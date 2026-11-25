AI आने के बाद से कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि आगे चल कर कैंसर और हार्ट से जुड़ी बीमारियां ही खत्म हो जाएंगी. हैरानी की बात ये है कि ऐसा एंथ्रोपिक के को-फाउंडर और सीईओ डारियो अमोडेई भी कह चुके हैं. वो अलग बात है कि एंथ्रोपिक का IPO आने वाला था उसी समय उन्होंने ऐसी बात कही थी. इसका मकसद ज्यादा वैल्यूएशन पाना भी हो सकता है. बहरहाल, एक नए पोडकास्ट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर ने ऐसी बात कही है जिसे एक नई बहस शुरू हो गई है.

और पढ़ें

यह भी पढ़ें: 10 साल में AI खत्म कर देगा कैंसर, अल्जाइमर और दिल की बीमारी, Anthropic CEO का बड़ा दावा

अगर इंसान की उम्र बढ़ने का प्रोसेस ही रुक जाए तो वह कितने साल जी सकता है? 100, 200 या 500 साल? स्वीडिश दार्शनिक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर निक बोस्ट्रॉम ने इस सवाल का एक चौंकाने वाला जवाब दिया है. उनके मुताबिक, अगर फ्यूचर में सुपरइंटेलिजेंट AI की मदद से बुढ़ापे को रोकना मुमकिन हो पाया, तो इंसान की औसत बाकी जीवन अवधि करीब 1,400 साल हो सकती है.

यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है. लेकिन बोस्ट्रॉम ने इसके पीछे एक मैथेमैटिकल मॉडल भी दिया है. उनका मानना है कि AI दवाओं की खोज, बीमारी के इलाज और शरीर में उम्र बढ़ने से होने वाले नुकसान को समझने की रफ्तार बहुत बढ़ा सकता है. हालांकि, उन्होंने यह दावा नहीं किया है कि इंसान जल्द ही 1,400 साल जीने लगेगा. यह एक ऐसी संभावना है जो कई बड़ी वैज्ञानिक सफलताओं पर निर्भर करती है.

Advertisement

1,400 साल का आंकड़ा आया कहां से?

बोस्ट्रॉम ने अपने वर्किंग पेपर 'Optimal Timing for Superintelligence' में इस विचार को समझाया है. उनका गणित एक खास मान्यता पर बेस्ड है. विकसित देशों में 20 से 25 साल के हेल्दी युवाओं की सालाना मृत्यु दर करीब 0.07 फीसदी मानी जाए और उम्र बढ़ने के साथ यह खतरा बढ़ना बंद हो जाए, तो औसत बाकी जीवन अवधि करीब 1,400 साल निकलती है.

यह भी पढ़ें: Jio की नई सर्विस से बनेगी कुंडली, AI बताएगा कौन सा दोष है

आसान भाषा में समझें तो अभी इंसान की उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर होता है और कई बीमारियों का खतरा बढ़ता जाता है. अगर फ्यूचर की मेडिकल टेक्नोलॉजी इस प्रोसेस को रोक दे और व्यक्ति का शरीर लंबे समय तक युवा अवस्था जैसी स्थिति में रहे, तो उम्र बढ़ने से जुड़ा मृत्यु का खतरा काफी कम हो सकता है.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अमर हो जाएगा. दुर्घटना, संक्रमण, हिंसा और दूसरी वजहों से मौत का खतरा बना रहेगा. 1,400 साल का आंकड़ा भी इसी काल्पनिक स्थिति में निकली औसत गणना है, किसी व्यक्ति की तय उम्र नहीं.

AI बुढ़ापे को रोकने में कैसे मदद कर सकता है?

बोस्ट्रॉम का तर्क है कि सुपरइंटेलिजेंट AI इंसानी वैज्ञानिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से कॉम्पलेक्स जैविक प्रक्रियाओं को समझ सकता है. यह बॉडी के सेल्स यानी कोशिकाओं में होने वाले बदलावों का स्टडी करने, नई दवाएं तैयार करने और बीमारी के इलाज के नए रास्ते खोजने में मदद कर सकता है.

Advertisement

मिसला के तौर पर, उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाओं और टिश्यूज को नुकसान पहुंचता है. शरीर की मरम्मत करने की क्षमता भी कमजोर होने लगती है. वैज्ञानिक अभी इस प्रक्रिया को समझने और इसके असर को कम करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं. AI बड़े पैमाने पर जैविक डेटा का विश्लेषण करके ऐसे इलाज खोजने में मदद कर सकता है, जिन तक पहुंचने में ट्रेडिशनल रिसर्च को काफी समय लगता है.

यह भी पढ़ें: BGMI Air का इंतजार खत्म! Android यूजर्स के लिए आया Open Beta, ऐसे करें डाउनलोड, जानें लॉन्च डेट

इससे कैंसर, अल्जाइमर और उम्र से जुड़ी दूसरी बीमारियों के इलाज में भी मदद मिलने की उम्मीद है. लेकिन AI से किसी दवा का विचार मिल जाना और उस दवा का इंसानों पर सुरक्षित और असरदार साबित होना दो अलग बातें हैं.

क्या आज ही उम्र बढ़ाने वाली दवाएं बन रही हैं?

इस डायरेक्शन में रिसर्च जरूर चल रहा है, लेकिन अभी तक इंसान की उम्र बढ़ाने या बुढ़ापा रोकने वाली कोई दवा साबित नहीं हुई है. सितंबर 2026 में सामने आए एक स्टडी में AI की मदद से तैयार दवा रेंटोसर्टिब के संभावित असर की चर्चा हुई. इस दवा का परीक्षण फेफड़ों की गंभीर बीमारी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के मरीजों पर किया गया था. 43 मरीजों के आंकड़ों में छह अलग-अलग बायोलॉजिकल एज क्लॉक ने इलाज के बाद उनकी जैविक उम्र के संकेतों में कमी दिखाई.

Advertisement

लेकिन यह नतीजा इस बात का प्रमाण नहीं है कि दवा इंसान की उम्र बढ़ा देती है. मरीजों की संख्या कम थी, वे पहले से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और जैविक उम्र मापने वाले ये तरीके भी अभी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माने जाते.

Nature Reviews Drug Discovery में अगस्त 2026 में पब्लिश्ड एक रिव्यू ने भी बताया कि AI की मदद से दवा खोजने के क्षेत्र में प्रगति हुई है, लेकिन मरीजों के इलाज में इसका असर अभी लिमिटेड है. लैब में मिली सफलता को सुरक्षित और असरदार दवा में बदलने के लिए लंबा परीक्षण जरूरी है.

ज्यादा तेजी से AI बनाना चाहिए या पहले उसकी सुरक्षा देखनी चाहिए?

बोस्ट्रॉम की बात सिर्फ लंबी उम्र तक सीमित नहीं है. उनका असली सवाल यह है कि क्या AI के संभावित फायदे पाने के लिए इसके विकास की रफ्तार तेज रखनी चाहिए, जबकि इससे जुड़े बड़े खतरे भी मौजूद हैं?

उनका मानना है कि सुपरइंटेलिजेंट AI से चिकित्सा में बड़ी सफलता मिल सकती है और लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है. दूसरी तरफ, अगर ऐसा AI इंसानों के कंट्रोल से बाहर चला गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

इसलिए बोस्ट्रॉम AI की सुरक्षा को नजरअंदाज करने की बात नहीं करते. उनका पेपर यह समझने की कोशिश करता है कि AI के विकास की रफ्तार, सुरक्षा पर काम और इलाज में मिलने वाले संभावित फायदे के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए.

---- समाप्त ----