इंडोनेशिया में एक अवैध सोने की खदान में बाढ़ आने से 6 लोगों की मौत हो गई है. बचाव कर्मियों ने बुधवार को खदान से 3 शव बरामद किए, जबकि अंदर फंसे 20 अन्य माइनर्स की तलाश जारी है.

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जानकारी के मुताबिक, वेस्ट जावा प्रॉविंस की बोगोर रीजेंसी में सोमवार देर रात मजदूर सोने के ग्रेन्स खोद रहे थे. इसी दौरान भारी बारिश की वजह से पास की सिसेरेउ नदी उफान पर आ गई और उसका पानी खदान की सुरंग में घुस गया.

वेस्ट जावा पुलिस प्रवक्ता हेंड्रा रोचमावन ने बताया कि सुरंग में बाढ़ का पानी भरने से पहले खुदाई वाले एक हिस्से से 11 माइनर्स बाहर निकलने में कामयाब रहे. बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही लोकल माइनर्स और निवासियों ने भी मदद की कोशिश की थी. माइनर्स अवैध रूप से खनन कर रहे थे, इसलिए अधिकारियों को तुरंत इसकी सूचना नहीं दी गई.

बोगोर डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी के इमरजेंसी एंड लॉजिस्टिक्स हेड मोहम्मद एडम हमदानी ने कहा, 'समस्या यह थी कि किसी ने इसकी रिपोर्ट नहीं की और कोई रिपोर्ट करना भी नहीं चाहता था क्योंकि यह काम अवैध था.'

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हेंड्रा रोचमावन ने जानकारी दी कि बाढ़ आने के करीब 16 घंटे बाद पुलिस को पहली बार माइनर्स के फंसे होने की खबर मिली.

लोकल अथॉरिटीज, फायरफाइटर्स और दूसरी एजेंसियों के शुरुआती आकलन के बाद, सरकारी माइनिंग कंपनी पीटी अंताम ने बुधवार आधी रात के तुरंत बाद जकार्ता सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी को औपचारिक रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ.

जकार्ता सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी की प्रमुख डेसियाना कार्तिका बहारी ने कहा, 'गड्ढे के अंदर का पानी अभी कम नहीं हुआ है और इसे निकालने में काफी समय लगने की उम्मीद है.'

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