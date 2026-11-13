पेंशनर्स ध्यान दें! UMANG ऐप से घर बैठे बनाएं जीवन प्रमाणपत्र, 30 नवंबर आखिरी तारीख

रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही लाखों लोगों के लिए हर महीने की कमाई का मुख्य जरिया होती है. ऐसे में पेंशन बिना रुकावट मिलती रहे, इसके लिए हर साल जीवन प्रमाणपत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है. इस साल पेंशनर्स के पास इसे जमा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है. अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो बैंक या पेंशन ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे UMANG ऐप की मदद से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. आइए जानते हैं कि यह प्रमाणपत्र क्यों जरूरी है और इसे मोबाइल से कैसे बनाएं.

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क्या होता है लाइफ सर्टिफिकेट?

लाइफ सर्टिफिकेट को हिंदी में जीवन प्रमाणपत्र कहते हैं. यह एक सरकारी दस्तावेज है, जिससे यह पुष्टि होती है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है. सरकार और पेंशन देने वाली एजेंसियां इसी प्रमाणपत्र के आधार पर पेंशन का भुगतान जारी रखती हैं. हर साल यह प्रमाणपत्र जमा करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन सही व्यक्ति के खाते में पहुंच रही है. अगर कोई पेंशनर तय समय पर जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करता है, तो उसकी पेंशन का भुगतान रुक सकता है. इसलिए 30 नवंबर की डेडलाइन से पहले यह काम पूरा करना जरूरी है.

UMANG से घर बैठे बनवा सकते हैं

पेंशनर्स की सुविधा के लिए 'यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस' यानी UMANG ऐप पर जीवन प्रमाण से जुड़ी डिजिटल सेवा उपलब्ध है. इसके जरिए पात्र पेंशनर घर बैठे अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. इस सुविधा का फायदा यह है कि हर बार बैंक या पेंशन कार्यालय जाकर दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, डिजिटल सर्टिफिकेट बनाने के लिए पेंशनर की पहचान का सत्यापन करना जरूरी होता है.

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लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का तरीका

अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशनर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, तो इन स्टेप्स को फॉलो कर सकता है.

स्टेप 1: UMANG ऐप डाउनलोड करें

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Google Play Store या Apple App Store खोलें. यहां से UMANG ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें.

स्टेप 2: मोबाइल नंबर से लॉगिन करें

ऐप खोलने के बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें या पहले से अकाउंट है तो लॉगिन कर लें. जरूरत पड़ने पर मोबाइल पर आए OTP के जरिए नंबर का सत्यापन करना होगा.

स्टेप 3: लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस खोजें

लॉगिन करने के बाद ऐप के सर्च बॉक्स में Jeevan Pramaan या Life Certificate लिखें. इसके बाद जीवन प्रमाण से जुड़ी उपलब्ध सेवा को चुनें.

स्टेप 4: पेंशन से जुड़ी जानकारी भरें

अब पेंशनर को मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी. इसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर, पेंशन देने वाली संस्था और बैंक से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है. सभी जानकारियां सही भरें, क्योंकि गलती होने पर सत्यापन में दिक्कत आ सकती है.

स्टेप 5: पहचान का सत्यापन कराएं

जानकारी भरने के बाद पेंशनर की पहचान सत्यापित की जाएगी. इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आधार आधारित बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन की जरूरत हो सकती है. फेस ऑथेंटिकेशन के लिए संबंधित ऐप और स्मार्टफोन के कैमरे की अनुमति भी जरूरी हो सकती है.

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स्टेप 6: डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करें

सत्यापन सफल होने के बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा. इसके साथ पेंशनर को एक प्रमाण आईडी यानी Pramaan ID मिलेगी. इसे संभालकर रखें, क्योंकि इसकी मदद से आगे सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक किया जा सकता है.

लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना होगा?

नहीं. अगर आपने UMANG ऐप के जरिए सफलतापूर्वक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो आम तौर पर इसकी प्रिंट कॉपी लेकर बैंक जाने या अलग से जमा करने की जरूरत नहीं होती. प्रमाणपत्र तय डिजिटल प्रक्रिया के तहत संबंधित पेंशन वितरण एजेंसी तक पहुंचाया जाता है. हालांकि, सर्टिफिकेट बनने के बाद उसकी स्थिति जरूर जांच लें, ताकि यह पुष्टि हो सके कि प्रमाणपत्र संबंधित एजेंसी तक पहुंच गया है.

30 नवंबर से पहले जरूर पूरा कर लें यह काम

पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है. अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशनर है, तो उनकी मदद से यह प्रक्रिया समय रहते पूरी करा दें. UMANG ऐप की डिजिटल सुविधा से पात्र पेंशनर घर बैठे यह काम कर सकते हैं. इससे बैंक जाने की परेशानी भी कम होगी और पेंशन का भुगतान जारी रखने के लिए जरूरी प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी.

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