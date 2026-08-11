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जैसे ही कार की खोली डिक्की, भरभराकर सड़क पर गिरने लगीं शराब की बोतलें... पटना में होनी थी डिलीवरी, दबोचा गया 'काजू'

जब उत्पाद विभाग की टीम ने एक झारखंड नंबर की ब्रेजा कार की डिक्की खोली, तो उसमें से शराब की बोतलें सड़क पर गिरने लगीं. गाड़ी से करीब ढाई लाख की विदेशी शराब बरामद हुई है और ड्राइवर काजू को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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पटना में ब्रेजा कार से बरामद हुई विदेशी शराब.(Photo:ITG)
पटना में ब्रेजा कार से बरामद हुई विदेशी शराब.(Photo:ITG)

बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर नए-नए हथकंडे अपनाकर अवैध शराब की डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे हैं.ताजा मामला राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र स्थित एम्स (AIIMS) गोलंबर के पास से सामने आया है. यहां उत्पाद विभाग की स्पेशल चेकिंग टीम ने झारखंड नंबर की एक ब्रेजा कार को रोका और जैसे ही उसकी डिक्की खोली, उसमें ठूंस-ठूंसकर रखी गई विदेशी शराब की बोतलें भरभराकर सड़क पर गिरने लगीं.

उत्पाद विभाग की टीम एम्स गोलंबर के पास नियमित वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान झारखंड रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक संदिग्ध ब्रेजा कार को रुकने का इशारा किया गया.

जब अधिकारियों ने कार की तलाशी लेने के लिए डिक्की खोली, तो उसमें इतने शातिर तरीके से शराब की पेटियां और बोतलें भरी गई थीं कि डिक्की खोलते ही बोतलें सीधे सड़क पर आ गिरीं. उत्पाद विभाग ने पूरी कार की तलाशी लेकर लगभग ढाई लाख रुपये मूल्य की विदेशी शराब बरामद कर जब्त कर ली है. देखें VIDEO:- 

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ड्राइवर काजू कुमार गिरफ्तार 

पकड़ा गया ड्राइवर काजू कुमार है. काजू ने उत्पाद विभाग को बताया कि वह झारखंड से यह कार लेकर आया था और उसे पटना में किसी अज्ञात व्यक्ति को यह गाड़ी हैंडओवर करनी थी.

डिप्टी कमिश्नर प्रेम प्रकाश का बयान

उत्पाद विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रेम प्रकाश ने बताया कि एम्स गोलंबर के पास चेकिंग के दौरान झारखंड नंबर की कार से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है.

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ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ कर इस पूरे सिंडिकेट और पटना में शराब मंगाने वाले मुख्य शराब तस्कर का पता लगाया जा रहा है.

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