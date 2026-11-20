राजस्थान पंचायत चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में बीजेपी का जिला परिषद चुनाव में सफाया हो गया है. जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बढ़त हासिल करते हुए भाजपा को पीछे छोड़ दिया है.

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भरतपुर जिला परिषद की कुल 31 सीटों में से कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को 9 सीटों से संतोष करना पड़ा है. एक सीट हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के खाते में गई है.

पिछले जिला परिषद चुनाव में भाजपा 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि कांग्रेस को 14 सीटें मिली थीं. इस बार तस्वीर बदल गई है. कांग्रेस ने न केवल अपनी स्थिति मजबूत की है, बल्कि भाजपा से जिला परिषद की राजनीतिक बढ़त भी छीन ली है.

भरतपुर जिला परिषद में कौन जीता

भरतपुर जिले में जिला परिषद की 31 सीटें हैं, जिनमें से 21 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर अपना कब्जा जमा लिया है, जबकि बीजेपी सिर्फ 9 सीटें ही जीत सकी है.

1 - भाजपा की संगीता

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2 - भाजपा की राधा

3 - कांग्रेस के राजेश

4 - कांग्रेस के अरविंद

5 - भाजपा के सतीवीर

6 - भाजपा की मिथिलेश

7 - कांग्रेस के चेतन

8 - कांग्रेस के हरिसिंह

9 - कांग्रेस के हरबीर सिंह

10 - कांग्रेस के हीराचंद

11 - कांग्रेस की सावित्री देवी

12 - कांग्रेस के अशोक

13 - भाजपा की पूजा कुमारी

14 - कांग्रेस की सपना

15 - कांग्रेस के प्रमोद

16 - कांग्रेस के अतर सिंह

17 - भाजपा की मीरा देवी

18 - कांग्रेस की रानुवाला

19 - कांग्रेस की सरोज

20 - कांग्रेस की हरप्यारी

21 - कांग्रेस के राजेश

22 - कांग्रेस की अंजू कुमारी

23 - भाजपा के मानसिंह

24 - कांग्रेस की सुमन गुर्जर

25 - भाजपा के दिनेश भातरा

26 - रालोपा की रेनु कुमारी

27 - कांग्रेस की रेखा कुमारी

28 - कांग्रेस की ओमवती

29 - कांग्रेस की सावित्री

30 - भाजपा के रघुवीर सिंह

31 - कांग्रेस के बोदन सिंह

पंचायत समिति चुनाव में निर्दलीयों ने भी बिगाड़ा खेल

जिला परिषद के मुकाबले पंचायत समिति के चुनावों की तस्वीर कुछ अलग है. पंचायत समिति में कांग्रेस को कई क्षेत्रों में फायदा मिला है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी बड़ी संख्या में जीत दर्ज कर दोनों प्रमुख दलों के सामने चुनौती खड़ी की है.

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वैर पंचायत समिति में बीजेपी ने 3, कांग्रेस ने 9 और निर्दलीयों ने 6 सीटें जीती हैं. सेवर पंचायत में बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 4 और निर्दलीयों ने 10 सीटें जीती हैं. नदबई पंचायत समिति में बीजेपी ने 6, कांग्रेस ने 2 और निर्दलीयों ने 19 जगहों पर जीत दर्ज की है. भुसावर पंचायत में बीजेपी सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी, जबकि कांग्रेस ने 11 और निर्दलीयों ने 7 सीटें जीती हैं. रूपवास में बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 7 और निर्दलीयों ने 9 जगहों पर जीत हासिल की है.

वसुंधरा राजे के इलाके में बीजेपी को मिली हार

राजस्थान पंचायती चुनाव में झालावाड़ जिले में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ माने जाने वाले झालावाड़ में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है. जिले की कुल 8 पंचायत समितियों के घोषित परिणामों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 पंचायत समितियों पर अपना कब्जा जमा लिया है, जबकि भाजपा महज 2 पंचायत समितियों पर सिमट कर रह गई है.

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