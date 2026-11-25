सुनील शेट्टी की लाडली और एक्ट्रेस अथिया शेट्टी ने अपने परिवार की जिंदगी की एक दिल को छू लेने वाली झलक दिखाई है. उन्होंने अपने पति, क्रिकेटर केएल राहुल की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए हुए हैं.

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इंस्टाग्राम पर अथिया ने यह प्यारी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें पिता और बेटी के बीच का मीठा पल कैद हुआ है. तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास. तस्वीर में केएल राहुल अपनी नन्ही बेटी के साथ क्वालिटी टाइम बिताते दिख रहे हैं, जबकि अथिया की कैप्शन मातृत्व की खुशी को दर्शाता है.

बेटी को कंधों पर बिठाया

फोटो में केएल राहुल अपनी छोटी बेटी को अपने कंधों पर बिठाए हुए दिख रहे हैं, जो बाप-बेटी के खूबसूरत रिश्ते की गवाही दे रहा है. फोटो में अथिया का कैप्शन इस पल की खुशी को दर्शाता है. फैंस ने फोटो पर रिएक्ट करते हुए कहा कि इसे बेहद खूबसूरत बताया. दूसरे ने कहा कि राहुल ऑन फादर ड्यूटी. कई ने लिखा कि अथिया बेहद खूबसूरत लाइफ जी रही हैं.

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अथिया और केएल राहुल की निजी लाइफ की बात करें, तो उन्होंने जनवरी 2023 में शादी की थी, जिसमें सिर्फ परिवार के करीबी लोग और दोस्त शामिल हुए थे. कपल ने मार्च 2025 में अपनी बेटी एवारा का स्वागत किया, जिसने उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया. राहुल-अथिया ने इस साल मार्च में अपनी बेटी एवारा का पहला जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर अथिया और केएल राहुल ने एक पोस्ट शेयर कर अपनी नन्ही बेटी के प्रति प्यार और आभार जताया कि उन्होंने उन्हें अपने माता-पिता के रूप में चुना.

उन्होंने लिखा- हैप्पी फर्स्ट बर्थडे, मेरी जान. तुमने हमें चुनने के लिए धन्यवाद. हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

केएल राहुल से शादी के बाद अथिया ग्लैमर वर्ल्ड से दूर हो चुकी हैं. ग्लैमर वर्ल्ड से दूर वो एक पत्नी, मां और बेटी की खूबसूरत भूमिका निभा रही हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर उनकी मौजदूगी हमेशा ही चर्चा में रहती है.

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