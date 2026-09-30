गुवाहाटी वनडे में भारतीय गेंदबाजों की वेस्टइंडीज ने बुधवार को ऐसी बख‍िया उधेड़ी, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. बुधवार (30 स‍ितंबर) को हुए मुकाबले में वेस्टइंडीज के बैटर्स ने भारतीय गेंदबाजों पर एकतरफा हमला बोल दिया. वेस्टइंडीज की टीम की ओर से 3 शतक आए. वहीं वेस्टइंडीज ने 405/7 का स्कोर बनाकर वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया.

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वेस्टइंडीज ने दूसरे ODI में जॉन कैम्पबेल, शाई होप और अमीर जंगू के शतकों के दम पर 50 ओवर में 405/7 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. यह वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज का पहला 400 प्लस स्कोर है. इससे पहले उसका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ 389 रन था.

आकिब नबी के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

भारत के लिए ODI डेब्यू कर रहे आकिब नबी के लिए यह मुकाबला याद रखने लायक नहीं रहा. उन्होंने 8.5 ओवर में 84 रन लुटाए और एक भी विकेट नहीं मिला. इसके साथ ही वह ODI डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन देने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए.

नबी ने 1975 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ 11 ओवर में 83 रन देने वाले करसन घावरी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. इतना ही नहीं, कम से कम 30 गेंद फेंकने वाले गेंदबाजों में नबी का 9.51 का इकॉनमी रेट ODI डेब्यू पर सबसे खराब रहा.

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गुरनूर भी नहीं रोक पाए रनों की रफ्तार

दूसरे बदलाव के गेंदबाज के तौर पर इस्तेमाल किए गए गुरनूर बरार ने 10 ओवर में 96 रन देकर 2 विकेट लिए. यानी वह भी शतक से सिर्फ 4 रन दूर रह गए. प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 ओवर में 45 रन देकर एक विकेट लिया.

भारत को जसप्रीत बुमराह की कमी भी खली, जो एशियन गेम्स ड्यूटी पर हैं, जबकि मोहम्मद सिराज भी इस मैच में नहीं खेल रहे. भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाजों को भी मौका नहीं मिला. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप से पहले युवा गेंदबाजी विकल्प तलाश रही टीम इंडिया के लिए यह प्रदर्शन कई सवाल छोड़ गया.

कैम्पबेल ने उड़ाया गर्दा

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोला. जॉन कैम्पबेल ने उनके अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 65 गेंदों में शतक पूरा किया. वह 68 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल रहे.

इसके बाद शाई होप ने पारी को संभाला और फिर रफ्तार बढ़ा दी. वह 27 रन पर विराट कोहली के हाथों शॉर्ट मिडविकेट पर कैच छूटने से बच गए. गेंद कोहली के हाथों से निकल गई. इसके बाद होप ने मौका नहीं गंवाया और 94 गेंदों में 104 रन बनाए. उनकी पारी में 8 चौके और 3 छक्के रहे.

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होप के साथ अमीर जंगू ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 69 गेंदों में अपना दूसरा ODI शतक पूरा किया और 114 रन बनाकर नाबाद रहे. जंगू ने 13 चौके और 3 छक्के लगाए. इस तरह वेस्टइंडीज ने पहली बार किसी ODI में तीन शतक लगाने का कारनामा किया.

कुलदीप-जडेजा ने दी थोड़ी राहत

भारतीय गेंदबाजी में सिर्फ स्पिनरों ने कुछ राहत दी. कुलदीप यादव ने 2/65 लेकर ODI में अपने 200 विकेट पूरे किए. वहीं रवींद्र जडेजा ने 2/75 का प्रदर्शन किया.

ऑलराउंडर नमन धीर भी गेंदबाजी के दौरान चोटिल हो गए. उन्होंने 6.1 ओवर गेंदबाजी की और 38 रन दिए. 36वें ओवर के बाद उनका टखना मुड़ गया, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजी के लिए गुवाहाटी में यह दिन बेहद निराशाजनक रहा.

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