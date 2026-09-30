'सरनेम देखकर काटते हैं वोट', तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

बिहार के नेता प्रतिपक्ष और RJD नेता तेजस्वी यादव ने SIR को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बिहार और बंगाल में जनादेश चोरी का आरोप लगाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की. तेजस्वी ने बीजेपी पर चुनाव मैनेज करने और वोट चोरी के आरोप लगाए हैं. उन्होंने विपक्षी दलों को समान अवसर न मिलने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी है.

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RJD नेता तेजस्वी यादव ने SIR को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि SIR के खिलाफ आवाज उठाने वाले वे लोगों में से एक थे. उनका कहना है कि इसे सबसे पहले बिहार में लागू किया गया था, फिर इसे पूरे देश में लागू किया गया. उन्होंने आरोप लगाया है कि SIR के जरिए बिहार और बंगाल का जनादेश चोरी किया गया.

तेजस्वी ने बीजेपी पर चुनाव मैनेज करने का भी आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी बूथ स्तर पर चुनाव मैनेज करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि राघोपुर में वे 60 हजार वोटों से जीत सकते हैं लेकिन वोट चोरी के जरिए उनकी जीत का अंतर सिर्फ 14 हजार था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव में उपनाम यानी सरनेम देखकर वोट काटे जाते हैं.

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बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. तेजस्वी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर ज्ञानेश कुमार को छूट देने का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने चुनाव में धांधली के लिए बीजेपी को पूरी छूट दी है.

नीतीश कुमार को हाईजैक किया: तेजस्वी यादव

SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा तेजस्वी ने चिराग पासवान पर भी निशाना साधा है. वहीं, उन्होंने बीजेपी पर नीतीश कुमार को हाईजैक करने का भी आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार INDIA ब्लॉक में लाया गया, लेकिन उन्हें बीजेपी ने हाईजैक कर लिया.

तेजस्वी यादव ने SIR पर सवाल करते हुए बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग की है. उनका कहना है कि देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होने चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है. इतना ही नहीं, तेजस्वी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है.

उनका कहना है कि चुनाव में समान लेवल प्लेइंग फील्ड (समान अवसर) होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दलों को समान लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो वे INDIA ब्लॉक के साथ चर्चा करेंगे कि चुनाव में हिस्सा लेना है या नहीं या फिर इसका बहिष्कार करना है.

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