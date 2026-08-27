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नेपाल में फंसे लोगों का हाल जानने के लिए इस नंबर पर करें कॉल, एंबेसी ने जारी की डिटेल

नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद फंसे या लापता लोगों की जानकारी के लिए भारत में नेपाल दूतावास ने इमरजेंसी वॉट्सऐप नंबर जारी किए हैं. दूतावास ने कहा है कि नुकसान का पूरा आकलन अभी जारी है, जबकि सरकार हवाई और जमीनी स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रही है.

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नेपाल के फ्लैश फ्लड में फंसे लोगों के लिए इमरजेंसी नंबर. (Photo- ITG)
नेपाल के फ्लैश फ्लड में फंसे लोगों के लिए इमरजेंसी नंबर. (Photo- ITG)

नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं. इनमें 300 से ज्यादा भारतीय नागरिकों के होने की जानकारी सामने आई है. हालात को देखते हुए नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास ने प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जारी किए हैं. दूतावास ने कहा है कि इन नंबरों पर संपर्क कर नेपाल में बाढ़ से प्रभावित या लापता लोगों के बारे में सहायता और जानकारी ली जा सकती है.

नेपाल दूतावास की तरफ से जारी पब्लिक नोटिस के मुताबिक, भारतीय नागरिकों के संबंध में जानकारी या सहायता के लिए काउंसलर प्रकाश मल्ला से वॉट्सएप नंबर +91 9205372734 पर संपर्क किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: नेपाल महाजलप्रलय... जब हिमालय दरका और भोटेकोशी बन गई मौत का सैलाब- 5 पॉइंट्स में पूरी कहानी

वहीं, भारतीय नागरिकों के अलावा अन्य विदेशी नागरिकों के लिए फर्स्ट सेक्रेटरी दीपक घिमिरे का वॉट्सएप नंबर +91 9311130838 जारी किया गया है. दूतावास ने लोगों से इन आधिकारिक संपर्क माध्यमों का इस्तेमाल करने की अपील की है.

300 से ज्यादा भारतीय लापता होने का दावा

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि फ्लैश फ्लड के बाद 300 से ज्यादा भारतीय नागरिकों के लापता होने की रिपोर्ट है. इनमें करीब 50 लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री बताए गए हैं, जबकि लापता लोगों में 37 एनआरआई भी शामिल हैं.

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यह भी पढ़ें: मुसीबत में काम आई दोस्ती... तबाही के बाद भारत ने भेजी मदद तो नेपाल ने कहा- थैंक्यू

सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में चीन सीमा के पास स्थित टिमुरे और रसुवागढ़ी बॉर्डर क्षेत्र शामिल हैं. अचानक आई बाढ़ ने कुछ ही समय में इन इलाकों में भारी तबाही मचा दी.

नेपाल सरकार ने सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और नागरिक प्रशासन को राहत और बचाव अभियान में लगाया है. प्रभावित इलाकों में हवाई और जमीनी दोनों माध्यमों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

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