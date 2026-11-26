दिल्ली एक बार फिर साहित्य, संगीत और कला के रंगों से सराबोर होने जा रही है. 27 से 29 नवंबर तक राजधानी के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 'साहित्य आजतक 2026' का भव्य आयोजन होने जा रहा है. 'साहित्य आजतक' में इस बार भी देश की जानी-मानी हस्तियां अपने अनुभवों, विचारों और रचनात्मक सफर को साझा करेंगी. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में साहित्य की दुनिया के दिग्गजों से लेकर फिल्मी कलाकार, राजनेता, लेखक, कवि, शायर, विचारक और संगीतकार एक ही मंच पर नजर आएंगे.

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इस बार भी कार्यक्रम में राम और भारतीय संस्कृति पर विमर्श से लेकर समकालीन राजनीति, सोशल मीडिया, एआई, किताबों, प्रेम, कविता, गजल और सूफी संगीत तक कई विषयों पर चर्चा होगी. कुमार विश्वास, पंकज त्रिपाठी, रवि किशन, चेतन भगत, स्मृति ईरानी, देवदत्त पटनायक, मनोज कुमार झा, जावेद अली और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे चर्चित चेहरे इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण होंगे.

27 नवंबर को कवि, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर कुमार विश्वास अपने चर्चित कार्यक्रम 'अपने अपने राम' के जरिए दर्शकों को रामकथा और उसके विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराएंगे. पहले दिन राजनीति और विचारों का भी खास संगम देखने को मिलेगा. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे. संगीत प्रेमियों के लिए भी पहले दिन खास पेशकश होगी. शाम 5 बजे से 'आशा भोसले को श्रद्धांजलि' कार्यक्रम में ऑल फीमेल बैंड 'रंग-ए-महफिल' प्रस्तुति देगा, इसके बाद भोजपुरी सिनेमा और राजनीति के चर्चित चेहरे रवि किशन अपने अनुभव और जिंदगी के अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे.

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शाम को 'मैं गजल हूं' कार्यक्रम में गायिका नीरू सोनी की प्रस्तुति होगी, वहीं कवि सम्मेलन में कई कवि अपनी रचनाएं सुनाएंगे. पहले दिन का समापन रात 8 बजे से 10 बजे तक होने वाले 'भजन क्लबिंग' कार्यक्रम से होगा, जिसमें गायक, गीतकार और संगीतकार हंसराज रघुवंशी अपनी प्रस्तुति देंगे.

साहित्य आजतक के दूसरे दिन 28 नवंबर को भी कई चर्चित हस्तियां दर्शकों के बीच होंगी, दिन की शुरुआत एक बार फिर कुमार विश्वास के लोकप्रिय कार्यक्रम 'अपने अपने राम' से होगी. साहित्य के साथ कला और संस्कृति का अनूठा संगम भी देखने को मिलेगा. प्रसिद्ध कवि, चित्रकार और कथावाचक बाबा सत्यनारायण मौर्य अपनी बात रखेंगे. लेखक चेतन भगत का सत्र भी दूसरे दिन का बड़ा आकर्षण रहेगा.

राजनीति और इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए 'राजनीति, इतिहास और आत्मकथा: सोनिया गांधी की Belonging के बहाने' खास सत्र होगा. इसमें पत्रकार शाहिद सिद्दीकी, लेखक रशीद किदवई और बद्री नारायण तिवारी शामिल होंगे.आरजेडी सांसद और लेखक मनोज कुमार झा 'आज मंटो और अमृता प्रीतम होते तो क्या होता?' विषय पर अपनी बात रखेंगे. वहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू 'आज तक साहित्य जागृति सम्मान' समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.

दूसरे दिन की शाम संगीत के नाम भी रहेगी, गायक जावेद अली की प्रस्तुति इस आयोजन को खास बनाएगी, वहीं, अलग-अलग मंचों पर कवि सम्मेलन, मुशायरा और संगीत की प्रस्तुतियां दर्शकों को साहित्य और मनोरंजन का पूरा अनुभव देंगी.

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साहित्य आजतक के तीसरे और आखिरी दिन यानी 29 नवंबर को भी बड़े नामों और दिलचस्प विषयों की भरमार रहेगी. प्रसिद्ध लेखक और माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक 'हिंदू: धर्म, इतिहास और मिथक' विषय पर चर्चा करेंगे. राजनीति और भारतीय इतिहास पर भी कई अहम सत्र होंगे. 'भविष्य का भारत: सियासत और सरोकार' विषय पर होने वाली चर्चा में पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभिनेत्री और लेखिका स्मृति ईरानी शामिल होंगी.

फिल्मी दुनिया के दर्शकों के लिए तीसरे दिन का सबसे खास आकर्षण अभिनेता पंकज त्रिपाठी होंगे, वो अपनी पत्नी मृदुला त्रिपाठी के साथ 'थिएटर, आर्ट और फैमिली' विषय पर बातचीत करेंगे, वहीं, अभिनेता यशपाल शर्मा 'कट्टा, कविता और कैमरा: यशपाल शर्मा अनसेंसर्ड!' सत्र में अपने जीवन, अभिनय और अनुभवों पर खुलकर बात करेंगे.

तीन दिनों के इस साहित्यिक और सांस्कृतिक उत्सव का समापन संगीत और सूफियाना अंदाज में होगा. म्यूजिक बैंड कबीर, सूफी संगीत और भारतीय पारंपरिक आवाजों के जरिए दर्शकों को एक अलग अनुभव देगा.

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