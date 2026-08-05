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टीम इंड‍िया का वर्ल्ड चैम्प‍ियन प्लेयर गिरफ्तार, फ‍िर फ्रेंचाइजी खत्म... अब जहीर खान बने नए सहमाल‍िक

श्रीलंका की लंका प्रीमियर लीग (LPL) में एक बड़ा बदलाव हुआ है. भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सहमालिक मनजोत कालरा की गिरफ्तारी और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट रद्द होने के बाद जाफना फ्रेंचाइजी को स्वीडन की एंकर स्पोर्ट्स ने खरीद लिया है. अब टीम 'एंकर जाफना किंग्स' के नाम से खेलेगी और भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान इसके सहमालिक बन गए हैं.

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जिस टीम के सहमालिक की हुई गिरफ्तारी, अब उसी फ्रेंचाइजी से जुड़े जहीर खान, LPL में बड़ा उलटफेर (Photo: ITG)
जिस टीम के सहमालिक की हुई गिरफ्तारी, अब उसी फ्रेंचाइजी से जुड़े जहीर खान, LPL में बड़ा उलटफेर (Photo: ITG)

लंका प्रीम‍ियर लीग (LPL) में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिस टीम के सहमालिक मनजोत कालरा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, अब उसी फ्रेंचाइजी के नए सहमालिक भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान बन गए हैं.  

ध्यान रहे मनजोत कालरा की उस अंडर-19 टीम इंड‍िया के सदस्य थे, ज‍िसने 2018 में वर्ल्ड कप जीता था. कालरा ने तब उस साल हुए फाइनल मुकाबले में शतक जड़कर सुर्ख‍ियां बटोरी थीं, उस टीम के कप्तान पृथ्वी शॉ थे. शुभमन ग‍िल भी उस टीम के सदस्य थे. 

मनजोत कालरा ने क्रिकेट से दूरी बनाने के बाद उन्होंने स्पोर्ट्स बिजनेस की ओर रुख किया था जाफना किंग्स फ्रेंचाइजी में निवेश कर उसके सह-मालिक बने थे. लेकिन LPL 2026 के दौरान उनकी गिरफ्तारी ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी थी. 

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लेकिन हाल में  चार बार की चैम्प‍ियन जाफना फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक बदल गया था. स्टॉकहोम (स्वीडन) स्थित ग्लोबल स्पोर्ट्स ओनरशिप ग्रुप एंकर स्पोर्ट्स एबी  ने इस फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण कर लिया है.

अधिग्रहण के बाद टीम का नाम बदलकर 'एंकर जाफना किंग्स' कर दिया गया है. एंकर स्पोर्ट्स के मालिक नागेंद्र सिद्धाउटम के साथ जहीर खान इस फ्रेंचाइजी के सहमालिक होंगे. इससे पहले एंकर स्पोर्ट्स बेल्जियम की यूरोप‍ियन टी20 प्रीम‍ियर लीग में एंटवर्प एंकर्स और कनाडा की सुपर 60 लीग में वैंकुवर एंकर्स (पुरुष और महिला टीम) का भी मालिक है.

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फिलहाल लंका प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में जाफना की टीम अंक तालिका में टॉप-2 में बनी हुई है. लंका प्रीम‍ियर लीग (2026) का फाइनल रव‍िवार (8 अगस्त) को होना है. 

क्यों बदला मालिकाना हक?
दरअसल, LPL के बीच टूर्नामेंट में बड़ा विवाद सामने आया था. श्रीलंका क्रिकेट(SLC) और इनोवेट‍िव प्रोडक्शन ग्रुप (IPG) ने जाफना किंग्स का फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट खत्म कर दिया था. कारण था कि फ्रेंचाइजी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में विफल रही.

इसके बाद टीम से जुड़े सभी अधिकार IPG और श्रीलंका क्रिकेट के पास वापस आ गए और दोनों ने फ्रेंचाइजी का संचालन अपने हाथ में ले लिया. हालांकि टीम के खिलाड़ियों, टूर्नामेंट के फॉर्मेट और मैच शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया.

IPG के चेयरमैन और CEO अनिल मोहन ने कहा था कि यह फैसला मुश्किल जरूर था, लेकिन लीग की विश्वसनीयता और खिलाड़ियों, कोचों, साझेदारों तथा प्रशंसकों के हितों की रक्षा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी.

मनजोत कालरा की गिरफ्तारी से मचा था हड़कंप
जाफना फ्रेंचाइजी के तत्कालीन सहमालिक और भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे मनजोत कालरा को जुलाई में श्रीलंका पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (SIU) ने गिरफ्तार किया था.

उन पर आरोप था कि उन्होंने श्रीलंकाई खिलाड़ियों भानुका राजपक्षे, दुनिथ वेल्लालागे और अविष्का फर्नांडो को LPL मैचों को प्रभावित करने के लिए 30 हजार अमेरिकी डॉलर से अधिक की पेशकश की थी. जांच एजेंसियों ने अदालत को बताया था कि उनके पास फोन कॉल और वीडियो से जुड़े सबूत भी हैं.

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हालांकि कालरा के वकीलों ने इन सभी आरोपों से इनकार किया था. गिरफ्तारी के बाद कोलंबो की अदालत ने उन्हें जांच पूरी होने तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. श्रीलंका क्रिकेट ने भी इस मामले में SIU को पूरा सहयोग देने की बात कही थी.

जहीर खान ने क्या कहा?
नई भूमिका मिलने के बाद जहीर खान ने कहा कि श्रीलंका हमेशा बेहतरीन और वैराइटी वाले गेंदबाज तैयार करने वाला देश रहा है. उन्होंने कहा कि उनका श्रीलंका से पुराना जुड़ाव रहा है और वहां खेलने की कई यादें हैं. अब एक मालिक के रूप में श्रीलंकाई क्रिकेट का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद रोमांचक है और वह इस नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साहित हैं.

वहीं LPL के टूर्नामेंट डायरेक्टर समंथा दोडनवेला ने कहा कि जहीर खान जैसे दिग्गज का लीग से जुड़ना युवा श्रीलंकाई खिलाड़ियों के लिए बेहद फायदेमंद होगा. उनका अनुभव मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह खिलाड़ियों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा.

नई ओनरशिप का स्वागत करते हुए IPG के चेयरमैन और CEO अनिल मोहन ने कहा कि जाफना LPL के छह साल के इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजियों में से एक रही है और चार खिताब जीतकर उसने लीग में एक अलग पहचान बनाई है. उन्हें भरोसा है कि एंकर स्पोर्ट्स इस विरासत को आगे बढ़ाएगा और फ्रेंचाइजी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

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