भी खुश हुए. उन्होंने कहा कि कभी बच्चे को भी आश्रम लेकर आइए. इसके बाद उन्होंने बच्चों की परवरिश को लेकर एक अहम बात कही.

अनिरुद्धाचार्य ने समझाया कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं. उन्हें जिस तरह ढाला जाएगा, वे उसी तरह बनेंगे. पढ़ाई-लिखाई जरूरी है, लेकिन इसके साथ बच्चों को सनातन धर्म, संस्कार और अपनी परंपराओं के बारे में बताना भी माता-पिता का कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, तभी वे अपने माता-पिता का सम्मान करना भी सीखेंगे.

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