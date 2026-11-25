महाराष्ट्र के पुणे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस का इंतजार कर रहे छात्रों को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए. हादसा बुधवार दोपहर बोपदेव घाट इलाके में हुआ. घ
टना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. इसमें तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़े छात्रों की तरफ मुड़ता और उन्हें टक्कर मारता दिखाई दे रहा है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े.
ओवरटेक करते हुए छात्रों की तरफ मुड़ा ट्रक
CCTV फुटेज में एक सफेद रंग का ट्रक तेज रफ्तार से आता दिखाई देता है. ट्रक दूसरे वाहनों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान वह सड़क किनारे बस स्टॉप पर खड़े छात्रों की तरफ मुड़ गया. ट्रक ने छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर के बाद ट्रक कुछ देर के लिए अपना संतुलन खोता दिखाई देता है. इसके बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और आगे बढ़ गया. ट्रक के साथ चल रहा एक ऑटो रिक्शा भी अपना संतुलन खो बैठा. वह सामने से आ रही कार से टकराने से बाल-बाल बचा. कार ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी रोक ली.
हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग घायलों की मदद के लिए मौके पर पहुंच गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घाट के मोड़ पर ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया था. हालांकि, हादसे की असली वजह की जांच की जा रही है.
सुनेत्रा पवार ने हादसे पर जताया दुख
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने भी इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बोपदेव घाट में बस का इंतजार कर रहे छात्रों को तेज रफ्तार टेंपो ने टक्कर मार दी. इस हादसे में कई छात्रों की जान चली गई और कुछ घायल हुए हैं.
सुनेत्रा पवार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से बात की. उन्होंने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराने और बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की.
इनपुट- राहुल गायकवाड़