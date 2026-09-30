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'बेटियों की जगह बेटों को सिखाएं', महिला अपराध के बीच दीया मिर्जा की बड़ी सीख

दीया मिर्जा ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि लड़कियों को खुद को सुरक्षित रखने की सलाह देने के बजाय लड़कों को बचपन से ही सम्मान, सहमति और सीमाओं की अहमियत करना सिखाना चाहिए

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दीया ने महिला सुरक्षा को लेकर कही बड़ी बात
दीया ने महिला सुरक्षा को लेकर कही बड़ी बात

दिल्ली-एनसीआर में हुई रेप और महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है. ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. इसी बीच एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने पोस्ट कर पेरेंटिंग पर बड़ी बात कही है

दीया मिर्जा ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि लड़कियों को खुद को सुरक्षित रखने की सलाह देने के बजाय लड़कों को बचपन से ही सम्मान, सहमति और सीमाओं की अहमियत करना सिखाना चाहिए. वे हर दिन अपने बेटे को सबका आदर करने की सलाह देती है. दीया मिर्जा ने 2021 में बेटे अव्यान को जन्म दिया था.

बेटे को देती हैं बड़ी सीख

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दीया ने कहा, 'हर दिन मैं अपने बेटे को शिक्षा देती हूं कि दूसरों के प्रति संवेदनशील, दयालु और सम्मानजनक व्यवहार करने की कोशिश करें. इससे उसको ये समझ आएगा की रिजेक्शन का कैसे सामना किया जाता है, दूसरों की सीमाओं का सम्मान क्यों जरूरी है और किसी व्यक्ति के असहज होने के संकेतों को कैसे समझा जाए.'

दीया मिर्जा

दीया का कहना कि लड़कियों से सुरक्षित रहने के बजाय लड़कों को अपनी सीमा में रहना सिखाना चाहिए. लड़कों को ये सिखाना जरूरी है कि सहमति का मतलब सिर्फ ना का ना होना नहीं बल्कि सामने वाले की सहजता और पूरी इच्छा का होना है. उन्होंने लिखा, 'बेटे को वह ये समझाती हैं की रिजेक्शन कोई अपमान नहीं है और ना ही कोई चुनौती है जिसे पर्सनली लिया जाए. हर माता-पिता की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चे को सही परवरिश दे और उनको सहमति का मतलब समझाए तभी एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद मिल सकती है जहां लड़कियों को सुरक्षा और सम्मान मिले.'

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दिल्ली-एनसीआर में हुई रेप की घटना और बिहार के जमुई में हुई लड़की के साथ विवादित घटना के बाद एक्ट्रेस का पोस्ट आया है. लेडी श्रीराम कॉलेज के पास आस्था कुंज पार्क में 17 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था. लोग इन घटनाओं को लेकर गहरी जिंता जाहिर कर रहे हैं साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है.

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