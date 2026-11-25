दिल्ली की हवा बुधवार को भी ‘खराब’ श्रेणी में बनी रही. यह लगातार ग्यारहवां दिन था जब शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 से ऊपर रहा. बुधवार को 24 घंटे का औसत AQI 220 दर्ज किया गया. शहर के 58 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 30 स्टेशन ‘खराब’, चार ‘बहुत खराब’ और 24 ‘मध्यम’ श्रेणी में रहे.

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आनंद विहार में सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज हुआ, जहां AQI 357 तक पहुंच गया. 15 नवंबर से लगातार दिल्ली की हवा ‘खराब’ श्रेणी में फंसी हुई है. उस दिन AQI 290 था, उसके बाद 275, 204, 232, 280, 270, 265, 239, 260, 227 और अब 220 रहा. यह आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है.

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प्रदूषण के मुख्य स्रोत

रियल-टाइम सोर्स एपोर्शनमेंट के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को दिल्ली में पीएम 2.5 का सबसे बड़ा स्रोत वाहनों का उत्सर्जन रहा, जिसकी हिस्सेदारी 22.1 प्रतिशत थी. इसके ठीक पीछे बायोमास बर्निंग यानी पराली जलाने और घरेलू ईंधन के इस्तेमाल से निकलने वाला धुआं 21.3 प्रतिशत योगदान दे रहा था. सेकेंडरी ऑर्गेनिक एयरोसोल 20.1% और सेकेंडरी इनऑर्गेनिक प्रदूषक 15.8 प्रतिशत रहे.

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इनमें नाइट्रेट, अमोनिया और सल्फेट शामिल हैं. कचरा जलाने से 7.2 प्रतिशत, पटाखों से 4.7 प्रतिशत और औद्योगिक उत्सर्जन से 2.9 प्रतिशत प्रदूषण आया. ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक स्रोत से नहीं, बल्कि कई स्थानीय और क्षेत्रीय कारणों के मिश्रण से पैदा हो रहा है. सर्दियों में जब हवा स्थिर हो जाती है, तो ये सभी स्रोत मिलकर शहर की सांसों को भारी बना देते हैं.

मौसम की भूमिका और पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग के एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के अनुसार 25 से 27 नवंबर तक दिल्ली की हवा ‘खराब’ श्रेणी में रहने की संभावना है. 28 नवंबर को यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी में जा सकती है. वजह है प्रतिकूल मौसम. वेंटिलेशन इंडेक्स लगातार कमजोर रहेगा.

25 नवंबर को यह 4500, 26 को 4000, 27 को सिर्फ 1000 और 28 को 1500 वर्ग मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान है. हवा की रफ्तार भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहने वाली है. मिक्सिंग डेप्थ यानी प्रदूषकों के फैलने की ऊंचाई भी सीमित रहेगी. ऐसे में प्रदूषक ऊपर नहीं उठ पाएंगे और जमीन के पास ही जमा होते रहेंगे. यही वजह है कि तापमान गिरने के बावजूद हवा साफ नहीं हो पा रही.

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ठंड का असर और स्वास्थ्य पर खतरा

बुधवार को दिल्ली ने सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम था. अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा. ठंड बढ़ने से लोग घरों में हीटिंग के लिए अधिक ईंधन जलाते हैं, जिससे प्रदूषण और बढ़ता है. साथ ही ठंडी हवा प्रदूषकों को नीचे धकेलती है.

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चिकित्सकों का कहना है कि लंबे समय तक खराब हवा में सांस लेने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और आंखों की समस्याएं बढ़ जाती हैं. बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. मास्क पहनना, बाहर कम निकलना और घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है.

दिल्ली का प्रदूषण समस्या सिर्फ मौसम की नहीं है. वाहनों की संख्या, पराली जलाने की प्रथा, कचरा प्रबंधन की कमजोरी और औद्योगिक उत्सर्जन को कंट्रोल किए बिना हवा साफ नहीं होगी. सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, जैसे निर्माण पर नियंत्रण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा और पड़ोसी राज्यों के साथ पराली प्रबंधन का बेहतर समन्वय. आम नागरिक भी योगदान दे सकते हैं—कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल और कचरा न जलाने से. अगर ये प्रयास नहीं हुए तो सर्दी के आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और खराब हो सकती है.

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