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Kanpur Famous Bhakosa Recipe: शाम के नाश्ते में चने की दाल से बनाएं कानपुर का फेमस भकोसा, मजे से खाएंगे बच्चे, नोट करें रेसिपी

कानपुर का मशहूर भकोसा चना दाल से बनने वाली स्वादिष्ट और चटपटी देसी डिश है. इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और मसालों का स्वाद मिलता है. सरसों के तेल के तड़के से इसका जायका और बढ़ जाता है. जानिए घर पर कानपुर स्टाइल भकोसा बनाने की आसान रेसिपी और सामग्री.

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चने दाल को पीसकर फरे बनते हैं. (PHOTO:AI)
चने दाल को पीसकर फरे बनते हैं. (PHOTO:AI)

Kanpur Famous Bhakosa Recipe: नाश्ते में पोहा-पराठा खाकर मन भर जाता है और ऐसे में आप कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं. तो आप चना दाल से बनने वाली कोई टेस्टी डिश ट्राई कर सकते हैं, जो रोज की दाल से बिल्कुल अलग हो, तो कानपुर का मशहूर भकोसा बना सकते हैं. यह स्वाद में चटपटा, मसालेदार और बाहर से हल्का क्रिस्पी होता है.

खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. चना दाल, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन और कुछ मसालों से आप घर पर ही इस देसी स्नैक का स्वाद ले सकते हैं. आइए आपको आसानी से नाश्ते में झटपट बनने वाली कानपुर की फेमस भकोसा की रेसिपी बताते हैं. 

भकोसा बनाने के लिए सामग्री

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  • चना दाल- 100 ग्राम
  • अदरक- 1 इंच टुकड़ा
  • लहसुन- 5-6 कलियां
  • हरी मिर्च- 2
  • पानी- 2 चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर- ½ छोटा चम्मच
  • काला नमक- ½ छोटा चम्मच
  • नमक- स्वादानुसार
  • जीरा- ¼ छोटा चम्मच
  • तड़के के लिए
  • सरसों का तेल- 1 चम्मच
  • राई- ¼ छोटा चम्मच
  • जीरा- ¼ छोटा चम्मच
  • हरी मिर्च- 2
  • करी पत्ता- 2 टहनी
  • हरा धनिया- जरूरत के अनुसार

कैसे बनाएं कानपुर का भकोसा?

  1. सबसे पहले चना दाल को अच्छी तरह धोकर कुछ देर के लिए भिगो दें. इसके बाद दाल को पानी से निकालकर मिक्सर में डालें.
  2. इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और करीब 2 छोटा चम्मच पानी डालकर दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि दाल का पेस्ट बहुत ज्यादा पतला न हो.
  3. अब इस मिश्रण को एक बर्तन में निकालें और इसमें लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, स्वादानुसार नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह मिला लें. पेस्ट को कुछ मिनट के लिए अलग रख दें.
  4. इसके बाद एक बर्तन में तैयार दाल का पेस्ट डालकर करीब 8 से 10 मिनट तक पकाएं. इसे बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि पेस्ट बर्तन के तले में चिपके नहीं. जब पेस्ट थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें.
  5.  आटा गूंथ लें और फिर पूड़ी की तरह बेल लें और उसमें दाल का मसाला भरकर अच्छी तरह से बंद कर दें. इस तरह सारे आटे का भकोसा बना लें और फिर इनको गर्म पानी में डालकर उबाल लें. पानी से निकालने के बाद इनको ठंडा कर लें.
  6. जब भकोसा पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उनको बीच में से काटकर दो टुकड़ों में काटकर एक प्लेट में रख लें. उसके बाद तड़का लगाएं.
  7. अब एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें राई और जीरा डालें. इनके चटकने के बाद हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर हल्का भूनें. अब इसमें सारे भकोसा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें.
  8. आखिर में ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश कर दें. गरमागरम भकोसा चाय के साथ स्नैक के तौर पर या चटनी के साथ मजे से खाएं.

स्वाद में क्यों खास है भकोसा?

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भकोसे में चना दाल का देसी स्वाद, सरसों के तेल की खुशबू और हरी मिर्च का तीखापन मिलता है. करी पत्ता और जीरे का तड़का इसका स्वाद और बढ़ा देता है. अगर आप घर पर कुछ अलग और चटपटा बनाना चाहते हैं, तो कानपुर का यह फेमस भकोसा ट्राई कर सकते हैं.

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