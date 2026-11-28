Elon Musk ने मार्क जकरबर्ग के कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट वाले पोस्ट पर सहमति दर्ज की है. वहीं, तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर आज कार्तिगई दीपम का दीप जलाया जाएगा. इन खबरों के अलावा, आकाश दीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके. पढ़ें शनिवार सुबह की बड़ी खबरें

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'कोविड वैक्सीन के थे साइड इफेक्ट...', मार्क जकरबर्ग के बयान पर मस्क ने जताई सहमति

कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर Elon Musk ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके उस वीडियो पर अंग्रेजी में यप (हां) कहा है, जिसमें फेसबुक के को-फाउंडर और Meta के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने वैक्सीन प्रोग्राम के साइड इफेक्ट को लेकर जिक्र किया था. जकरबर्ग बताते हैं कि कैसे अमेरिका में बाइडेन सरकार ने इसको छिपाने के लिए उनपर दबाव बनाया.

स्कूलों में बुर्का-नकाब बैन, 30% से ज्यादा विदेशी बच्चे नहीं... इटली सरकार का बड़ा फैसला, भड़का विपक्ष!

इटली ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पर बैन लगा दिया है. नए कानून के तहत अब छात्र स्कूलों में अपना चेहरा इस तरह नहीं ढक पाएंगे जिससे उनकी पहचान छिप जाए. इस नियम से क्लासरूम में बुर्का और नकाब बैन हो गए हैं, हालांकि ऐसे नकाब को छूट मिलेगी जिनसे चेहरा साफ पहचाना जा सके. नियम को तोड़ने पर 1,000 यूरो तक का जुर्माना लग सकता है.

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UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 30 IPS अधिकारियों का तबादला... इन जिलों के बदले कमिश्नर

UP सरकार ने शुक्रवार को 30 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) रैंक के सात अधिकारी भी शामिल हैं. इन अधिकारियों में मोहित अग्रवाल, पीयूष मोर्डिया, रमित शर्मा, प्रवीण कुमार, लक्ष्मी सिंह और प्रशांत कुमार शामिल हैं. वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को अब प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलेंगे टीम इंड‍िया के कप्तान श्रेयस अय्यर, SMAT के सुपर लीग में मुंबई का ब‍ड़ा दांव

भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग चरण में मुंबई की ओर से खेलते नजर आएंगे. टूर्नामेंट का सुपर लीग चरण 30 नवंबर से नागपुर में शुरू होगा. श्रेयस अय्यर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मैदान पर उतरेंगे. मुंबई ने अपने सात मुकाबलों में से छह में जीत दर्ज कर ग्रुप डी में टॉप हासिल किया.

पाकिस्तान क्रिकेट में हुई बड़ी छंटनी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले 20 से घटकर रह गए सिर्फ 8 खिलाड़ी, PCB का बड़ा ऐलान

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेटरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की संख्या में भारी कटौती करते हुए इसे 20 से घटाकर सिर्फ 8 कर दिया है. नए कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना और स्पिनर सदिया इकबाल को टॉप कैटगरी में जगह मिली है. वहीं, पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली 12 खिलाड़ियों को इस बार बाहर कर दिया गया है.

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तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज दीपथून पर जलेंगे दीपक, पहाड़ी की सुरक्षा CRPF के हवाले

तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर शनिवार यानी आज कार्तिगई दीपम का दीप जलाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश के बाद दीपथून में दीप जलाने का रास्ता साफ हुआ है. कोर्ट ने 20 नवंबर के अपने आदेश का पालन नहीं होने पर तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई और अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है.

IND vs NZ 2nd Test: क्राइस्टचर्च में आकाश दीप ने 5 विकेट लेकर जहीर खान-ईशांत शर्मा के क्लब में मारी एंट्री, बुमराह के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 रनों पर सिमट गई. आकाश दीप ने 99 रन देकर 5 विकेट झटके और न्यूजीलैंड में टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों के खास क्लब में शामिल हो गए. दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह 26 ओवर गेंदबाजी के बावजूद एक भी विकेट नहीं ले सके.

RSS का दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम, पूर्व CJI खेहर होंगे चीफ गेस्ट... मोहन भागवत भी होंगे शामिल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रविवार को राजधानी दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है. इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्त समाज का संदेश दिया जाएगा. इस इवेंट में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे. पूर्व CJI जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है.

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JKSSB एग्जाम में धांधली के खिलाफ जम्मू में प्रोटेस्ट, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में

JKSSB के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जम्मू पुलिस ने शुक्रवार को कड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने अभ्यर्थियों और छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया. प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और आगामी जम्मू-कश्मीर पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे थे.

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