वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इन दिनों रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है. महज 15 साल की उम्र में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दुनिया का ध्यान खींचने वाले इस युवा बल्लेबाज की तारीफ अब पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने भी की है. गांगुली ने वैभव को भारतीय क्रिकेट का भविष्य बताते हुए बड़ा टैलेंट करार दिया. हालांकि, उन्होंने लोगों को इस युवा खिलाड़ी की दूसरे क्रिकेटरों से तुलना नहीं करने की सलाह भी दी.

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ANI से बुधवार को बातचीत में सौरव गांगुली ने कहा- वह अच्छा खिलाड़ी है. इतनी कम उम्र में उसने IPL में भी शानदार प्रदर्शन किया है. वह बहुत बड़ी संभावना वाला खिलाड़ी है. भारत के लिए उसे जितने भी मौके मिले हैं, उनमें उसने अच्छा खेल दिखाया है. वह भविष्य है.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: On batter Vaibhav Suryavanshi's performance, former Indian cricket captain Sourav Ganguly says, "He is a good player; at this age, he played so well in the IPL too. He is a huge prospect. For India as well, in whatever opportunities he has received, he has performed; he is the future. Do not make any comparisons; let him play. He is a left-hander; he is just 15–16 years old; let him play. On his experience of hosting Bigg Boss Bangla, he says, "It is a good experience. It is the first year I have done it, and the show has become so popular, so it feels good. — ANI (@ANI) November 25, 2026

गांगुली ने आगे कहा, 'उसकी तुलना किसी से मत कीजिए. उसे खेलने दीजिए. वह बाएं हाथ का बल्लेबाज है और अभी सिर्फ 15-16 साल का है. उसे अपना खेल खेलने दीजिए.

UAE A के खिलाफ 52 गेंदों में ठोका दोहरा शतक

वैभव ने हाल ही में UAE A के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में सिर्फ 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई. यह लिस्ट A क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक है.

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इससे पहले वैभव ने महज 28 गेंदों में शतक पूरा किया था. इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़कर लिस्ट A क्रिकेट का सबसे तेज शतक अपने नाम किया. उनकी इस पारी में 28 छक्के और 7 चौके शामिल थे. यह किसी प्रोफेशनल क्रिकेट पारी में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी है.

लिस्ट A से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक शानदार रिकॉर्ड

वैभव ने अब तक 16 लिस्ट A मैचों में 50.31 की औसत और 193 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 805 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और दो अर्धशतक निकले हैं. उन्होंने 16 पारियों में कुल 63 छक्के लगाए हैं.

यूथ वनडे (Youth ODIs) में भी उनका रिकॉर्ड शानदार है. भारत की अंडर-19 टीम के लिए 25 पारियों में उन्होंने 56.48 की औसत और 165.72 के स्ट्राइक रेट से 1412 रन बनाए हैं. इसमें चार शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 175 रन है, जो उन्होंने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में बनाया था.

वहीं, भारत के लिए 10 टी20 इंटरनेशनल (T20I) मैचों में वैभव ने 29.50 की औसत और 185 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 295 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में उनके नाम दो अर्धशतक हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 81 रन है.

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