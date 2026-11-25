संजय लीला भंसाली उन डायरेक्टर्स में हैं, जो अपने सीन में परफेक्शन के लिए एक्स्ट्रीम लेवल पर जाते हैं. फिल्म पद्मावत के एक सीन के दौरान भी ऐसा ही हुआ था. उनके परफेक्ट शॉट की वजह से रणवीर सिंह को 24 थप्पड़ खाने पड़े थे. रणवीर के साथ फिल्म में काम कर चुके रजा मुराद ने ये किस्सा शेयर किया है.

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24 बार मारे थे रणवीर को थप्पड़

रणवीर ने मूवी 'पद्मावत' में अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया था. 'द लल्लनटॉप' को दिए इंटरव्यू में रजा मुराद ने मूवी से जुड़ा किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि फिल्म के खास सीन के लिए उन्हें रणवीर सिंह को 24 बार थप्पड़ मारना पड़ा था. पहले जब ये सीन शूट किया तब संजय लीला भंसाली को सही नहीं लग रहा था. वो चाहते थे कि थप्पड़ की आवाज और उसका असर बिल्कुल असली लगे. भंसाली ने रजा मुराद से बार-बार एक्टर को थप्पड़ मारने को कहा था.

सीन में रीटेक होते रहे. फाइनल शॉट होने तक रणवीर 24 थप्पड़ खा चुके थे. रजा मुराद ने बताया कि भंसाली उन्हें बोलते थे कि रणवीर को एक और थप्पड़ मारिए. वो बस सीन परफेक्ट बनाना चाहते थे. आखिर में 24 थप्पड़ खाने के बाद रणवीर के गाल पूरी तरह सूज चुके थे.

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रजा मुराद ने रणवीर सिंह के डेडिकेशन की तारीफ की. उन्होंने बताया कि एक्टर अपने काम को लेकर सीरियस रहते हैं. वो अपने किरदार में खो जाते हैं. सेट पर कम बात करते थे. 24 रीटेक लेने के बाद भी उन्होंने सीन में पूरी तरह सहयोग किया. किसी भी पॉइंट पर रणवीर ने आपत्ति नहीं जताई. पूरी तरह कॉर्डिनेट किया. रजा ने रणवीर की गिनती बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में की. इससे पहले सामने आया था कि खिलजी के रोल में रमने के लिए रणवीर ने 21 दिनों तक खुद को आइसोलेट किया था.

फिल्म 'पद्मावत' 2018 में रिलीज हुई थी. इसमें रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी, दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती और शाहिद कपूर ने महारावल रतन सिंह का रोल प्ले किया था. मूवी को लेकर जमकर विवाद हुआ था. कंट्रोवर्सी के बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया था.



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