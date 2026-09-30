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Gen Z Fashion Trend: कम बजट में ट्रेंडी कपड़े! Gen Z के फेवरेट हैं दिल्ली के ये 5 मार्केट

जेन जी फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करने में पीछे नहीं रहती, लेकिन हर ट्रेंड पर बड़ी रकम खर्च करना भी जरूरी नहीं मानती. दिल्ली के कई मार्केट ऐसे हैं जहां ट्रेंडी कपड़े, एक्सेसरीज और फुटवियर कम बजट में मिल जाते हैं. जानिए दिल्ली के 5 ऐसे मार्केट, जो जेन जी के बीच बजट शॉपिंग के लिए काफी पसंद किए जाते हैं.

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ट्रेंडिंग शॉपिंग के लिए क्या है जेन जी टॉप-5 मार्केट ऑप्शन्स?
ट्रेंडिंग शॉपिंग के लिए क्या है जेन जी टॉप-5 मार्केट ऑप्शन्स?

आजकल फैशन सिर्फ कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है. सोशल मीडिया पर रोज नए ट्रेंड सामने आते हैं और जेन जी उन्हें अपने अंदाज में अपनाने से पीछे नहीं रहती. जेन जी के लिए हर ट्रेंड एक एक्सपेरीमेंट की तरह होता है जिसमें वो हिस्सा लेकर कुछ न कुछ अलग क्रिएट करना चाहती है. कभी कोई खास टॉप ट्रेंड में होता है, कभी कोई खास प्रिंट जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम पर चीता प्रिंट बहुत ट्रेंडिंग है मतलब वो कपड़े, जूते या बैग जिसपर चिता के शरीर पर जो प्रिंट होता है वो उन चीजों पर भी हो.

और ऐसे ही सोशल मीडिया पर कोई न कोई नया ट्रेंड हर दूसरे दिन आता है. कभी बैगी जींस, कभी बोहो ज्वैलरी तो कभी कोई नया कलर या पैटर्न. लेकिन हर नए ट्रेंड के साथ महंगी शॉपिंग करना जरूरी नहीं है. जेन जी के लिए स्टाइल के साथ बजट का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है.

यही वजह है कि दिल्ली के लोकल और स्ट्रीट मार्केट आज भी जेन जी के बीच काफी लोकप्रिय हैं. और हर दिन इन बाजारों में हजारों के संख्या में लोग आते है और अपनी-अपनी पसंद के हिसाब से समान खरीदते है. यहां कम कीमत में ट्रेंडी कपड़े, जूते, बैग, ज्वैलरी और कई तरह की एक्सेसरीज मिल जाती हैं. साथ ही, कई जगहों पर मोलभाव करके कीमत और कम की जा सकती है. यानी एक ही बजट में अलग-अलग लुक तैयार किए जा सकते हैं.

1. सरोजिनी नगर मार्केट

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बजट फैशन की बात हो और सरोजिनी नगर का नाम न आए, ऐसा मुश्किल है. ये मार्केट ट्रेंडी वेस्टर्न वियर, टॉप, ड्रेस, जींस, जैकेट, जूते, बैग और एक्सेसरीज के लिए जाना जाता है. यहां एक्सपोर्ट सरप्लस और कम कीमत वाले कपड़ों की बड़ी रेंज मिलती है. और ये मार्केट जेन जी के स्ट्रीट शॉपिंग वाले लिस्ट में टॉप पर आता है. इस मार्केट में कपड़ों की रेंज 50 रुपए से शुरु होकर 5 हजार तक चली जाती है.

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2. लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट

अगर आपको इंडियन और इंडो-वेस्टर्न फैशन पसंद है तो लाजपत नगर अच्छा ऑप्शन है. यहां कुर्ते, सूट, दुपट्टे, फुटवियर, बैग और आर्टिफिशियल ज्वैलरी जैसी कई चीजें मिलती हैं. बजट से लेकर मिड-रेंज तक कई ऑपशन होने की वजह से जेन जी यहां अपनी जरूरत और जेब के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं.
  Has Delhi's Sarojini Nagar lost its charm or did it just get better? - India Today

3. जनपथ मार्केट

कनॉट प्लेस के पास मौजूद जनपथ उन लोगों के लिए खास है जिन्हें थोड़ा अलग और बोहो स्टाइल पसंद है. यहां कपड़ों के साथ ज्वैलरी, बैग, एक्सेसरीज और हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी चीजें मिलती हैं. इस मार्केट में खादी से जुड़े कपड़ें भी काफी ट्रेंडी से ट्रेंडी लुक में मिलते है. मोलभाव यहां की शॉपिंग का अहम हिस्सा है, इसलिए कम बजट में एक अच्छा आउटफिट तलाशने वालों के लिए ये जगह काम आ सकती है. 

4. कमला नगर मार्केट

दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पास होने की वजह से कमला नगर लंबे वक्त से स्टूडेंट शॉपिंग का बड़ा हब रहा है. यहां ट्रेंडी कपड़े, फुटवियर, एक्सेसरीज और छोटे स्ट्रीट स्टॉल मिलते हैं. कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मार्केट फैशन और बजट के बीच संतुलन बनाने का एक अच्छा ऑप्शन है. 

5. मजनू का टीला

मजनू का टीला अपने कैफे और तिब्बती माहौल के लिए जाना जाता है, जेन जी के बीच ये जगह बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, कैफे से लेकर कपड़ों तक यहां जेन जी के पसंद की हर एक चीज बगुत आसानी से मिल जाती है. लेकिन यहां फैशन और एक्सेसरीज की भी अलग पहचान है. यहां बोहो टॉप्स, बैग, ज्वैलरी और कई तरह के यूनिक फैशन पीस मिल सकते हैं. जो लोग अपने लुक में थोड़ा अलग टच जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह पसंद आ सकती है.

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ट्रेंड फॉलो करना मतलब महंगा खरीदना नहीं

जेन जी के लिए फैशन अब सिर्फ किसी महंगे ब्रांड का नया कलेक्शन खरीदना नहीं है. पुराने कपड़ों को नए तरीके से स्टाइल करना, लोकल मार्केट से ट्रेंडी पीस ढूंढना, एक्सेसरीज से लुक बदलना और बजट के अंदर अपना स्टाइल बनाना भी फैशन का हिस्सा है. दिल्ली के ये मार्केट इसी सोच को जगह देते हैं, जहां ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हर बार जेब पर बड़ा असर डालना जरूरी नहीं.
 

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