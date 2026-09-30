100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, 3 करोड़ का कर्ज... कितने धनी हैं सपा प्रत्याशी धनराज नथवानी

उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 'सरप्राइज' प्रत्याशी और रिलायंस ग्रुप से जुड़े धनराज परिमल नथवानी को चुनावी मैदान में उतारा है.

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बुधवार को सपा की ओर से रामगोपाल यादव और उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी ने नामांकन किया है. सपा प्रत्याशी धनराज परिमल नथवानी की संपत्ति का ब्यौरा भी सामने आ गया है.

धनराज परिमल नथवानी के पास 10 करोड़ 62 लाख की FD है. चुनावी हलफनामे के मुताबिक, धनराज नथवानी के पास कुल 77 करोड़ 74 लाख 87 हजार 216 रुपये की चल संपत्ति है. इसमें उनके शेयर, बॉन्ड और मुचुअल फंड शामिल हैं. उनके पास 55 करोड़, 75 लाख के बॉन्ड, शेयर्स और मुचुअल फंड हैं.

उनके पास 2 करोड़ 81 लाख रुपये बीमा पॉलिसी, डाक बचत और राष्ट्रीय बचत खाते में हैं. वहीं, धनराज परिमल नथवानी के पास एक करोड़ 62 लाख, 34,984 रुपये के जेवरात हैं. जबकि उनकी पत्नी के पास 8 करोड़ 53 लाख रुपये के जेवरात हैं.

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चुनावी हलफनामे के मुताबिक, धनराज नथवानी के पास कुल 77 करोड़ 74 लाख 87 हजार 216 रुपये की चल संपत्ति है. जबकि उनकी पत्नी के पास 2 अरब 11 करोड़ और 9 लाख रुपये की चल संपत्ति है.

धनराज नथवानी के पास कुल 27 करोड़ 67 लाख रुपये की अचल संपत्ति है. इसमें 1.51 करोड़ रुपये का फार्महाउस, 4 करोड़ 70 लाख रुपये का प्लॉट, 6 करोड़ 72 लाख रुपये की कमर्शियल प्रॉपर्टी और 14 करोड़ 73 लाख रुपये का मकान शामिल है.

वहीं, उनकी पत्नी के पास 53 करोड़ 59 लाख 33,073 रुपये की अचल संपत्ति है, जिसमें मकान, फार्हाउस और प्लॉट आदि शामिल हैं. बता दें, धनराज परिमल नथवानी के ऊपर 3 करोड़ 85,301 रुपये की देनदारी यानी कर्ज भी है.

धनराज नथवानी बीजेपी समर्थित राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी के बेटे हैं और मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप से उड़े हुए हैं. सपा उम्मीदवार के तौर पर धनराज नथवानी ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है.

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