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अचानक क्रैश हुआ ये दिग्‍गज स्‍टॉक, अब खरीदने की सलाह

ICICI AMC के शेयरों में गुरुवार को भारी गिरावट आई है. यह गिरावट प्रमोटर्स के हिस्‍सेदारी बेचने के कारण आई है और अब इस गिरावट के बाद कई एक्‍सपर्ट्स ने खरीदने की सलाह भी दे दी है.

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शेयर में भारी गिरावट. (Photo: ITG)
शेयर में भारी गिरावट. (Photo: ITG)

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच ICICI असेट मैनेजमेंट के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है. गुरुवार को इसके शेयर 5 प्रतिशत की गिरे और बीएसई पर 3100 करोड़ रुपये का भारी कारोबार हुआ. इस भारी गिरावट के बाद शेयर 3,064.55 रुपये प्रति शेयर के निचले स्तर पर पहुंच गए. 

शेयर में आई इस भारी गिरावट का कारण प्रमोटर्स द्वारा हिस्‍सेदारी की बिक्री है. प्रूडेंशियल पीएलसी ने एसेट मैनेजर में 2 प्रतिशत हिस्‍सेदारी यानी 99.2 लाख शेयर 2-7 प्रतिशत की संभावित छूट पर बेचे हैं, जिसके बाद इस शेयर में भारी गिरावट देखी जा रही है. इस सौदे में खरीदारों का पता नहीं चल सका है. 

बिजनेस टुडे द्वारा देखे गए टर्म शीट के अनुसार, न्यूनतम प्राइस 2,998-3,158 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया था. प्रूडेंशियल द्वारा 2,963.60-3,121.70 करोड़ रुपये या 311-327 मिलियन डॉलर जुटाने की उम्मीद थी. यह हिस्सेदारी बिक्री न्यूनतम स्‍टॉक होल्डिंग मानदंडों को पूरा करने के लिए की गई थी, क्योंकि ICICI प्रूडेंशियल AMC में प्रमोटरों और प्रमोटर ग्रुप के सदस्यों की कुल शेयर होल्‍डर्स कंपनी की कुल जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 87.60 प्रतिशत है.

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अभी कितनी बचेगी हिस्‍सेदारी? 
वर्तमान में, प्रूडेंशियल के पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में 34.59 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. इससे पहले, ICICI प्रूडेंशियल एएमसी ने कहा था कि बिक्री पूरी होने पर ICICI प्रूडेंशियल एएमसी में प्रमोटरों और प्रमोटर समूह की कुल स्‍टॉक होल्डिंग कंपनी की कुल जारी और भुगतान की गई इक्विटी शेयर कैपिटल के 87.60 प्रतिशत से घटकर 85.60 प्रतिशत हो जाएगी. 

ICICI प्रूडेंशियल एएमसी टारगेट प्राइस
साल 2026 में अब तक 23 प्रतिशत की गिरावट के बाद, ICICI प्रूडेंशियल AMC को 'खरीदें' की सलाह दी गई है, जिसमें 16 'खरीदें' की सिफारिश, एक 'होल्ड' की सिफारिश और एक 'बेचें' की सिफारिश शामिल है. ब्लूमबर्ग के 12 महीने के टारगेट 3,680 रुपये पर इसका बुधवार के बंद भाव 3,222.80 रुपये से 14 प्रतिशत की संभावित वृद्धि का संकेत मिलता है. मॉर्गन स्टेनली ने 21 अगस्त को 3,320 रुपये के टारगेट के साथ स्टॉक को 'इक्वलवेट' रेटिंग दी है. एचएसबीसी ने 19 अगस्त को 3,800 रुपये के टारगेट के साथ 'खरीदें' की सलाह दी. बर्नस्टीन ने 3,510 रुपये के लक्ष्य के साथ ICICI प्रूडेंशियल एएमसी को 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

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