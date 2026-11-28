सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. इस सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाना है. इस मुद्दे पर दक्षिण भारत की पार्टियों के रुख पर सबकी नजर है क्योंकि करीब सात महीने पहले जब यह बिल लाया गया था तब दक्षिण भारत की कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था. अब DMK ने इसे लेकर कुछ शर्तें रखी है, इस पर TVK ने DMK को घेरा है.

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TVK ने X पर पोस्ट करते हुए परिसीमन पर DMK को अपना रुख साफ करने को कहा है. पार्टी ने कहा कि संसद में परिसीमन विधेयक पेश होने वाला है. ऐसे में DMK को लोगों को गुमराह करने की जगह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और साफ बताना चाहिए कि वह इसके विरोध में हैं या समर्थन में. TVK ने आरोप लगाया कि पिछले तीन दिनों से DMK कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं.

TVK ने DMK पर तंज कसते हुए कहा कि DMK के नेता पहले पता नहीं कहां छिपे हुए थे लेकिन अब आकर खुद को ईमानदार और नेक बता रहे हैं और अपनी तारीफ कर रहे हैं. TVK ने DMK पर निशाना साधते हुए कहा कि वह न तो चुप रहकर तमाशा देखने वाली पार्टी है और न ही मौकापरस्त राजनीति करती है. TVK ने DMK के संस्थापक सीएन अन्नादुरई का जिक्र करते हुए कहा कि उनके शुरू किए गए आंदोलन की क्या हालत हो गई है, यह सबके सामने है. TVK ने तंज कसते हुए कहा कि लोग अब DMK की स्थिति की तुलना 'बंदर के हाथ में माला' से करते हैं.

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TVK ने दी DMK को चुनौती

TVK ने DMK को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह सच में अपने सिद्धातों और दक्षिण भारत के हितों को लेकर गंभीर है तो उसे संसद में साफ करना चाहिए कि वह परिसीमन विधेयक का समर्थन नहीं करेगी और इसके खिलाफ वोट देगी. TVK ने कहा कि अगर DMK वोटिंग से दूर रहती है, सदन से बाहर चली जाती है या संशोधन पेश करने के नाम पर कोई बहाना बनाती है तो इसे बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण करने जैसा माना जाएगा.

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पार्टी का कहना है कि DMK को यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में किसके हितों का प्रतिनिधित्व करती है. TVK ने कहा है कि जब तक DMK अपना रुख साफ नहीं करती, उसे इस मुद्दे पर बोलने का हक नहीं है.

परिसीमन को लेकर क्या है DMK की शर्त

DMK प्रमुख एम.के स्टालिन ने परिसीमन को लेकर बड़ा बयान दिया है. स्टालिन ने कहा कि DMK अपने रुख पर अडिग है. उन्होंने कहा कि वे अपनी बात पर कायम हैं कि लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा 7.18% सीटों की हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए.

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उनकी मांग है कि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को मिली लोकसभा सीटों की मौजूदा हिस्सेदारी अगले 25 साल तक भी स्थिर रखी जाए. उन्होंने कहा कि DMK इन दोनों मांगों पर अडिग है. पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

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