Hindu Dharam: झारखंड के रामगढ़ जिले में भगवान शिव का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है, जो अपनी अनोखी बनावट और रहस्यमयी जलधारा के लिए जाना जाता है. इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां शिवलिंग पर साल के 12 महीने और 24 घंटे लगातार जलाभिषेक होता रहता है. इसके लिए किसी को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती. दरअसल, मंदिर में मां गंगा की एक प्रतिमा है, जिससे लगातार पानी निकलता है और सीधे शिवलिंग पर गिरता है. मंदिर की इस अनोखी जलधारा को देखने और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इस प्राचीन शिव मंदिर का इतिहास, इसकी अनोखी जलधारा और इससे जुड़ी खास मान्यताओं के बारे में.

और पढ़ें

1925 में खुदाई के दौरान मिला था मंदिर

इस मंदिर की खोज का इतिहास भी काफी रोचक है. बताया जाता है कि साल 1925 में ब्रिटिश शासन के दौरान इस इलाके में पानी की तलाश में खुदाई की जा रही थी. इसी दौरान जमीन के नीचे एक गुंबदनुमा ढांचा दिखाई दिया. जब खुदाई आगे बढ़ाई गई तो वहां एक प्राचीन मंदिर मिला. मंदिर के अंदर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित था. वहीं, शिवलिंग के ठीक ऊपर मां गंगा की सफेद रंग की प्रतिमा मिली. इस प्रतिमा की खास बात यह थी कि इसकी नाभि से लगातार पानी की धारा निकल रही थी, जो सीधे शिवलिंग तक पहुंचती थी.

मां गंगा की प्रतिमा से निकलती है जलधारा

मंदिर की सबसे अनोखी बात यहां स्थापित मां गंगा की प्रतिमा है. बताया जाता है कि इस प्रतिमा की नाभि से पानी निकलता है, जो दोनों हथेलियों से होते हुए सीधे नीचे शिवलिंग पर गिरता है. इस तरह भगवान शिव का लगातार जलाभिषेक होता रहता है. हालांकि, प्रतिमा से निकलने वाले पानी का स्रोत आज भी रहस्य बना हुआ है. कहा जाता है कि इसकी वजह जानने के लिए वैज्ञानिक स्तर पर जांच भी की गई, लेकिन अब तक पानी कहां से आता है, इसका पता नहीं चल पाया है.

Advertisement

मंदिर के हैंडपंप भी हैं रहस्य का हिस्सा

इस मंदिर का रहस्य सिर्फ शिवलिंग पर लगातार गिरने वाले पानी तक ही सीमित नहीं है. मंदिर परिसर में लगे दो हैंडपंप भी लोगों के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं. बताया जाता है कि इन हैंडपंपों को चलाए बिना ही पानी निकलता रहता है. स्थानीय लोगों के अनुसार, गर्मियों में आसपास के इलाकों में पानी की कमी हो जाती है और नदियां तक सूख जाती हैं, लेकिन मंदिर के इन हैंडपंपों से पानी निकलना बंद नहीं होता. आखिर इन हैंडपंपों में पानी कहां से आता है, यह सवाल आज भी बना हुआ है.

शिवलिंग पर चढ़ने वाले जल को प्रसाद मानते हैं भक्त

इस मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है. यहां आने वाले श्रद्धालु शिवलिंग पर गिरने वाले जल को पवित्र मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं.मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है. इसी मान्यता के चलते दूर-दूर से लोग यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

मां गंगा की प्रतिमा से निकलने वाली जलधारा, बिना चलाए पानी देने वाले हैंडपंप और मंदिर से जुड़ा इतिहास इसे खास बनाते हैं. यही वजह है कि रामगढ़ का यह प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं के बीच आस्था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

---- समाप्त ----