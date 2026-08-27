अमेरिका में Ex गर्लफ्रेंड की हत्या, आगरा में गिरफ्तारी: वांटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन शर्मा की कहानी; US किया जाएगा डिपोर्ट

अमेरिका में 27 वर्षीय तेलुगु महिला की हत्या के मामले में वांटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन शर्मा को उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार किया गया है. अमेरिका में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अर्जुन के भारत भाग आने का आरोप है. उसकी तलाश कर रही हैदराबाद पुलिस ने आगरा पुलिस की मदद से उसे कहरई स्थित शंकर ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1202 से गिरफ्तार किया.

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मैरीलैंड में हुई थी निकिता की हत्या

यह पूरा मामला अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के हॉवर्ड काउंटी के कोलंबिया इलाके का है. यहां 27 वर्षीय तेलुगु महिला निकिता गोडिशाला की हत्या का मामला सामने आया था. अमेरिकी पुलिस के मुताबिक, निकिता की हत्या 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 के बीच की गई थी. आरोप है कि निकिता की उसके पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा ने चाकू से हत्या की. हत्या के बाद अर्जुन अमेरिका से भारत भाग आया. अमेरिकी अधिकारियों ने अर्जुन शर्मा पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था.

पैसों को लेकर विवाद का भी आरोप

मामले में निकिता के पिता ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि निकिता और अर्जुन के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद को भी हत्या की वजह से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि हत्या के वास्तविक कारण और घटनाक्रम की पूरी तस्वीर जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही साफ होगी.

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हैदराबाद पुलिस कर रही थी अर्जुन की तलाश

अर्जुन शर्मा की तलाश हैदराबाद पुलिस भी कर रही थी. जांच के दौरान सामने आया कि अर्जुन हैदराबाद के लल्लागुड़ा थाने में दर्ज एक एफआईआर में भी संदिग्ध था.

जांच के दौरान अर्जुन के आगरा स्थित पते पर नोटिस भी भेजा गया था. इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों की ओर से जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की गई.

डीसीपी सिटी से किया संपर्क

अर्जुन की लोकेशन आगरा में मिलने के बाद हैदराबाद पुलिस ने आगरा के डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास से संपर्क किया. इसके बाद हैदराबाद पुलिस ने आगरा पुलिस की मदद से एकता थाना क्षेत्र के कहरई स्थित शंकर ग्रीन अपार्टमेंट में दबिश दी. पुलिस ने अर्जुन शर्मा को अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1202 से गिरफ्तार कर लिया.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी

गिरफ्तारी के बाद अर्जुन शर्मा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष भास्कर मणि त्रिपाठी की अदालत में हुई.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को पूरे मामले की जानकारी दी. अदालत ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में रखने और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया.

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अब अमेरिका प्रत्यर्पण की तैयारी

अदालत को बताया गया कि अर्जुन शर्मा के खिलाफ अमेरिका में गैर-जमानती वारंट जारी है. अमेरिका ने आरोपी को भारत से वापस भेजने का अनुरोध भी किया है.

अब अर्जुन शर्मा को अमेरिका भेजने के लिए प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. यानी जिस आरोपी पर अमेरिका में अपनी पूर्व प्रेमिका निकिता गोडिशाला की हत्या का आरोप है, वह फिलहाल भारत में गिरफ्तार हो चुका है और अब उसके अमेरिका प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होगी. इस संबंध में डीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने जानकारी दी है कि तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में संपर्क किया था.

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