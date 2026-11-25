राजस्थान में जिला प्रमुख चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है. राज्य के 37 जिलों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 24 जिलों में अपने जिला प्रमुख बनाए हैं. वहीं, बीजेपी को सिर्फ 10 जिलों में जीत मिली. भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने दो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने एक जिले में जीत दर्ज की है.

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चुनावी नतीजों की सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा. यहां कांग्रेस की उम्मीदवार रेनू वाला ने बीजेपी की पूजा जाटव को हरा दिया.

CM के गृह जिले भरतपुर में कांग्रेस ने बाजी मारी

दरअसल, भरतपुर में जिला प्रमुख का चुनाव काफी चर्चा में रहा. यहां कांग्रेस उम्मीदवार रेनू वाला को 17 वोट मिले. वहीं, बीजेपी की पूजा जाटव को 14 वोट ही मिले. इस तरह कांग्रेस ने 3 वोटों से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भरतपुर जिला परिषद पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा.

चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि बीजेपी पैसे और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर जिला प्रमुख चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है.

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चूर हो गया अभिमान.. जीत गया कांग्रेस का स्वाभिमान भरतपुर ✌️🙏 — Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) November 25, 2026

चुनाव के दौरान जिला परिषद कार्यालय के बाहर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी भी हुई. वोटिंग में देरी को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी. बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली.

37 जिलों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलीं?

राजस्थान के जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने 24 जिलों में जीत दर्ज की. बीजेपी को 10 जिलों में सफलता मिली. वहीं, BAP ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जीत हासिल की. RLP ने नागौर में अपना जिला प्रमुख बनाया.

दो जिलों में चुनाव का फैसला लॉटरी से हुआ. डूंगरपुर में बीजेपी और BAP को 14-14 वोट मिले थे. इसके बाद लॉटरी से फैसला हुआ और BAP को जीत मिली. वहीं, डीडवाना-कुचामन में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 14-14 वोट से मुकाबला बराबर रहा. यहां लॉटरी से बीजेपी की जीत हुई.

कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा बोले- ग्रामीण जनता ने BJP को नकारा

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस जीत पर जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस को बड़ी जिम्मेदारी दी है. अब पार्टी के जिला प्रमुखों को संविधान के मुताबिक ईमानदारी से काम करना चाहिए.

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डोटासरा ने दावा किया कि कांग्रेस को चुनाव में 43.40 फीसदी वोट मिले, जबकि बीजेपी को 37.79 फीसदी वोट मिले. उन्होंने कहा कि जिला परिषद के 1,275 वार्डों में कांग्रेस को 65.43 फीसदी और बीजेपी को 28.15 फीसदी वार्ड मिले. डोटासरा का कहना है कि, बीजेपी का वोट शेयर 2015 के 48.22 फीसदी से घटकर 37.79 फीसदी रह गया है.

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करीब ढाई फीसदी वोटों से पीछे थी, लेकिन अब ग्रामीण जनता ने बीजेपी को नकार दिया है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने बीजेपी के पुराने गढ़ों में भी जिला प्रमुख बनाए हैं. 13 पुराने जिलों में से 10 और 8 नए जिलों में से 6 में कांग्रेस के जिला प्रमुख चुने गए हैं.

मुख्यमंत्री पर भी साधा निशाना

डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हार की जिम्मेदारी लेने की बात कही, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब तक इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है. उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों, RPSC और सरकारी आयोगों में खाली पदों को लेकर भी सवाल उठाए.

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डोटासरा ने भरतपुर चुनाव में वोट खरीदने के आरोप भी लगाए. उन्होंने दावा किया कि तीन वोटों के लिए 60 से 70 लाख रुपये देने की चर्चा थी.

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