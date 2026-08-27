scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आखिरी कॉल, फिर फोन खामोश, किसी का मैसेज रह गया अधूरा... लोगों की जुबानी नेपाल त्रासदी की कहानी

नेपाल में आई भयानक त्रासदी से चारों तरफ कहर और तबाही का मंजर है. इसी बीच कैलाश-मानसरोवर की यात्रा में निकले कई भारतीयों का उनके परिवारों से संपर्क टूट चुका है. अब परिजन बाढ़ में फंसे अपने प्रियजनों की खबर और सलामती की दुआ कर रहे हैं.

Advertisement
X
नेपाल की त्रासदी में कई परिवारों का अपने प्रियजनों से संपर्क टूट चुका है (Photo-ITG)
नेपाल की त्रासदी में कई परिवारों का अपने प्रियजनों से संपर्क टूट चुका है (Photo-ITG)

नेपाल में भोटेकोशी नदी की भीषण बाढ़ ने सिर्फ सड़कें और पुल ही नहीं बहाए, बल्कि सैकड़ों परिवारों की खुशियां भी छीन लीं. कैलाश-मानसरोवर यात्रा पर गए कई भारतीयों से संपर्क टूटने के बाद उनके परिवार आखिरी कॉल और संदेशों को याद कर अपनों की सलामती की दुआ कर रहे हैं. भारत के कई परिवार अब नेपाल से आने वाली किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं.

नेपाल में कुदरत के कहर ने ऐसा मंजर दिखाया है, जिसे देखने के बाद भी यकीन करना मुश्किल है. रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने सड़कें, पुल, घर और बस्तियां अपनी चपेट में ले लीं. इस तबाही के बीच सबसे दर्दनाक कहानी उन परिवारों की है, जिनके अपने कैलाश-मानसरोवर यात्रा पर गए थे. अब उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही.

यह भी पढ़ें: नेपाल में फंसे लोगों का हाल जानने के लिए इस नंबर पर करें कॉल, एंबेसी ने जारी की डिटेल

सम्बंधित ख़बरें

मलबे में समाई बस्तियां, कई मंजिला घर भी मिट्टी में दबे! देखें- नेपाल फ्लैश फ्लड के बाद ये तस्वीरें
glacial lakes Nepal Tibet border risk
नेपाल के ऊपर भोटेकोशी जैसे और 47 'वाटर बम', कभी भी ला सकते हैं बड़ी तबाही
Tibet flash flood
नेपाल से पहले सैलाब ने ऊपर ऐसे मचाई थी तबाही, देखें तिब्बत का ये वीडियो
सद्गुरु ने चीन से मांगी रेस्क्यू में मदद की इजाजत (Photo: ITG)
बाढ़ में अपनों को खोने के डर से भावुक हुए सद्गुरु, चीन से लगाई गुहार
4000 फीट नीचे गिरा ग्लेशियर, फिर मची नेपाल में तबाही

बाढ़ के बाद 384 पर्यटकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है. इनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली पर्यटक बताए जा रहे हैं. इनमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कई परिवार अपने परिजनों की जानकारी के लिए सरकार और दूतावास से लगातार संपर्क कर रहे हैं.

Advertisement

किसी के पास आखिरी वीडियो कॉल की याद है, तो किसी के फोन में आखिरी ऑडियो मैसेज अब भी सुरक्षित है. कोई आखिरी बार अपने परिवार से बात करके निकला था, तो किसी ने सिर्फ इतना कहा था- ‘चिंता मत करना.’ लेकिन उसके बाद फोन खामोश हो गया.

बेटी से आखिरी बातचीत, फिर फोन की घंटी बजती रही

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का गांगुली परिवार भी ऐसे ही इंतजार में है. तपोवन सिटी, बामनारा के रहने वाले मौसुमी गांगुली और अरिंदम गांगुली 21 अगस्त को कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए ‘चलो जाए’ संस्था के साथ रवाना हुए थे. बताया जा रहा है कि समूह में दुर्गापुर के करीब 5-6 लोग और कुल लगभग 36 यात्री थे.

परिवार के मुताबिक, यात्रा को लेकर दोनों बेहद उत्साहित थे. पड़ोसी गौतम अधिकारी बताते हैं कि अरिंदम इस कठिन यात्रा की तैयारी के लिए नियमित रूप से पैदल चलने का अभ्यास तक कर रहे थे.

यात्रा पर जाने के बाद दोनों की बेटी से पिछली रात तक बातचीत हुई थी. उसके बाद फोन पर घंटी तो जाती रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया. शुरुआत में परिवार ने इसे पहाड़ी इलाके में नेटवर्क की समस्या समझा. लेकिन जैसे-जैसे नेपाल में तबाही की खबरें सामने आईं, वैसे-वैसे चिंता डर में बदलती गई.

Advertisement

‘घबराने की जरूरत नहीं’... आखिरी वीडियो कॉल के बाद संपर्क टूटा

तमिलनाडु के मुथुनाथन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उनकी पत्नी शिवरंजनी 23 अगस्त की शाम कैलाश पर्वत की धार्मिक यात्रा के लिए निकली थीं. यात्रा के दौरान बस तिब्बत सीमा के पास पहुंची. मुथुनाथन के मुताबिक, अचानक तेज आवाज सुनाई दी और फिर भारी भूस्खलन हुआ. बस में सवार यात्री किसी तरह वहां से निकलकर एक सैन्य शिविर तक पहुंच पाए.

यह भी पढ़ें: नेपाल महाजलप्रलय... जब हिमालय दरका और भोटेकोशी बन गई मौत का सैलाब- 5 पॉइंट्स में पूरी कहानी

अगली सुबह करीब 11:30 बजे शिवरंजनी ने वीडियो कॉल कर पति को बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है. परिवार को लगा कि हालात संभल गए हैं. लेकिन कुछ ही देर बाद बाढ़ की खबर ने सबकुछ बदल दिया. शाम करीब 4:30 बजे मुथुनाथन को पत्नी का एक ऑडियो मैसेज मिला. उसमें बताया गया कि यात्री नेपाल सरकार से संपर्क कर रहे हैं और हवाई रास्ते से रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है. वह उनका आखिरी संदेश था. इसके बाद फोन खामोश हो गया.

32 यात्रियों से टूटा संपर्क

कोलकाता के ‘चलो जाए’ ट्रैवल क्लब से जुड़े करीब 32 यात्रियों से भी संपर्क नहीं हो पाया है. इनमें कस्बा इलाके के कई लोग शामिल हैं. समूह में अमेरिका में रहने वाला एक भारतीय नागरिक भी बताया जा रहा है. चंदननगर और बारासात के कुछ यात्रियों के भी नेपाल में फंसे होने की जानकारी सामने आई है. समूह के साथ गए दो मैनेजरों से भी संपर्क नहीं हो पाया है. बताया गया है कि आखिरी बार बुधवार सुबह करीब 8 बजे उनसे बात हुई थी.

Advertisement

60 साल की चित्रा की भी तलाश

तमिलनाडु के कुंभकोणम की 60 वर्षीय चित्रा भी ‘सुपर यात्रा’ समूह के साथ नेपाल गई थीं. बुधवार सुबह करीब 6 बजे उन्होंने WhatsApp कॉल पर तंजावुर में रहने वाली अपनी बहू से बात की थी. उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बातचीत उनकी आखिरी बातचीत बन जाएगी. इसके बाद चित्रा से संपर्क नहीं हो पाया.

यह भी पढ़ें: मलबे में बह गए घर-होटल-हाइड्रो प्रोजेक्ट, नेपाल के पहाड़ों में जलप्रलय... इन 5 जगहों पर सबसे ज्यादा तबाही

दुर्गापुर से कोलकाता और तमिलनाडु तक कहानी अलग-अलग है, लेकिन दर्द एक ही है. किसी के पास आखिरी वीडियो कॉल है, किसी के पास अधूरा ऑडियो मैसेज और किसी के फोन में अब भी उस शख्स का नंबर सेव है, जिसकी घंटी बजती है लेकिन आवाज नहीं आती.

अब इन परिवारों के लिए हर गुजरता घंटा भारी है. हर फोन कॉल एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर अनजान नंबर पर दिल धड़क उठता है. उन्हें सिर्फ एक खबर का इंतजार है- ‘आपके अपने सुरक्षित हैं.’

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Fridge Cleaning Hack: फ्रिज की रबर सील में जम गई काली फफूंद और आ रही बदबू? बिना पैसे खर्च किए ऐसे करें सफाई |
    मलबे में समाई बस्तियां, कई मंजिला घर भी मिट्टी में दबे! देखें- नेपाल फ्लैश फ्लड के बाद ये तस्वीरें |
    जल्दी थी... बिना टिकट ट्रेन में बैठ गए? TTE ने पकड़ा तो पेनल्टी से बचाएगा रेलवे का ये नियम |
    सरकार के ख‍िलाफ धरने पर मोहल्ला क्लीन‍िक कर्मचारी, देखें पंजाब आजतक |
    आखिरी कॉल, फिर फोन खामोश, किसी का मैसेज रह गया अधूरा... लोगों की जुबानी नेपाल त्रासदी की कहानी |
    अचानक क्रैश हुआ ये दिग्‍गज स्‍टॉक, अब खरीदने की सलाह |
    अमेरिका में Ex गर्लफ्रेंड की हत्या, आगरा में गिरफ्तारी: वांटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन शर्मा की कहानी; US किया जाएगा डिपोर्ट |
    'भूकंप की तरह करेंगे पलटवार', ट्रंप के 'इकोनॉमिक D-Day' की धमकी पर भड़का ईरान... तेल की सप्लाई रोकने की दी चेतावनी |
    प्याज़ का असली किंग कौन? तजाकिस्तान में 57 किलो सालाना खपत |
    32 में 16 खेल! पीएम मोदी बोले- आधे मैदान से बाहर रहकर कैसे बढ़ेंगे ओलंपिक पदक?
    Advertisement