scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘कौन से वाले पापा?’ कहकर महिला की इज्जत पर टिप्पणी, दिल्ली कोर्ट ने शख्स को ठहराया दोषी

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने ‘कौन से वाले पापा?’ टिप्पणी को सामान्य सवाल नहीं, बल्कि महिला की निष्ठा और उसके बच्चे के पिता को लेकर यौन अपमानजनक इशारा माना है. कोर्ट ने गिरधारी लाल को महिला की गरिमा और शालीनता का अपमान करने के लिए IPC की धारा 509 के तहत दोषी ठहराया. हालांकि, अभी उसकी सजा तय नहीं हुई है.

Advertisement
X
महिला की मर्यादा भंग करने के मामले में हुई दोषसिद्धि. (Photo-Representationl)
महिला की मर्यादा भंग करने के मामले में हुई दोषसिद्धि. (Photo-Representationl)

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने एक शख्स को महिला की शालीनता का अपमान करने के मामले में दोषी ठहराया है. मामला एक छोटी सी टिप्पणी से जुड़ा है, लेकिन अदालत ने माना कि उस टिप्पणी का संदर्भ साधारण सवाल से कहीं आगे जाता है. आरोपी गिरधारी लाल ने महिला से कहा था, ‘कौन से वाले पापा?’ अदालत ने माना कि यह टिप्पणी महिला की निष्ठा और उसके तीन साल के बच्चे के पिता को लेकर यौन अपमानजनक इशारा थी.

कोर्ट ने कहा कि इस टिप्पणी का अर्थ केवल उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों से नहीं, बल्कि उस समय की परिस्थितियों से भी निकलता है. न्यायिक मजिस्ट्रेट मोक्ष बैंस ने कहा कि महिला अपनी तीन साल की बेटी को समझाते हुए कह रही थी, ‘देखो पापा आ गए.’ इसी दौरान गिरधारी लाल ने जवाब में पूछा, ‘कौन से वाले पापा?’ अदालत के मुताबिक, इस टिप्पणी से यह संकेत निकलता था कि बच्ची के पिता के तौर पर एक से ज्यादा पुरुषों का जिक्र किया जा सकता है.

सड़क पर बच्ची को समझा रही थी महिला

सम्बंधित ख़बरें

Workday में फिर होगी छंटनी.
वर्कडे में फिर छंटनी, 500 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी
80 हजार से ज्यादा आई सैलरी.
नहीं हुआ प्लेसमेंट, अब सरकारी नौकरी में चयन, 83,216 रुपये क्रेडिट हुई सैलरी
कंपनी में क्या है प्रोबेशन पीरियड का नियम?
क्या होता है प्रोबेशन पीरियड? इस दौरान कंपनी ले सकती है बड़ा स्टेप, जान‍िए
upsc में मिली हार फिर 17 लाख सालाना का पैकेज. (Photo : linkedin - sudarshan ravankole)
B.Tech की पढ़ाई, UPSC की तैयारी, 8 साल का गैप, मिला 17 लाख का पैकेज
चंबल से UPSC का सफर. (Image: Dev Prabhaker S/Linkedin)
दादा-चाचा बागी, परिवार का नाम डकैतों की लिस्ट में, पोते ने क्रैक किया UPSC

अभियोजन के मुताबिक, यह घटना 23 मार्च 2021 की है. महिला अपनी तीन साल की बेटी के साथ घर के बाहर वाली गली से गुजर रही थीं. वह अपनी बेटी को उसके पिता के पास छोड़ने जा रही थीं. उस दौरान बच्ची रो रही थी. उसे शांत कराने के लिए प्रियंका ने कहा, ‘देखो पापा आ गए, डू नॉट क्राई.’ इसी दौरान इलाके में कपड़ों पर प्रेस करने का काम करने वाला गिरधारी लाल सड़क के एक कोने पर बैठा था. महिला के इस वाक्य के तुरंत बाद गिरधारी लाल ने कहा, ‘कौन से वाले पापा?’ महिला ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया. बाद में उसने अपने ससुर को इस टिप्पणी के बारे में बताया. इसके बाद उसके ससुर ने पुलिस को सूचना दी.

Advertisement

मामले की सुनवाई के दौरान एक अहम बात यह रही कि गिरधारी लाल ने खुद यह माना कि उसने ये शब्द कहे थे. हालांकि, उसने यह दावा किया कि उसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं था. कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CrPC की धारा 313 के तहत दर्ज आरोपी के बयान को भी ध्यान में रखा. अदालत ने कहा कि आरोपी का यह स्वीकार करना कि उसने टिप्पणी की थी, शिकायतकर्ता की गवाही के साथ मिलकर घटना के संबंध में अतिरिक्त भरोसा देता है. अदालत ने यह भी कहा कि किसी टिप्पणी के पीछे की मंशा हमेशा सीधे शब्दों में सामने नहीं आती. उसे टिप्पणी की प्रकृति और उस समय मौजूद परिस्थितियों से समझा जा सकता है.

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई परिस्थिति सामने नहीं आई, जिसके आधार पर इस टिप्पणी का कोई सामान्य या निर्दोष अर्थ निकाला जा सके. कोर्ट के मुताबिक, टिप्पणी केवल असभ्यता या सामान्य ताने तक सीमित नहीं थी. अदालत ने माना कि इस तरह की बात महिला की गरिमा और शालीनता को ठेस पहुंचाने वाली हो सकती है. इसी आधार पर गिरधारी लाल को भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 509 के तहत दोषी ठहराया गया. IPC की धारा 509 ऐसे शब्दों, इशारों या कृत्यों से संबंधित है, जिनका उद्देश्य किसी महिला की शालीनता का अपमान करना हो.

Advertisement

बचाव पक्ष की तरफ से स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया. हालांकि, अदालत ने इसे अभियोजन के मामले पर संदेह करने का आधार नहीं माना. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता खुद घटना की प्रत्यक्ष गवाह थीं. उनकी गवाही में टिप्पणी को लेकर कोई ऐसा विरोधाभास सामने नहीं आया, जिससे उस पर संदेह किया जा सके. अदालत ने उनकी गवाही को स्थिर और भरोसेमंद माना. अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि गिरधारी लाल ने जानबूझकर वह टिप्पणी महिला को सुनाने के इरादे से की थी और उसका उद्देश्य उसकी शालीनता का अपमान करना था.

दोषी करार, लेकिन सजा अभी तय नहीं

सभी तथ्यों और गवाहियों पर विचार करने के बाद अदालत ने गिरधारी लाल को IPC की धारा 509 के तहत दोषी करार दिया. हालांकि, अदालत ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है. कोर्ट ने कहा कि दोषी को सजा की मात्रा तय करने से पहले अलग से सुना जाएगा. यानी अब अगली प्रक्रिया में गिरधारी लाल को सजा के बिंदु पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. इस तरह एक महिला द्वारा अपनी छोटी बेटी को उसके पिता की ओर इशारा करते हुए कही गई सामान्य बात के जवाब में दिए गए एक वाक्य को अदालत ने उसके संदर्भ और परिस्थितियों के आधार पर महिला की शालीनता का अपमान माना. इसी निष्कर्ष के आधार पर अदालत ने गिरधारी लाल को दोषी ठहराया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IND vs WI: वनडे डेब्यू पर आक‍िब नबी का शर्मनाक र‍िकॉर्ड, गुरनूर बरार भी शतक से चूके? गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाजीं का बंटाधार |
    गुजरात ATS और कोस्ट गार्ड ने अरब सागर से जब्त की 3000 करोड़ की ड्रग्स, देखें |
    'BJP ही राज्य को नशा मुक्त बनाएगी', पंजाब सरकार पर अमित शाह का हमला |
    बिहार के समस्तीपुर में राहत सामग्री के लिए पानी में मची लूट, Video वायरल |
    Kanpur Famous Bhakosa Recipe: शाम के नाश्ते में चने की दाल से बनाएं कानपुर का फेमस भकोसा, मजे से खाएंगे बच्चे, नोट करें रेसिपी |
    100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, 3 करोड़ का कर्ज... कितने धनी हैं सपा प्रत्याशी धनराज नथवानी |
    iPhone 17 पर मिलेगा 20 हजार का डिस्काउंट! Flipkart Big Billon Days सेल में कई मॉडल्स मिलेंगे सस्ते |
    70 की उम्र, 8 KM पैदल और 150 रुपये की कमाई... समीर काका की कहानी वायरल |
    Pratyusha Banerjee suicide case: प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड केस में 10 साल बाद बड़ा अपडेट, कोर्ट ने बॉयफ्रेंड पर सुनाया फैसला |
    चलती स्लीपर बस में नाबालिग से गैंगरेप, कपड़ों और सीट से मिला DNA बना बड़ा सबूत, चार्जशीट दाखिल
    Advertisement