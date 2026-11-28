उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मां-बेटी की बेरहमी से हत्या कर फरार हुए आरोपी सोनू उर्फ परवेज को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है. घायल हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और हत्या में इस्तेमाल किया गया चापड़ भी बरामद किया है.

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पुलिस के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी. इसी दौरान पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस टीम ने उसे घेर लिया. घेराबंदी के दौरान मुठभेड़ हो गई. जवाबी कार्रवाई में सोनू उर्फ परवेज के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया.

23 नवंबर की रात मां-बेटी की हुई थी हत्या

दरअसल, 23 नवंबर की रात गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवां गांव में मां-बेटी की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. एक ही परिवार की दो महिलाओं की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. वारदात के बाद से ही सोनू उर्फ परवेज फरार चल रहा था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

मृतका का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल चापड़ बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं. इसके अलावा मृतका का मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल किया गया चापड़ भी मिला है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. घायल आरोपी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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