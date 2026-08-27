Fridge Cleaning Hack: फ्रिज की रबर सील में जम गई काली फफूंद और आ रही बदबू? बिना पैसे खर्च किए ऐसे करें सफाई

जब भी फ्रिज की सफाई की बात आती है, तो लोगों को शेल्फ से लेकर सब्जी की टोकरी तक सब ध्यान रहता है. ऐसे में अक्सर लोग फ्रिज की शेल्फ, सब्जियों की ट्रे और अंदर की दीवारों को अच्छी तरह साफ कर देते हैं. लेकिन एक जरूरी हिस्सा ज्यादातर लोगों की नजरों से छूट जाता है और वो है फ्रिज के दरवाजे के चारों तरफ लगी रबर सील. बाहर से देखने पर ये रबर साफ नजर आ सकती है, लेकिन इसकी सिलवटों के अंदर खाने के छोटे-छोटे कण, चिकनाई, नमी और गंदगी जमा होती रहती है. अगर इसकी समय पर सफाई न हो तो फफूंद और बदबू भी पनप सकती है.

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इतना ही नहीं, गंदी या खराब रबर सील फ्रिज के दरवाजे को ठीक से बंद होने से रोक सकती है. इससे ठंडी हवा बाहर निकल सकती है और फ्रिज को अंदर का टेंपरेचर बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. इसलिए अगली बार फ्रिज साफ करें तो इस हिस्से को बिल्कुल नजरअंदाज न करें. आज हम आपको फ्रिज के दरवाजे में लगी रबर सील को आसानी से साफ करने का तरीका बताने वाले हैं.

फ्रिज की रबर सील साफ करना क्यों है जरूरी?

दरवाजे के किनारे लगी रबर को गैस्केट या सील कहा जाता है. इसका काम फ्रिज के अंदर की ठंडी हवा को बाहर जाने से रोकना और बाहर की गर्म हवा को अंदर आने से रोकना है. लगातार इस्तेमाल के कारण इसमें नमी और खाने के छींटे फंस सकते हैं. यही गंदगी धीरे-धीरे फफूंद की वजह बन सकती है.

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अगर रबर सूखकर फटने लगे या उसमें गंदगी की मोटी परत जम जाए, तो दरवाजा भी ठीक से सील नहीं हो सकता. इसलिए इसे साफ रखना सिर्फ सफाई के लिए नहीं, बल्कि फ्रिज की सही काम करने की क्षमता के लिए भी जरूरी है.

रबर सील साफ करने के लिए चाहिए ये चीजें

इसके लिए आपको किसी महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ आसान चीजों से ही काम हो जाएगा.

2 कप गुनगुना पानी

2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा

कुछ बूंदें माइल्ड डिश सोप

मुलायम ब्रिसल वाला पुराना टूथब्रश

माइक्रोफाइबर कपड़ा

एक सूखा साफ कपड़ा

अगर आप फ्रिज की रबर सील को भी नियमित रूप से साफ करते हैं तो आप उसके लिए गुनगुने पानी और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ज्यादा जमा गंदगी होने पर इसमें कुछ बूंदें डिश सोप की मिलाई जा सकती हैं.

ऐसे करें फ्रिज की रबर सील की सफाई



1. एक छोटे बर्तन में 2 कप गुनगुना पानी लें. इसमें 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला लें. अगर रबर काफी समय से साफ नहीं हुई है और उस पर चिकनाई या जमी हुई गंदगी है, तो इसमें कुछ बूंदें डिश सोप की भी मिला सकते हैं.

2. अब मुलायम ब्रिसल वाला पुराना टूथब्रश इस घोल में डुबोएं और रबर की सिलवटों पर धीरे-धीरे रगड़ें. खासतौर पर उन जगहों को साफ करें जहां रबर अंदर की तरफ मुड़ी हुई है. यहीं गंदगी, खाने के कण और नमी सबसे ज्यादा फंसती है.

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3. इसे साफ करने के लिए बहुत जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है. हल्के हाथ से सफाई करें और काम करते समय ब्रश को बीच-बीच में साफ पानी से धोते रहें.

4. सफाई के बाद एक माइक्रोफाइबर कपड़े को गुनगुने पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और पूरी रबर को पोंछ दें. इसके बाद सूखे कपड़े से रबर को अच्छी तरह से सुखा लें. रबर सील को सुखाना भी बहुत जरूरी है. रबर की सिलवटों में नमी छोड़ने से दोबारा फफूंद और मिल्ड्यू पनप सकते हैं.

हफ्ते में एक बार करें ये छोटा सा काम

अगर आप चाहते हैं कि फ्रिज की रबर जल्दी गंदी न हो, तो हफ्ते में एक बार इसे गीले मुलायम कपड़े से पोंछ दें. इसके लिए हल्के बेकिंग सोडा वाले गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. सफाई के बाद रबर को पूरी तरह सुखाकर ही फ्रिज का दरवाजा बंद करें.

इसके अलावा जब भी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करें, रबर को ध्यान से देखें. कहीं उस पर दरार, कट या किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ है. खासतौर पर कोनों को जरूर चेक करें.

ऐसे पता करें कि फ्रिज की रबर सील ठीक है या नहीं

इसके लिए एक आसान टेस्ट किया जा सकता है. एक कागज का छोटा टुकड़ा फ्रिज के दरवाजे में इस तरह लगाएं कि उसका आधा हिस्सा बाहर रहे. अब दरवाजा बंद करके नोट को बाहर खींचने की कोशिश करें.

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अगर कागज खींचने में दिक्कत महसूस होती है, तो सील ठीक तरह से काम कर रही है. लेकिन अगर कागज बिना किसी खास रुकावट के आसानी से बाहर आ जाता है, तो रबर सील में समस्या हो सकती है और उसे बदलवाने की जरूरत पड़ सकती है.

सफाई के चक्कर में इन चीजों का इस्तेमाल न करें

फ्रिज की रबर सील पर क्लोरीन ब्लीच, अमोनिया वाले क्लीनर बहुत तेज केमिकल इस्तेमाल करने से बचें. इसके साथ ही बहुत ज्यादा घिसने वाले पाउडर का भी इस्तेमाल करना सही नहीं है क्योंकि ये रबर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे रबर सूखकर फट सकती है और उसकी सीलिंग क्षमता खराब हो सकती है.

इसलिए इस छोटे से हिस्से की सफाई में तेज केमिकल के बजाय हल्के क्लीनिंग सॉल्यूशन और मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करना अच्छा है.

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