इस दिनों रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' की बड़ी चर्चा है. फिल्म के कई सीन दर्शकों को बहुत पसंद आए हैं. ऐसा ही एक सीन भगवान राम के जादुई तरकश की कहानी से जुड़ा है. रामायण के अनुसार, भगवान राम के पास एक ऐसा दिव्य तरकश था, जिसके तीर कभी खत्म नहीं होते थे. रावण की सेना के संहार में इस तरकश की अहम भूमिका थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम को यह तरकश किसने दिया था. आइए जानते हैं.

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'रामायण' में भगवान श्रीराम के शौर्य और पराक्रम के कई प्रसंग मिलते हैं. युद्ध के मैदान में उनके धनुष-बाण बड़े-बड़े योद्धाओं के लिए चुनौती बन जाते थे. राम के पास एक ऐसा दिव्य तरकश भी था, जिसमें रखे तीर कभी खत्म नहीं होते थे. धनुष से बाण छूटते ही उनके तरकश में अपने आप नया बाण पैदा हो जाता था. यही वजह है कि राम अकेले बड़ी-बड़ी सेनाओं पर भारी रहते थे.

भगवान राम को किसने दिया था दिव्य तरकश?

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास के दौरान बहुत यात्रा की थी. इस बीच उनकी कई ऋषि मुनियों से भेंट हुई. इसी क्रम में महर्षि अगस्त्य से उनकी भेंट का जिक्र भी रामायण में किया गया है. अगस्त्य मुनि ने तीनों का आदर-सत्कार किया था और उन्हें कई दिव्य अस्त्र-शस्त्र दिए थे.

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इन्हीं उपहारों में एक ऐसा दिव्य तरकश भी शामिल था, जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते थे. इस अक्षय तरकश की मदद से श्रीराम युद्ध के समय लगातार बाण चला सकते थे. यह दिव्य तरकश अलौकिक शक्तियों से संपन्न था.

वरुण देव से मिला था दिव्य तरकश

प्रचलित कथाओं के मुताबिक, इन दिव्य तरकशों का संबंध वरुण देव से था. महर्षि अगस्त्य ने अपनी तपस्या और दिव्य शक्तियों के प्रभाव से इसे प्राप्त किया था. आगे चलकर उन्होंने धर्म की रक्षा के उद्देश्य से यह तरकश भगवान राम को सौंप दिया. इस चमत्कारी तरकश की मदद से भगवान लगातार असुरों को पर बाण चला सकते थे. इसी की मदद से भगवान राम ने न सिर्फ रावण की भारी-भरकम सेना का विनाश किया था, बल्कि खर और दूषण जैसे राक्षसों का भी वध किया था.

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