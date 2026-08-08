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पहले गाड़ियों में की तोड़फोड़, फिर चढ़ा दी कार... उदयपुर में महिला की कुचल कर हत्या- CCTV

उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की कपिल विहार कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते सनसनीखेज वारदात हुई. जहां तीन गाड़ियों में आए बदमाशों ने पहले कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों पर पथराव कर तोड़फोड़ की. वहीं जब आवाज सुनकर महिला घर से बाहर आई तो उसे कुचलकर मार डाला.

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स्कॉर्पियों से महिला को कुचलते आरोपी. (Photo: Screengrabs)
स्कॉर्पियों से महिला को कुचलते आरोपी. (Photo: Screengrabs)

उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां कपिल विहार कॉलोनी में बदमाशों ने पहले जमकर उत्पात मचाया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की. इसके बाद विरोध करने घर से बाहर आई एक महिला को तेज रफ्तार काली स्कॉर्पियो से कुचल दिया. गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई. पूरी वारदात कॉलोनी में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है.

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
जानकारी के मुताबिक बदमाश तीन गाड़ियों में सवार होकर कपिल विहार कॉलोनी पहुंचे थे. इनमें एक काली स्कॉर्पियो और दो थार गाड़ियां शामिल थीं. आरोप है कि बदमाशों ने कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की. अचानक हुई इस घटना से कॉलोनी में अफरा-तफरी मच गई.

तोड़फोड़ की आवाज सुनकर उर्मिला कुंवर अपने घर से बाहर आईं. इसी दौरान एक काली स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से उनकी तरफ आई और उन्हें टक्कर मार दी. CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियो महिला को टक्कर मारने के बाद आगे बढ़ जाती है. जिससे उर्मिला कुंवर की मौत हो गई.

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महिला के बच्चे का आरोपियों के साथ चल रहा था विवाद
जानकारी सामने आई थी कि मृतका के बच्चे का आरोपियों के साथ पहले से विवाद चल रहा था. इसी पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है. हालांकि, हत्या की असली वजह और वारदात में शामिल आरोपियों की भूमिका पुलिस जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी.

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घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस बदमाशों की पहचान करने और पुरानी रंजिश से जुड़े विवाद की भी जांच कर रही है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

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