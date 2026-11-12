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सबरीमाला में गंदगी के बीच पानी पी रहे श्रद्धालु! हाईकोर्ट ने KWA को लगाई फटकार

केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला के पानी कियोस्क की गंदगी पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सफाई और सुरक्षा जांच के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि पूरी तीर्थयात्रा अवधि में सुरक्षित पानी मिले और किसी श्रद्धालु को करंट लगने का खतरा न हो.

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सबरीमाला को लेकर कोर्ट की टिप्पणी.
सबरीमाला को लेकर कोर्ट की टिप्पणी.

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर लगाए गए पानी के स्टॉल की खराब हालत पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने केरल वाटर अथॉरिटी (KWA) को साफ निर्देश दिया है कि तीर्थयात्रा के पूरे सीजन में इन स्टॉल को साफ, सुरक्षित और अच्छी हालत में रखा जाए.

जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस केवी जयकुमार की बेंच के सामने इन स्टॉल की तस्वीरें पेश की गई थीं. तस्वीरों में पानी की टोटियों के नीचे कचरा और गंदगी जमा दिखाई दी. स्टॉल की हालत भी खराब थी.

इस पर कोर्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं को पीने का सुरक्षित पानी देने के लिए लगाए गए इंतजामों की ऐसी हालत बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती. प्राधिकरण को तुरंत सफाई और रखरखाव के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे.

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हर स्टॉल की जिम्मेदारी तय करने का आदेश

हाईकोर्ट ने KWA से यह भी बताने को कहा है कि पानी के स्टॉल को साफ रखने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित पानी देने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. कोर्ट ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी भी मांगी है, जिन्हें सन्निधानम में इन स्टॉल की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है.

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कोर्ट ने पर्याप्त सफाईकर्मी तैनात करने और समय-समय पर सभी स्टॉल की जांच कराने का निर्देश दिया है. बेंच ने साफ किया कि सिर्फ स्टॉल लगाकर या कभी-कभार निरीक्षण करके जिम्मेदारी पूरी नहीं होती. पूरे तीर्थयात्रा सीजन में इनका साफ और चालू रहना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: सबरीमाला पर अब निर्णय की घड़ी, 9 जजों की संवैधानिक पीठ कब सुनाएगी फैसला?

पानी पीने के दौरान श्रद्धालु को लगा था करंट

कोर्ट की चिंता सिर्फ गंदगी तक सीमित नहीं है. पिछले तीर्थयात्रा सीजन में एक श्रद्धालु को पानी के स्टॉल से पानी पीने की कोशिश के दौरान करंट लग गया था. वहां बिजली का एक तार खुला और चालू था.

इस घटना का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए. KWA को सभी स्टॉल की वायरिंग, बिजली के कनेक्शन और दूसरे उपकरणों की पूरी जांच करनी होगी. खुले या खराब तारों को तुरंत ठीक करने और बिजली सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करने के आदेश भी दिए गए हैं.

2026-27 की यात्रा से पहले व्यवस्था सुधारने पर जोर

हाईकोर्ट 2026-27 के मंडलकाल-मकरविलक्कू तीर्थयात्रा सीजन की तैयारियों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. यह मामला सबरीमाला के स्पेशल कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने खुद शुरू किया था.

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सुनवाई के दौरान स्पेशल कमिश्नर की ओर से पेश एमिकस क्यूरी ने पानी के स्टॉल की खराब हालत की तस्वीरें रखीं, जिसके बाद कोर्ट ने ये निर्देश दिए.

अब KWA के सामने चुनौती सिर्फ सफाई कराने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि सबरीमाला आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पूरे सीजन साफ पानी मिले और पानी पीने के दौरान उनकी जान पर कोई खतरा न आए.

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